Gold, Silver Rate Today: স্বস্তি উধাও, ফের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ! আবার বাড়ল সোনার দাম, বাড়ল রুপোও, আজ কলকাতায় ১ ভরি কত...

Gold, Silver Rate Today: স্বস্তি উধাও, ফের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ! আবার বাড়ল সোনার দাম, বাড়ল রুপোও, আজ কলকাতায় ১ ভরি কত...
Gold, Silver Rate Today: বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কমার সম্ভাবনা আছে সোনার দামের। কিন্তু সুদের হার কমায় আজ ফের বাড়ল হলুদ ধাতুর দাম।
আবার বাড়ল সোনার দাম, বাড়ল রুপোর দামও
