Gold, Silver Rate Today: স্বস্তি উধাও, ফের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ! আবার বাড়ল সোনার দাম, বাড়ল রুপোও, আজ কলকাতায় ১ ভরি কত...

Gold, Silver Rate Today: বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কমার সম্ভাবনা আছে সোনার দামের। কিন্তু সুদের হার কমায় আজ ফের বাড়ল হলুদ ধাতুর দাম।

| Oct 30, 2025, 12:51 PM IST
1/7

আবার বাড়ল সোনার দাম, বাড়ল রুপোর দামও

Today Gold, Silver Rate October 30

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিন তিনেকের স্বস্তির পরই আবার উলটপুরাণ। আবার ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ। আবার বাড়ল সোনার দাম। সুদের হার কমানোতেই ফের বাড়ল সোনার দাম।

2/7

আবার বাড়ল সোনার দাম, বাড়ল রুপোর দামও

Today Gold, Silver Rate October 30

আজ মুম্বইতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,২২,৪১০ টাকা। গতকাল যা ছিল ১,২০,৮১০ টাকা। পাশাপাশি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম আজ ১,১২,২১০ টাকা। গতকাল ছিল ১,১০,৭৪০ টাকা।

3/7

আবার বাড়ল সোনার দাম, বাড়ল রুপোর দামও

Today Gold, Silver Rate October 30

রাজধানী দিল্লিতেও আজ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম বেড়ে প্রতি ১০ গ্রাম ১,২২,৫৬০ টাকায় পৌঁছেছে। গতকাল ছিল ১,২০,৯৬০ টাকা। আর ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম আজ যাচ্ছে  ১,১২,৩৬০ টাকা। গতকাল ছিল ১,১০,৮৯০ টাকা।

4/7

আবার বাড়ল সোনার দাম, বাড়ল রুপোর দামও

Today Gold, Silver Rate October 30

চেন্নাই, কলকাতা ও হায়দ্রাবাদে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম মুম্বইয়ের মতোই। প্রতি ১০ গ্রাম  ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২২,৪১০ টাকা। আর প্রতি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম আজ ১,১২,২১০ টাকা। 

5/7

আবার বাড়ল সোনার দাম, বাড়ল রুপোর দামও

Today Gold, Silver Rate October 30

গতকাল কলকাতায় এই ১০ গ্রাম  ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১,২০,৮১০ টাকা।  ২২ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ছিল ১,১০,৭৪০ টাকা। ফলে শহরের স্বর্ণপ্রেমীদের জন্য আজ আবার আফশোসের দিন। 

6/7

আবার বাড়ল সোনার দাম, বাড়ল রুপোর দামও

Today Gold, Silver Rate October 30

এর পাশাপাশি মুম্বই, কলকাতা, বেঙ্গালুরুতে ১৮ ক্যারেট সোনা ১০ গ্রামের দাম আজ ৯১,৮১০ টাকা।

7/7

আবার বাড়ল সোনার দাম, বাড়ল রুপোর দামও

Today Gold, Silver Rate October 30

সোনার মতো, রূপার দামও আজ আবার বেড়েছে। আজ ১ কেজি রুপোর দাম বে়ড়ে ১,৫২,১০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। গতকাল যা ছিল ১,৫০,৯০০ টাকা। 

