Gold, Silver Rate Today: কাল বেড়েও আজ ফের কমল সোনার দাম! কত কমল হলুদ ধাতু? কলকাতায় গয়নার সোনা আজ কত...

Gold, Silver Rate Today: কাল বেড়েও আজ ফের কমল সোনার দাম! কত কমল হলুদ ধাতু? কলকাতায় গয়নার সোনা আজ কত...
Gold, Silver Rate Today: বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, দাম কমবে। দাম কমবে প্রায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। কিন্তু তারপরেও কাল আূবার বেড়েছিল সোনার দাম। তাতেই কপালে পড়েছিল শঙ্কার ভাঁজ। কারণ সামনেই বিয়ের মরশুম। অবশেষে আজ আবার একটু স্বস্তি। আবার কমল দাম।
