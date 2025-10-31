English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Gold, Silver Rate Today: কাল বেড়েও আজ ফের কমল সোনার দাম! কত কমল হলুদ ধাতু? কলকাতায় গয়নার সোনা আজ কত...

Gold, Silver Rate Today: বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, দাম কমবে। দাম কমবে প্রায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। কিন্তু তারপরেও কাল আূবার বেড়েছিল সোনার দাম। তাতেই কপালে পড়েছিল শঙ্কার ভাঁজ। কারণ সামনেই বিয়ের মরশুম। অবশেষে আজ আবার একটু স্বস্তি। আবার কমল দাম।

| Oct 31, 2025, 12:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘস্থায়ী হল না দামের উলটপুরাণ! স্বস্তি দিয়ে ফের কমল সোনার দাম, কমল রুপোর দামও। আজ ২৪ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ১২,১৪৭ টাকা। অন্যদিকে, রূপার দাম প্রতি গ্রামে ১৫০.৯০ টাকা। চলুন দেখে নেওয়া যাক, শহর ভিত্তিতে কোথায় কত দাম দাঁড়াল আজ-

চেন্নাইতে আজ সোনার দাম: ২৪ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ১২,৩২৭ টাকা। মানে ১০ গ্রামের দাম দাঁড়াচ্ছে ১,২৩,২৭০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১ গ্রাম ১১,২৯৯ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনা যা ৯৯৯ সোনা নামেও পরিচিত, তার ১ গ্রামের দাম ৯,৪১৯ টাকা। 

মুম্বইতে আজ সোনার দাম: ২৪ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ১২,১৪৭ টাকা। মানে ১০ গ্রামের দাম দাঁড়াচ্ছে ১,২১,৪৭০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১ গ্রাম ১১,১৩৪ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনা যা ৯৯৯ সোনা নামেও পরিচিত, তার ১ গ্রামের দাম ৯,১১০ টাকা। 

দিল্লিতে আজ সোনার দাম: ২৪ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ১২,১৬২ টাকা। মানে ১০ গ্রামের দাম দাঁড়াচ্ছে ১,২১,৬২০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১ গ্রাম ১১,১৪৯ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনা যা ৯৯৯ সোনা নামেও পরিচিত, তার ১ গ্রামের দাম ৯,১২৫ টাকা। 

বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম: ২৪ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ১২,১৪৭ টাকা। মানে ১০ গ্রামের দাম দাঁড়াচ্ছে ১,২১,৪৭০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১ গ্রাম ১১,১৩৪ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনা যা ৯৯৯ সোনা নামেও পরিচিত, তার ১ গ্রামের দাম ৯,১১০ টাকা। 

কলকাতায় আজ সোনার দাম: কলকাতাতে আজ সোনার দাম মুম্বই ও বেঙ্গালুরুই মতোই। ২৪ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ১২,১৪৭ টাকা। মানে ১০ গ্রামের দাম দাঁড়াচ্ছে ১,২১,৪৭০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১ গ্রাম ১১,১৩৪ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনা যা ৯৯৯ সোনা নামেও পরিচিত, তার ১ গ্রামের দাম ৯,১১০ টাকা। 

সোনার মতো রুপোর দামও আজ আবার কমেছে। আজ ১ কেজি রুপোর দাম কমে ফের ১,৫০,৯০০ টাকা হয়েছে। গতকাল ছিল ১,৫২,১০০ টাকা।

