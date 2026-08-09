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'তোলাবাজি করলে ডিম ভাজি ফ্রি', বিজেপির পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ...

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 09, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:25 PM IST

Salt Lake posters: সল্টলেকের করুণময়ীর বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার লাগিয়েছেন বিজেপি কর্মী সঞ্জয় পয়রা। তাঁর দাবি, যাঁরা এই তোলাবাজি করছে, তাঁরা সবাই তৃণমূল বিজেপির কেউ নয়। যে বা যারা করছে তাদের ডিম ভাজা খাওয়াব।

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো:    বিজেপির জমানাতেও দেদার 'তোলাবাজি'।  'তোলাবাজি করলে ডিম ভাজি ফ্রি', এবার পোস্টার পড়ল সল্টেলেকে।

 

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'তোলাবাজি করলে ডিম ভাজি ফ্রি'! পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ সল্টলেক। করুণাময়ীর বিভিন্ন জায়গায় এবার পোস্টার লাগালেন বিজেপি কর্মী সঞ্জয় পয়রা।

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রাজ্য পালাবদলের পর সারছে না পুরনো রোগ! বিজেপির জমানাতেও দেদার 'তোলাবাজি'।

 

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রাজ্য় সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যে কড়া বার্তার পর  ২২ জনকে কর্মীকে সাসপেন্ড করেছে বঙ্গ বিজেপি।

 

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এবার পোস্টার পড়ল সল্টলেকে করুণাময়ীর বিভিন্ন জায়গায়। পোস্টারে লেখা, 'তোলাবাজি করলে ডিম ভাজি ফ্রি'!

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 যিনি এই পোস্টার লাগিয়েছেন, সেই সঞ্জয় পয়রা বিজেপি কর্মী।

 

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সঞ্জয়ের দাবি, কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় গোলাবাজির ঘটনা ঘটছে। যাঁরা এই তোলাবাজি করছে, তাঁরা সবাই তৃণমূল বিজেপির কেউ নয়। যে বা যারা করছে তাদের ডিম ভাজা খাওয়াব।

 

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