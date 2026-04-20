Actress Sweta Mishra: 'সাধ্য নেই তুচ্ছ করার': রাহুলের মৃত্যুর পর প্রথম মুখ খুললেন শ্বেতা, কার দিকে আঙুল?

Actor Rahul Arunoday Banerjee Death: রাহুলের মৃত্যুর পর থেকেই জনসমক্ষে দেখা যায়নি শ্বেতাকে। এমনকি পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি কেন তাঁকে দেখা গেল না, তা নিয়ে ফিসফাস শুরু হয়েছিল স্টুডিও পাড়ায়। সোমবার সব জল্পনার মাঝে অভিনেত্রীর আচমকা পোস্ট। 

| Apr 20, 2026, 03:22 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওড়িশার তালসারি সমুদ্র সৈকতে তখন চলছিল ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকের শ্যুট। আচমকাই ছন্দপতন। ২৯ মার্চ, রবিবার এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনায় স্তম্ভিত টলিপাড়া। কিন্তু রাহুলের প্রয়াণের পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে সহ-অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্রর নাম।   

রবিবার শ্যুটিং চলাকালীন ঠিক কী ঘটেছিল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, শ্বেতা ও রাহুল যখন শট দিচ্ছিলেন, তখনই ঘটে এই দুর্ঘটনা।   

রাহুলের আকস্মিক মৃত্যুর ঠিক পরেই একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। সেখানে দেখা যায়, আতঙ্কিত শ্বেতা চিৎকার করে বারবার জিজ্ঞেস করছেন, “রাহুলদা ঠিক আছে তো?”   

কয়েক মুহূর্ত আগেও যে মানুষটি পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, তাঁর এমন নিথর হয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত দেখায় অভিনেত্রীকে।  

রাহুলের মৃত্যুর চেয়েও যেন শ্বেতার সেই আর্তনাদ ক্যামেরাবন্দি করা নিয়ে এখন উত্তাল নেটপাড়া। প্রশ্ন উঠছে—একজন মানুষের ব্যক্তিগত শোক কি এভাবেই ‘কন্টেন্ট’ হিসেবে জনসমক্ষে তুলে ধরা উচিত?   

ভিডিওটি ভাইরাল হতেই শ্বেতার ফোনে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় মেসেজের বন্যা বয়ে যায়। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া অভিনেত্রী পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, তিনি কথা বলার অবস্থায় নেই।  

দুর্ঘটনার পর থেকেই জনসমক্ষে দেখা যায়নি শ্বেতাকে। এমনকি পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি কেন তাঁকে দেখা গেল না, তা নিয়ে ফিসফাস শুরু হয়েছিল স্টুডিও পাড়ায়।   

সোমবার সব জল্পনার মাঝে নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খোলেন অভিনেত্রী। নিজের একটি ছবি পোস্ট করে তিনি এলিনর রুজভেল্টের সেই বিখ্যাত উক্তিটি বাংলায় লেখেন— "তোমার নিজের সায় না থাকলে অন্য কারও সাধ্য নেই তোমাকে তুচ্ছ করার।"  

সহ-অভিনেতার মৃত্যুর পর শ্বেতার এই বিশেষ উদ্ধৃতি ব্যবহার করা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন রহস্য। একদিকে যখন রাহুলের মৃত্যুকে নিছক দুর্ঘটনা নাকি গাফিলতি—তা নিয়ে তদন্ত চলছে, তখন শ্বেতার এই ‘তুচ্ছ করার’ বার্তা কার উদ্দেশে? তবে কি ইন্ডাস্ট্রির অভ্যন্তরেই কেউ তাঁকে কাঠগড়ায় তোলার চেষ্টা করছেন? নাকি জনমানসের ট্রোলিংয়ের জবাব দিলেন তিনি?  

টলি ইন্ডাস্ট্রির একাংশের মতে, রাহুলের অকালপ্রয়াণ যেমন এক অপূরণীয় ক্ষতি, তেমনই শ্বেতার এই মানসিক অবস্থা নিয়ে সহমর্মিতা থাকা উচিত। শোকাতুর মুহূর্তে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে উত্ত্যক্ত করা বা ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া কতটা নৈতিক, সেই প্রশ্নটিই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

