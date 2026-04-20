Actress Sweta Mishra: 'সাধ্য নেই তুচ্ছ করার': রাহুলের মৃত্যুর পর প্রথম মুখ খুললেন শ্বেতা, কার দিকে আঙুল?
Actor Rahul Arunoday Banerjee Death: রাহুলের মৃত্যুর পর থেকেই জনসমক্ষে দেখা যায়নি শ্বেতাকে। এমনকি পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি কেন তাঁকে দেখা গেল না, তা নিয়ে ফিসফাস শুরু হয়েছিল স্টুডিও পাড়ায়। সোমবার সব জল্পনার মাঝে অভিনেত্রীর আচমকা পোস্ট।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওড়িশার তালসারি সমুদ্র সৈকতে তখন চলছিল ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকের শ্যুট। আচমকাই ছন্দপতন। ২৯ মার্চ, রবিবার এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনায় স্তম্ভিত টলিপাড়া। কিন্তু রাহুলের প্রয়াণের পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে সহ-অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্রর নাম।
সহ-অভিনেতার মৃত্যুর পর শ্বেতার এই বিশেষ উদ্ধৃতি ব্যবহার করা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন রহস্য। একদিকে যখন রাহুলের মৃত্যুকে নিছক দুর্ঘটনা নাকি গাফিলতি—তা নিয়ে তদন্ত চলছে, তখন শ্বেতার এই ‘তুচ্ছ করার’ বার্তা কার উদ্দেশে? তবে কি ইন্ডাস্ট্রির অভ্যন্তরেই কেউ তাঁকে কাঠগড়ায় তোলার চেষ্টা করছেন? নাকি জনমানসের ট্রোলিংয়ের জবাব দিলেন তিনি?
