Tnusree Wedding: বিয়ে করলেন তনুশ্রী, লাস ভেগাসে জমকালো আয়োজন! পাত্র কে?

Tnusree Wedding: বিয়ে করলেন তনুশ্রী, লাস ভেগাসে জমকালো আয়োজন! পাত্র কে?
Tnusree Wedding Photo: শহরে নয়, এলাহি আয়োজনের মধ্যে স্বপ্নের শহর লাস ভেগাসেই সম্পন্ন হলো তনুশ্রী-সুজিতের চার হাত এক হওয়ার অনুষ্ঠান। হিরের আংটি দিয়ে নায়িকাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সুজিত বসু, আর এবার বরের জন্য ফ্লোরিডাতে একটি ট্রিপ প্ল্যান করছেন তনুশ্রী। কে এই সুজিত বসু?
