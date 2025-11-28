English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tnusree Wedding: বিয়ে করলেন তনুশ্রী, লাস ভেগাসে জমকালো আয়োজন! পাত্র কে?

Tnusree Wedding Photo: শহরে নয়, এলাহি আয়োজনের মধ্যে স্বপ্নের শহর লাস ভেগাসেই সম্পন্ন হলো তনুশ্রী-সুজিতের চার হাত এক হওয়ার অনুষ্ঠান। হিরের আংটি দিয়ে নায়িকাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সুজিত বসু, আর এবার বরের জন্য ফ্লোরিডাতে একটি ট্রিপ প্ল্যান করছেন তনুশ্রী। কে এই সুজিত বসু?

| Nov 28, 2025, 12:07 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোথায় তনুশ্রী? অনেকদিন ধরেই ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা টলিউড অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তী। অবশেষে কাটল রহস্যের জট। তিনি নিজেই ফাঁস করলেন তাঁর 'নিখোঁজ' থাকার কারণ— তিনি বিয়ে করেছেন! 

শহরে নয়, এলাহি আয়োজনের মধ্যে স্বপ্নের শহর লাস ভেগাসেই সম্পন্ন হলো তনুশ্রী-সুজিতের চার হাত এক হওয়ার অনুষ্ঠান। 

সুদূর লাস ভেগাসে আটলান্টার এক আইটি প্রফেশনাল এবং টেকনোলজিস্ট সুজিত বসুর সঙ্গে জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করলেন এই লাস্যময়ী নায়িকা।

হিরের আংটি দিয়ে নায়িকাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সুজিত বসু, আর এবার বরের জন্য ফ্লোরিডাতে একটি ট্রিপ প্ল্যান করছেন তনুশ্রী।

তনুশ্রী অভিনীত ছবি ‘ডিপ ফ্রিজ’-এর স্ক্রিনিং চলাকালীনই শহরে ছিলেন না তিনি। 

অভিনেত্রী বলেন একজন বন্ধুর মাধ্যমে আলাপ। ইউএসএ গিয়ে দেখা হয়েছিল। 

পাঁচ মাস ধরে প্রেম চলছিল তনুশ্রী ও সুজিতের। দু’ জনে দু’ জনকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন তাঁরা। তবে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করার পরিকল্পনা ছিল না অভিনেত্রীর।

আসলে, লাস ভেগাসে ছুটি কাটাতে গিয়েই চমক অপেক্ষা করছিল তনুশ্রীর জন্য! তিনি পৌঁছনোর আগেই নাকি সুজিত সেখানে বিয়ের সমস্ত আয়োজন করে রেখেছিলেন। 

প্রস্তুত ছিল স্বপ্নের মতো বিয়ের মঞ্চ! এমন অপ্রত্যাশিত আয়োজনে ভিডিও কলে বাবা-মাকে সাক্ষী রেখেই বিয়ে সারলেন নায়িকা।

তনুশ্রী বলেন, "সময়টা পাঁচ মাস হলেও আমরা একে-অন্যের খুবই কাছে চলে এসেছি... ও আমার কাজকে ভীষণ রেসপেক্ট করে। সেটাই প্রধান ভালোলাগার জায়গা।"

জানা গেছে, তনুশ্রীর বর সুজিত বসুর শহরও কলকাতা। তবে গত ২৮ বছর ধরে তিনি ইউএসএ-তে বসবাস করছেন। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, তিনি আগামী দিনে দেশ-বিদেশ মিলিয়েই থাকবেন। 

তনুশ্রীর বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসতেই শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছেন নবদম্পতি। টলিপাড়ার বন্ধুমহল এবং অনুরাগীরা এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, কলকাতায় হবে তাঁদের রিসেপশন পার্টি। 

