Debolinaa Nandy: হয় তোমার মা থাকবেন, নয় আমি! পাইলট স্বামীর নির্মমতায় লাইভ করার পরই চরম পদক্ষেপ দেবলীনা নন্দীর...

Debolinaa Nandy: হয় তোমার মা থাকবেন, নয় আমি! পাইলট স্বামীর নির্মমতায় লাইভ করার পরই চরম পদক্ষেপ দেবলীনা নন্দীর...
Debolinaa Nandy: সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করার পরই চরম সিদ্ধান্ত সংগীতশিল্পী দেবলীনা নন্দীর। বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কেন এই সিদ্ধান্ত গায়িকার। প্রাণবন্ত-ট্যালেন্টড দেবলীনার কেন এই সিদ্ধান্ত...
শনিবার রাত ১টা নাগাদ ২১ মিনিটের লাইভে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েননি দেবলীনা। তবে তাঁর ওই ভিডিয়ো গোটা সোশ্যাল মিডিয়াকে হতবাক করে দিয়েছে। শুরুতেই তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্র-ব্যক্তিগত জীবনে চলা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। কাজের জায়গার সমস্যার কথায় তিনি জানান, ২১ বছরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি গুরুত্ব পাচ্ছেন না। নিজের ব্যান্ড গড়ারও ইচ্ছাপ্রকাশ করেন দেবলীনা। কিন্তু বিয়ের সিদ্ধান্তের পর সেই ইচ্ছা ধামাচাপা পড়ে যায়। 'নিজের ব্যান্ড তৈরি করলে, নাকি শো পাব না'- এই হুমকি নাকি পেয়ে যাচ্ছেন তিনি।
এরপরই তিনি শুরু করেন ব্যক্তিগত জীবনের প্রলয়ের কথা। বিয়ের পর থেকেই তাঁর পেশা, এবং নিজের মাকে নিয়ে সমস্যা শুরু হয়। শুনতে হয়,'মাকে ছেড়ে দাও...'। দেবলীনা বলেন, ' আমার মাকে তাদের পোষায় না বলে আমি মাকে ছেড়ে দেব। বিয়ের পরে অনেক কিছু হয়েছে। ভেবেছিলাম সব কিছু সব সামলে নেব। কিন্তু মাকে ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব না। নিজে ছেঁড়া শাড়ি পরে আমার জন্য জামা নিয়ে আসত মা। আমার মতে মা আমার শো-তে না গেলে আমার শো ভাল হবে না। সেই মাকে কী করে ছেড়ে দেব! আমি আর পারছি না।'
তিনি আরও অনেক কথাই জানান। দেবলীনা বলেন, 'নিজের বাড়ি তৈরি করো, শ্বশুরবাড়ি-বাপের বাড়ি বলে কিছু হয়নি। বিয়ে হয়ে গেছে মানে নিজের কিছু থাকবে না। সবটাই শুধু শ্বশুরবাড়ি। সে যতই তুমি দুটি বাড়িকে নিয়ে ব্যালেন্স করে চলো না কেন। আর আমি নিতে পারছি না। সব কিছুর ইতি টানা দরকার। জানি না এরপর কী হবে। মনে হয়, এবার আর আমার শরীরটা দেবে না।'
শেষে তিনি বলেন, 'আমি ভালো নেই। সারাক্ষণ আমি খুশি থাকার ভান করি। এবার আমি ফেড আপ। কাল বাদে পরশু হয়তো আমাকে নিউজ হবে না। জাস্ট এইটুকু বলব, অতিরিক্ত কাউকে ভালোবাসা উচিত নয়। আর আমি টানতে পারছি না। শেষে একটাই কথা বলব, কেউ জেনে বুঝে নিজের জীবনে বাঁশ টেনে এনো না।' এই লাইভের পরই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন দেবলীনা নন্দী।
সায়ক চক্রবর্তী
প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে পাইলট প্রবাহ নন্দীর সঙ্গে বিয়ে করেন দেবলীনা। কিন্তু বিয়ের এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ছন্দপতন। কে জানত সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখানো পারফেক্ট লাইফ আসলে পুরোটাই মিথ্যে। ঠিক কী কারণে গায়িকা এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য় হলেন, তারই তদন্ত চলছে। আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১ কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭ ২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
