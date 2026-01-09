English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Largest Oil Reserves: বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেলওয়ালা দেশ কোনগুলি? কেন এ নিয়ে লড়ছেন ট্রাম্প-পুতিন? ভারতের তেলের...

Largest Oil Reserves: বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেলওয়ালা দেশ কোনগুলি? কেন এ নিয়ে লড়ছেন ট্রাম্প-পুতিন? ভারতের তেলের...

Top 10 Countries with Largest Oil Reserves: ১০ দেশের তালিকায় আট দেশের পরে রয়েছে স্বয়ং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এখানে তেল মজুতের পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৭৪ বিলিয়ন ব্যারেল। যদিও দেশটিতে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মজুত ঠিক কত, তা নিয়ে মতভেদ আছে। এর পরে উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়া। এখানে তেলের মজুত প্রায় সাড়ে ৪৮ বিলিয়ন ব্যারেল। তবে বিশ্ব তেল-বাজারে এদের অবদান খুব সামান্যই। ভারতে তেলের পরিমাণ বেশ কম। তালিকায় তারা ২২ তম অবস্থানে। তেলের জন্য তাকে বরাবরই অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়।

| Jan 09, 2026, 02:09 PM IST
1/8

ভেনেজুয়েলায়

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি জ্বালানি তেল মজুত ভেনেজুয়েলায়। পরিমাণ ৩০৩ বিলিয়ন (৩০ হাজার ৩০০ কোটি) ব্যারেলেরও বেশি! এমনি-এমনি ট্রাম্পের নজর যায়নি সে দেশে। ভেনেজুয়েলায় সবচেয়ে বেশি তেলের মজুত রয়েছে সে দেশের অরিনাকো বেল্ট অঞ্চলে। এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ভারী তেল সংরক্ষণ এলাকা। ঘন ও গাঢ় এই অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করে মেলে ডিজেল, কেরোসিন ও জেট ফুয়েল।

2/8

সৌদি আরব

ভেনেজুয়েলার পরেই আছে মধ্যপ্রাচ্যের সমৃদ্ধ দেশ সৌদি আরব। দেশটির হাতে ২৬৭ বিলিয়ন ব্যারেলের বেশি জ্বালানি তেল মজুত। সৌদির অর্থনীতি মূলত তেল রফতানি নির্ভর। পেট্রোলিয়াম রফতানিকারক দেশগুলির সংগঠন 'ওপেক'-এর নেতৃত্ব দেয় সৌদিই। সৌদি একই সঙ্গে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ তেল উত্তোলনকারী দেশ। সৌদি আরবের তেল অবশ্য ভেনেজুয়েলার মতো নয়, তাদের তেল হালকা। তাই বিশ্ববাজারে সৌদির অপরিশোধিত তেলের চাহিদা বেশি। এ তেল সহজে পরিশোধন করা যায় এবং পেট্রল, ডিজেল ও কেরোসিন পাওয়া যায়।

3/8

ইরানে

মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ ইরানেও প্রচুর পরিমাণে জ্বালানি তেলের মজুত আছে। ইরানে মজুতের পরিমাণ ২০৮ বিলিয়ন ব্যারেলের বেশি। ইরানের তেল মূলত মাঝারি বা ভারী ঘনত্বের। এ তেল পরিশোধন করে সাধারণত ডিজেল, কেরোসিন ও হেভি ফুয়েল অয়েল পাওয়া যায়।

4/8

কানাডা

উত্তর আমেরিকা অঞ্চলে জ্বালানি তেলের অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী দেশ কানাডা। দেশটিতে তেল মজুতের পরিমাণ ১৬৩ বিলিয়ন ব্যারেলের বেশি। কানাডা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম তেল উত্তোলনকারী দেশ। কানাডার তেলের সিংহভাগই বিটুমিন। এটিকে অয়েল স্যান্ডও বলা হয়। বালি ও জলমিশ্রিত এই তেল অত্যন্ত ভারী এবং এর পরিশোধনের প্রক্রিয়াও খুব জটিল।

5/8

ইরাক

তেল মজুতের তালিকায় পাঁচ নম্বরে ইরাক। দেশটিতে তেল মজুতের পরিমাণ প্রায় ১৪৫ বিলিয়ন ব্যারেল। ইরাকের তেল হালকা থেকে মাঝারি ঘনত্বের, সালফারের পরিমাণ কম। ফলে এ তেল পরিশোধন অপেক্ষাকৃত সহজ এবং পরিবেশের জন্য কম ক্ষতিকর।

6/8

আরব আমিরশাহি

আরব আমিরশাহিতে তেল মজুতের পরিমাণ ১১৩ বিলিয়ন ব্যারেলের বেশি। দেশটি তাদের উত্তোলিত তেলের ৬৬ শতাংশই রফতানি করে।

7/8

কুয়েত

মধ্যপ্রাচ্যের ছোট্ট দেশ কুয়েতের অর্থনীতি পুরোপুরি তেলনির্ভর। আয়তনে ছোট হলেও কুয়েতের হাতে রয়েছে তেলের বিশাল ভান্ডার। দেশটিতে প্রমাণিত তেল মজুতের পরিমাণ ১০১ বিলিয়ন ব্যারেলের বেশি।   

8/8

রাশিয়া

oil  8 বিশ্বের অন্যতম তেল-প্রভাবশালী দেশ রাশিয়া। এ দেশে তেল মজুতের পরিমাণ ৮০ বিলিয়ন ব্যারেলের বেশি। তবে তেল মজুতের তালিকায় ৮ নম্বরে হলেও তেল উত্তোলনের তালিকায় রাশিয়া কিন্তু বেশ উপরের দিকেই আছে, ৩ নম্বরে

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের প্রয়োজনের দিকে মনযোগ দিন মিথুন, সুযোগ হাতছাড়া করবেন না মীন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের প্রয়োজনের দিকে মনযোগ দিন মিথুন, সুযোগ হাতছাড়া করবেন না মীন...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের প্রয়োজনের দিকে মনযোগ দিন মিথুন, সুযোগ হাতছাড়া করবেন না মীন...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের প্রয়োজনের দিকে মনযোগ দিন মিথুন, সুযোগ হাতছাড়া করবেন না মীন... 12
Sreeleela Motherhood: ২১ বছরেই মা হয়েছেন শ্রীলীলা! ৩ বছর ধরে কেন মাতৃত্বের কথা লুকিয়েছেন অভিনেত্রী?

Sreeleela Motherhood: ২১ বছরেই মা হয়েছেন শ্রীলীলা! ৩ বছর ধরে কেন মাতৃত্বের কথা লুকিয়েছেন অভিনেত্রী?

Sreeleela Motherhood: ২১ বছরেই মা হয়েছেন শ্রীলীলা! ৩ বছর ধরে কেন মাতৃত্বের কথা লুকিয়েছেন অভিনেত্রী? 8
Messi in Kolkata: &#039;দেখি ওরা সর্বত্র...&#039;! ভারত সফরের পর প্রথমবার মুখ খুললেন মেসি, কলকাতায় কোথায় হল সমস্যা?

Messi in Kolkata: 'দেখি ওরা সর্বত্র...'! ভারত সফরের পর প্রথমবার মুখ খুললেন মেসি, কলকাতায় কোথায় হল সমস্যা?

Messi in Kolkata: 'দেখি ওরা সর্বত্র...'! ভারত সফরের পর প্রথমবার মুখ খুললেন মেসি, কলকাতায় কোথায় হল সমস্যা? 10
Jadavpur University Snowfall: গভীর রাতে বরফ পড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে! না বিশ্বাস করলে দেখে নিন...

Jadavpur University Snowfall: গভীর রাতে বরফ পড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে! না বিশ্বাস করলে দেখে নিন...

Jadavpur University Snowfall: গভীর রাতে বরফ পড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে! না বিশ্বাস করলে দেখে নিন... 8