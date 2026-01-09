Largest Oil Reserves: বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেলওয়ালা দেশ কোনগুলি? কেন এ নিয়ে লড়ছেন ট্রাম্প-পুতিন? ভারতের তেলের...

Largest Oil Reserves: বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেলওয়ালা দেশ কোনগুলি? কেন এ নিয়ে লড়ছেন ট্রাম্প-পুতিন? ভারতের তেলের...
Top 10 Countries with Largest Oil Reserves: ১০ দেশের তালিকায় আট দেশের পরে রয়েছে স্বয়ং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এখানে তেল মজুতের পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৭৪ বিলিয়ন ব্যারেল। যদিও দেশটিতে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মজুত ঠিক কত, তা নিয়ে মতভেদ আছে। এর পরে উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়া। এখানে তেলের মজুত প্রায় সাড়ে ৪৮ বিলিয়ন ব্যারেল। তবে বিশ্ব তেল-বাজারে এদের অবদান খুব সামান্যই। ভারতে তেলের পরিমাণ বেশ কম। তালিকায় তারা ২২ তম অবস্থানে। তেলের জন্য তাকে বরাবরই অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়।
ভেনেজুয়েলায়
বিশ্বে সবচেয়ে বেশি জ্বালানি তেল মজুত ভেনেজুয়েলায়। পরিমাণ ৩০৩ বিলিয়ন (৩০ হাজার ৩০০ কোটি) ব্যারেলেরও বেশি! এমনি-এমনি ট্রাম্পের নজর যায়নি সে দেশে। ভেনেজুয়েলায় সবচেয়ে বেশি তেলের মজুত রয়েছে সে দেশের অরিনাকো বেল্ট অঞ্চলে। এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ভারী তেল সংরক্ষণ এলাকা। ঘন ও গাঢ় এই অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করে মেলে ডিজেল, কেরোসিন ও জেট ফুয়েল।
সৌদি আরব
ভেনেজুয়েলার পরেই আছে মধ্যপ্রাচ্যের সমৃদ্ধ দেশ সৌদি আরব। দেশটির হাতে ২৬৭ বিলিয়ন ব্যারেলের বেশি জ্বালানি তেল মজুত। সৌদির অর্থনীতি মূলত তেল রফতানি নির্ভর। পেট্রোলিয়াম রফতানিকারক দেশগুলির সংগঠন 'ওপেক'-এর নেতৃত্ব দেয় সৌদিই। সৌদি একই সঙ্গে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ তেল উত্তোলনকারী দেশ। সৌদি আরবের তেল অবশ্য ভেনেজুয়েলার মতো নয়, তাদের তেল হালকা। তাই বিশ্ববাজারে সৌদির অপরিশোধিত তেলের চাহিদা বেশি। এ তেল সহজে পরিশোধন করা যায় এবং পেট্রল, ডিজেল ও কেরোসিন পাওয়া যায়।
ইরানে
কানাডা
উত্তর আমেরিকা অঞ্চলে জ্বালানি তেলের অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী দেশ কানাডা। দেশটিতে তেল মজুতের পরিমাণ ১৬৩ বিলিয়ন ব্যারেলের বেশি। কানাডা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম তেল উত্তোলনকারী দেশ। কানাডার তেলের সিংহভাগই বিটুমিন। এটিকে অয়েল স্যান্ডও বলা হয়। বালি ও জলমিশ্রিত এই তেল অত্যন্ত ভারী এবং এর পরিশোধনের প্রক্রিয়াও খুব জটিল।
ইরাক
আরব আমিরশাহি
কুয়েত
রাশিয়া
