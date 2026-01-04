Top 10 Elite Special Forces of the World: বিশ্বের ভয়ংকর ১০ এলিট স্পেশ্যাল ফোর্স, তালিকায় ভারতও, আছে মৃত্যুদূত 'মাগরমাছ'ও...

Top 10 Elite Special Forces of the World: বিশ্বের ভয়ংকর ১০ এলিট স্পেশ্যাল ফোর্স, তালিকায় ভারতও, আছে মৃত্যুদূত 'মাগরমাছ'ও...
Top 10 Elite Special Forces of the World: তাঁদের নাম শুনলেই শত্রুপক্ষের শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত নেমে আসে। সমুদ্র-আকাশ-স্থলে তাঁরা অপরাজেয়। ভয়ংকর অমানবিক প্রশিক্ষণের পরেই বেছে নেওয়া হয় তাঁদের। তাঁরা একেকজন সাক্ষাত্ মৃত্যুদূত! কথা হচ্ছে এলিট স্পেশ্যাল ফোর্স নিয়ে।
বিশ্বের ভয়ংকর ১০ এলিট স্পেশ্যাল ফোর্স
ইউএস নেভি সিলস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
স্পেশ্যাল এয়ার সার্ভিস (এসএএস) (ব্রিটেন)
ডেল্টা ফোর্স (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
মার্কিন সেনার এক গোপন ইউনিট, যা উচ্চ-মূল্যের লক্ষ্যবস্তুতে নিখুঁত অভিযান এবং সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য পরিচিত এবং প্রায়শই গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করে। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তাঁদের ঘর থেকেই তুলে নিয়ে গিয়েছে এই ডেল্টা ফোর্স। মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপারেশনেই সফল।
রাশিয়ান স্পেৎনাজ (রাশিয়া)
সায়েরেত মাতকাল (ইসরায়েল)
জিআইজিএম (ফ্রান্স)
জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স ২ (জেটিএফ২) (কানাডা)
স্পেশ্যাল এয়ার সার্ভিস রেজিমেন্ট (এসএএসআর) (অস্ট্রেলিয়া)
মার্কোস (ভারত)
ইকো কোবরা (অস্ট্রিয়া)
