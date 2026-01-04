English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Top 10 Elite Special Forces of the World: বিশ্বের ভয়ংকর ১০ এলিট স্পেশ্যাল ফোর্স, তালিকায় ভারতও, আছে মৃত্যুদূত মাগরমাছও...

Top 10 Elite Special Forces of the World: বিশ্বের ভয়ংকর ১০ এলিট স্পেশ্যাল ফোর্স, তালিকায় ভারতও, আছে মৃত্যুদূত 'মাগরমাছ'ও...

Top 10 Elite Special Forces of the World: তাঁদের নাম শুনলেই শত্রুপক্ষের শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত নেমে আসে। সমুদ্র-আকাশ-স্থলে তাঁরা অপরাজেয়। ভয়ংকর অমানবিক প্রশিক্ষণের পরেই বেছে নেওয়া হয় তাঁদের। তাঁরা একেকজন সাক্ষাত্‍ মৃত্যুদূত! কথা হচ্ছে এলিট স্পেশ্যাল ফোর্স নিয়ে।   

| Jan 04, 2026, 07:56 PM IST
1/11

বিশ্বের ভয়ংকর ১০ এলিট স্পেশ্যাল ফোর্স

Top 10 Elite Special Forces of the World

ইউএস নেভি সিলস, ব্রিটিশ এসএএস এবং ডেল্টা ফোর্স। যারা বিভিন্ন পরিবেশে তাঁদের কঠোর প্রশিক্ষণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের জন্য পরিচিত। এই ইউনিটগুলোকে প্রায়শই বিশ্বজুড়ে বিশেষ অভিযানের জন্য এক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জেনে নিন বিশ্বের ভয়ংকর ১০ ঘাতক বাহিনী কারা?  

2/11

ইউএস নেভি সিলস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

US Navy SEALs (United States)

আমেরিকার ইউএস নেভি সিলস সমুদ্র-আকাশ-স্থল অভিযানে তাদের বহুমুখী দক্ষতার জন্য বিশ্ববিখ্যাত। চ্যালেঞ্জিং প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া (BUD/S) কিংবদন্তিতুল্য। দিবাগত রাতে পাকিস্তানের আ্যবোটাবাদ শহরে সিলসের হামলায় (অপারেশন জেরোনিমো) ওসামা বিন লাদেন মারা যান। তারপর থেকেই নেভি সিলস নিয়ে শুরু হয়ে আলাদাই চর্চা

3/11

স্পেশ্যাল এয়ার সার্ভিস (এসএএস) (ব্রিটেন)

Special Air Service (SAS) (United Kingdom)

এদেরকে প্রায়শই আধুনিক স্পেশ্যাল ফোর্সের আদি ইউনিট এবং বিশ্বজুড়ে অন্যান্য অনেক অভিজাত ইউনিটের জন্য এক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তারা সন্ত্রাস দমন, 'হোস্টেজ রেসকিউ' এবং গোপন গোয়েন্দা কার্যক্রমে বিশেষজ্ঞ।  

4/11

ডেল্টা ফোর্স (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

Delta Force (United States)

মার্কিন সেনার এক গোপন ইউনিট, যা উচ্চ-মূল্যের লক্ষ্যবস্তুতে নিখুঁত অভিযান এবং সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য পরিচিত এবং প্রায়শই গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করে। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তাঁদের ঘর থেকেই তুলে নিয়ে গিয়েছে এই ডেল্টা ফোর্স। মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপারেশনেই সফল।  

5/11

রাশিয়ান স্পেৎনাজ (রাশিয়া)

Russian Spetsnaz (Russia)

রাশিয়ার বিশেষ অভিযান বাহিনীর জন্য ব্যবহৃত একটি ব্যাপক পরিভাষা। যারা কঠোর প্রশিক্ষণ, অভিযানিক গোপনীয়তা এবং শহুরে যুদ্ধ ও গভীর গোয়েন্দা কার্যক্রমে নৃশংস দক্ষতার জন্য পরিচিত।  

6/11

সায়েরেত মাতকাল (ইসরায়েল)

Sayeret Matkal (Israel)

ইসরায়েলের এক অভিজাত ইউনিট, যা শত্রুসেনাদের পিছনে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং গভীর অনুসন্ধানের জন্য পরিচিত। এনতেবে অভিযানের মতো দুঃসাহসিক ও সফল 'হোস্টেজ রেসকিউ'  অভিযানের জন্য এই ইউনিট বিখ্যাত।  

7/11

জিআইজিএম (ফ্রান্স)

GIGN (France)

ন্যাশনাল জেন্ডারমেরি ইন্টারভেনশন গ্রুপ সন্ত্রাস দমন এবং 'হোস্টেজ রেসকিউ' তে বিশেষজ্ঞ। তারা তাদের শৃঙ্খলা, নিশানাবাজি এবং উড়ন্ত বিমানে সফল ভাবে 'হাইজ্যাকিং রেসকিউ'-এর জন্য সুপরিচিত।  

8/11

জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স ২ (জেটিএফ২) (কানাডা)

Joint Task Force 2 (JTF2) (Canada)

এক অত্যন্ত গোপনীয় সন্ত্রাসবিরোধী ইউনিট, যা নির্ভুলতা এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক অভিযানে শতভাগ সাফল্যের জন্য সুপরিচিত।  

9/11

স্পেশ্যাল এয়ার সার্ভিস রেজিমেন্ট (এসএএসআর) (অস্ট্রেলিয়া)

Special Air Service Regiment (SASR) (Australia)

ব্রিটিশ এসএএস-এর আদলে গঠিত এই বাহিনী সন্ত্রাস দমন, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন ধরনের যৌথ অভিযানে বিশেষজ্ঞ।  

10/11

মার্কোস (ভারত)

MARCOS (India)

দেশের গর্ব মার্কোস বাহিনী। ভারতীয় নৌবাহিনীর মেরিন কমান্ডোরা উভচর যুদ্ধ, সন্ত্রাস দমন এবং গোপন সামুদ্রিক অভিযানে পারদর্শী। মার্কোসের সঙ্গে তুলনা হয় ইউএস নেভি সিলসের। মার্কোসের আরেক নাম 'মাগরমাছ', মানে কুমীর।  

11/11

ইকো কোবরা (অস্ট্রিয়া)

EKO Cobra (Austria)

অস্ট্রিয়ার প্রধান সন্ত্রাসবিরোধী পুলিশ ইউনিট, যা উড়ন্ত বিমানে সফল ভাবে 'হোস্টেজ রেসকিউ' অভিযান পরিচালনা করা একমাত্র বিশেষ বাহিনী হিসেবে উল্লেখযোগ্য।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

SIR in Bengal: হয়রানির একশেষ! SIR শুনানিতে গিয়ে এবার মাথা ফাটল বৃদ্ধের, বিডিও অফিসের সামনেই...

পরবর্তী অ্যালবাম

SIR in Bengal: হয়রানির একশেষ! SIR শুনানিতে গিয়ে এবার মাথা ফাটল বৃদ্ধের, বিডিও অফিসের সামনেই...

SIR in Bengal: হয়রানির একশেষ! SIR শুনানিতে গিয়ে এবার মাথা ফাটল বৃদ্ধের, বিডিও অফিসের সামনেই...

SIR in Bengal: হয়রানির একশেষ! SIR শুনানিতে গিয়ে এবার মাথা ফাটল বৃদ্ধের, বিডিও অফিসের সামনেই... 8
Shani Rashifal 2026: শনির কৃপায় ১৮০° ঘুরবে ভাগ্য! ২০২৬ সালে গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে যাবেন যাঁরা...

Shani Rashifal 2026: শনির কৃপায় ১৮০° ঘুরবে ভাগ্য! ২০২৬ সালে গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে যাবেন যাঁরা...

Shani Rashifal 2026: শনির কৃপায় ১৮০° ঘুরবে ভাগ্য! ২০২৬ সালে গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে যাবেন যাঁরা... 7
Saina Nehwal: শীতের সকালে শহরে সাইনা! জানেন সেক্টর ফাইভে কী করলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী?

Saina Nehwal: শীতের সকালে শহরে সাইনা! জানেন সেক্টর ফাইভে কী করলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী?

Saina Nehwal: শীতের সকালে শহরে সাইনা! জানেন সেক্টর ফাইভে কী করলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী? 10
Donald Trump’s Net Worth: উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি! গল্‌ফ ক্লাব-রিসোর্ট-ক্রিপ্টো-জমিজমা, ট্রাম্পের মোট সম্পত্তির পরিমাণ জানেন?

Donald Trump’s Net Worth: উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি! গল্‌ফ ক্লাব-রিসোর্ট-ক্রিপ্টো-জমিজমা, ট্রাম্পের মোট সম্পত্তির পরিমাণ জানেন?

Donald Trump’s Net Worth: উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি! গল্‌ফ ক্লাব-রিসোর্ট-ক্রিপ্টো-জমিজমা, ট্রাম্পের মোট সম্পত্তির পরিমাণ জানেন? 10