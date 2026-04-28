  • Top 10 Encounter Specialist In India: দেশের সেরা ১০ এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট কারা? লিস্টে আছেন সিংঘম অজয় শর্মা? ৩০০+ ফিনিশ করেছেন এই একজনই

Top 10 Encounter Specialist In India: দেশের সেরা ১০ 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' কারা? লিস্টে আছেন 'সিংঘম' অজয় শর্মা? ৩০০+ ফিনিশ করেছেন এই একজনই

Top 10 Encounter Specialist In India: ভোট-বঙ্গে ভাইরাল এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট অজয় শর্মা। শতাধিক এনকাউন্টারের রেকর্ড তাঁর। দেশের সেরা ১০ 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' কারা?   

Apr 28, 2026, 03:47 PM IST
1/12

'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট'

Encounter specialist

ভারতীয় পুলিসের একাধিক দুঁদে অফিসারেরই রয়েছে এই বিশেষণ! সন্দেহভাজন অপরাধীদের গুলি করে হত্যার জন্য তাঁরা পরিচিত। 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট'দের অধিকাংশই নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে এবং ২০০০-এর শুরুর দিকে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।   

2/12

মুম্বইয়ের চরম অন্ধকারের অধ্যায়

Period of intense gang wars in Mumbai

টাইমলাইন দেখলে বোঝা যায় সেই সময়টি ছিল মুম্বইয়ের আন্ডার ওয়ার্ল্ডের দুর্বৃত্ত-রাজ!মুম্বইতে তীব্র গ্যাং ওয়ার এবং অন্যান্য রাজ্যে চলমান বিদ্রোহের এক উত্তাল অধ্যায়ের কথাই বলে। এই প্রতিবেদনে চিনুন দেশের সেরা ১০ 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট'দের।   

3/12

প্রদীপ শর্মা (মুম্বই পুলিস)

Pradeep Sharma (Mumbai Police)

দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' হিসেবে ব্যাপক ভাবে স্বীকৃত প্রদীপ শর্মা। মোট ৩১২ জন অপরাধীর মৃত্যুর ঘটনায় তিনি জড়িত। যার মধ্যে ১১৩-১১৪টি মৃত্যুর দায় সরাসরি তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্ব হিসেবেই গণ্য হয়।  

4/12

অমিতাভ যশ (ইউপি পুলিস)

Amitabh Yash (UP Police)

উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের আইপিএস অফিসার অমিতাভ যশ। ১৫০-রও বেশি এনকাউন্টারের কৃতিত্ব তাঁর ঝুলিতে। ইউপি স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) প্রধান কান্ডারি হিসেবে তিনি 'দাদুয়া'-র মতো কুখ্যাত অপরাধীদের নিকেশ করার অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।  

5/12

ইন্সস্পেক্টর অবিনাশ মিশ্র (ইউপি পুলিস)

Inspector Avinash Mishra (UP Police)

শীর্ষস্থানীয় এনকাউন্টার বিশেষজ্ঞদের তালিকায় তাঁর নাম প্রায়শই উঠে আসে। ১৫০-র বেশি অপরাধীকে নিকেশ করার রেকর্ড রয়েছে তাঁর।

6/12

বিজয় সালাসকর (মুম্বই পুলিস)

Vijay Salaskar (Mumbai Police)

২৬/১১ মুম্বই হামলার শহিদ তিনি। ৭৫ থেকে ৮৩ জন অপরাধীকে নিকেশ করার কৃতিত্বের অধিকারী। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল 'অরুণ গাওলি গ্যাং'-এর সদস্য।

7/12

দয়া নায়েক (মুম্বই পুলিস)

Daya Nayak (Mumbai Police)

তালিকায় জনপ্রিয়তম মুখ তিনিই। তাঁর জীবন কাহিনী অবলম্বনে 'অব তক ছাপ্পন'-এর সিনেমা হয়েছে বলিউডে। ব্যক্তিগত ভাবে ৮৩-রও বেশি অপরাধীকে নিকেশ করার পাশাপাশি তিনি ৩০০-রও বেশি গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন।   

8/12

প্রফুল ভোঁসলে (মুম্বই পুলিস)

Praful Bhosale (Mumbai Police)

প্রদীপ শর্মা এবং বিজয় সালাসকরের পাশাপাশি তিনিও ছিলেন ৮৩-র ব্যাচের একজন সদস্য। ৭৭ থেকে ৮৪ জন অপরাধীকে নিকেশ করার রেকর্ড তাঁর রয়েছে।

9/12

সচিন ওয়াজে (মুম্বই পুলিস)

Sachin Waze (Mumbai Police)

সন্ত্রাসবাদী এবং শীর্ষস্থানীয় গ্যাংস্টার-সহ মোট ৬৩ জন অপরাধীকে গুলি করে নিকেশ করার জন্য তিনি পরিচিত।  

10/12

অনন্ত দেব তিওয়ারি (ইউপি পুলিস)

Anant Dev Tiwari (UP Police)

এই আইপিএস কর্তার ঝুলিতে ১০০টিরও বেশি অপরাধী নিকেশের কৃতিত্ব রয়েছে। বিশেষ করে চম্বল অঞ্চলে কুখ্যাত দস্যু 'দাদুয়া'-কে নির্মূল করার অভিযানে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।    

11/12

অজয় পল শর্মা (ইউপি পুলিস)

Ajay Pal Sharma (UP Police)

উত্তরপ্রদেশের 'এনকাউন্টার ম্যান' হিসেবে পরিচিত তিনি। ১০০টিরও বেশি এনকাউন্টারের কৃতিত্ব তাঁর রয়েছে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে তিনি পুলিস পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ভোট-বঙ্গে এখন নয়া সেনসেশন আইপিএস অজয় শর্মা। প্রদেশ পুলিসে যাকে সবাই একডাকে চেনে 'সিংঘম' নামে। এখনও ১০০-র বেশি এনকাউন্টার করেছেন তিনি।

12/12

রবীন্দ্র নাথ আংরে (মুম্বই পুলিস)

Ravindranath Angre (Mumbai Police)

৫১ থেকে ৫৪ জন অপরাধীকে নিকেশ করার কৃতিত্ব তাঁর রয়েছে। থানে অঞ্চলে সংগঠিত অপরাধ দমনে কঠোর অভিযান পরিচালনায় তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

