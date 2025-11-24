English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dharmendra: সত্যকাম থেকে শোলে! কিংবদন্তি ধর্মেন্দ্রর যে ১০ সিনেমা বলিউডের মাইলস্টোন...

Top 10 movies of Dharmendra: প্রয়াত ধর্মেন্দ্রর সেরা ১০টি ছবি তুলে ধরা হয়েছে তাঁর অভিনয়জীবনের বহুমুখী দিক-রোম্যান্স, কমেডি, অ্যাকশন ও গভীর মানবিক চরিত্র। প্রতিটি ছবিতেই ফুটে উঠেছে তাঁর অদম্য আকর্ষণ ও প্রজন্ম ছুঁয়ে যাওয়া অভিনয়ের দক্ষতা।   

| Nov 24, 2025, 03:19 PM IST
1/10

শোলে - ১৯৭৫ (Sholay)

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধর্মেন্দ্রর ভীরু চরিত্র আজও দর্শকের হৃদয়ে একই ভাবে রয়ে গেছে। অমিতাভের সঙ্গে বন্ধুত্ব, হেমা মালিনীর সঙ্গে রসায়ন-সব মিলিয়ে ‘শোলে’ এক অনন্য অনুভূতি।

2/10

বন্দিনী - ১৯৬৩ (Bandini)

ব্রিটিশ আমলে এক ডাক্তার প্রেমে পড়ে এক নারী বন্দির, আর ধীরে ধীরে সামনে আসে তার অতীতের লড়াই। স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে তার সম্পর্কই গল্পকে এগিয়ে নেয়।

3/10

শালিমার - ১৯৭৮ (Shalimar)

বিশ্বের সেরা জুয়েল থিফ স্যার জন লক্সলি তার মূল্যবান শালিমার রত্নের উত্তরসূরি খুঁজতে প্রাণঘাতী প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। দ্বীপে জড়ো হয় প্রতিদ্বন্দ্বী চোরদের সেরা দল।

4/10

মমতা - ১৯৬৬ (Mamta)

ধনী পরিবারে জন্মানো মোনিশ প্রেমে পড়ে গরিব পরিবারের দেবযানীর। সামাজিক দূরত্ব আর মানসিক টানাপোড়েনেই শুরু হয় তাদের প্রেমকাহিনি।

5/10

জুগনু - ১৯৭৩ (Jugnu)

দিনে ধনী ব্যবসায়ী, রাতে সাধারণ মানুষের রক্ষাকর্তা-এমনই দ্বৈত জীবনের যাত্রা ‘জুগনু’র নায়ক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করাই তার একমাত্র লক্ষ্য।

6/10

ফুল অউর পত্থার - ১৯৬৬ (Phool Aur Patthar)

শাকা চরিত্রে কঠিন বাহির আর নরম হৃদয়ের মিশেল দেখিয়ে হৃদয় জয় করেছিলেন তিনি। এই ছবিই তাকে এনে দেয় প্রথম ফিল্মফেয়ার মনোনয়ন।

7/10

সত্যকাম - ১৯৬৯ (Satyakam)

সত্যপ্রিয়া চরিত্রে দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে এক সৎ মানুষের লড়াই ফুটিয়ে তোলেন ধর্মেন্দ্র। সরলতা ও যন্ত্রণা মেশানো তার অভিনয় আজও সমালোচকদের প্রিয়।

8/10

সীতা অউর গীতা - ১৯৭২ (Seeta Aur Geeta)

হেমা মালিনীর সঙ্গে হাস্যরস আর খেলাধুলে ভরা অভিনয়ে দর্শককে আনন্দে ভরিয়ে দেন তিনি। হালকা মেজাজের এই চরিত্র আজও জনপ্রিয়।  

9/10

অনুপমা - ১৯৬৬ (Anupama)

নির্ভীক হিরো নয়, এখানে ধর্মেন্দ্র এক শান্ত, সংবেদনশীল কবি আশোক। শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর নরম, নীরব প্রেম দর্শকের মনে আজও জায়গা করে রেখেছে।  

10/10

হাকীকত ১৯৬৪ (Haqeeqat)

সিনো-ইন্ডিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সৈনিক চরিত্রে ধীর, গভীর অভিনয় দেন ধর্মেন্দ্র। সাহস আর ত্যাগের গল্পে তাঁর ভূমিকা ছিল হৃদয়স্পর্শী ও শক্তিশালী।

