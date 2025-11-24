Dharmendra: সত্যকাম থেকে শোলে! কিংবদন্তি ধর্মেন্দ্রর যে ১০ সিনেমা বলিউডের মাইলস্টোন...
Top 10 movies of Dharmendra: প্রয়াত ধর্মেন্দ্রর সেরা ১০টি ছবি তুলে ধরা হয়েছে তাঁর অভিনয়জীবনের বহুমুখী দিক-রোম্যান্স, কমেডি, অ্যাকশন ও গভীর মানবিক চরিত্র। প্রতিটি ছবিতেই ফুটে উঠেছে তাঁর অদম্য আকর্ষণ ও প্রজন্ম ছুঁয়ে যাওয়া অভিনয়ের দক্ষতা।
1/10
শোলে - ১৯৭৫ (Sholay)
2/10
বন্দিনী - ১৯৬৩ (Bandini)
photos
TRENDING NOW
3/10
শালিমার - ১৯৭৮ (Shalimar)
4/10
মমতা - ১৯৬৬ (Mamta)
5/10
জুগনু - ১৯৭৩ (Jugnu)
6/10
ফুল অউর পত্থার - ১৯৬৬ (Phool Aur Patthar)
7/10
সত্যকাম - ১৯৬৯ (Satyakam)
8/10
সীতা অউর গীতা - ১৯৭২ (Seeta Aur Geeta)
9/10
অনুপমা - ১৯৬৬ (Anupama)
10/10
হাকীকত ১৯৬৪ (Haqeeqat)
photos