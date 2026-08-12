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DEADLIEST TRAIN ACCIDENT: ৩০ ফুটের দানব ঢেউয়ের প্রবল ধাক্কা ট্রেনে! রাক্ষুসে স্রোতে তছনছ যাত্রীবাহী বগির পর বগি...মৃত্যুসুনামি কাড়ল ১৭০০ জীবন

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 12, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:07 PM IST

DEADLIEST TRAIN ACCIDENT: বিশ্বের ভয়াল ৫ ট্রেন দুর্ঘটনার কথা জানুন। যা শুনলে আপনি আঁতকে উঠতে পারেন। দেখে নিন ঝলকে...

Top 5 deadliest train accident1/7

সেরা ৫ ভয়াল ট্রেন দুর্ঘটনা

সারা বিশ্বে প্রতি বছর ট্রেন দুর্ঘটনায় ঠিক কত মানুষের প্রাণহানি হয় তার কোনো নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই ঠিকই। তবে ইতিহাস ঘাঁটলে এই ৫ ট্রেন দুর্ঘটনাই সর্বাধিক মানুষের প্রাণ কেড়েছে। দেখে নিন একবার স্লাইড বদলে বদলে...

 

Sri Lanka Tsunami Train Wreck2/7

শ্রীলঙ্কায় সুনামিতে ট্রেন দুর্ঘটনা

কুইন অফ দ্য সি লাইনের এক ট্রেন অতিরিক্ত যাত্রীই নিয়েছিল। ২০০৪ সালের ভারত মহাসাগরীয় ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ৩০ ফুট উঁচু এক বিশাল সুনামির ঢেউয়ের আছড়ে পড়া ট্রেনে। জলের তোড় যাত্রীদের ঠাসাঠাসি বগির ভেতরেই আটকে দেয়। উপকূলীয় গ্রাম পেরালিয়ার কাছে ট্রেনটিকে লাইনচ্যুত করে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ঘটনায় প্রাণ হারান ১০০০ থেকে ১৭০০ মানুষ। 

 

Bihar Train Disaster3/7

বিহার ট্রেন বিপর্যয়

বাগমতী নদীর উপরের একটি সেতু দিয়ে যাত্রীবাহী ট্রেন যাচ্ছিল। লাইনচ্যুত হয়ে নীচে খরস্রোতা নদীতে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে নানা মত রয়েছে। তবে হঠাৎ ঘূর্ণিঝড় বা তীব্র বাতাসের কারণেই রেললাইনে চলে আসা এক গরুকে বাঁচাতে চালকের হঠাৎ জোরে ব্রেক কষার পর্যন্ত বিভিন্ন কারণের কথাই বলা হয়েছে। ঘটনায় প্রাণ হারান ৫০০-১০০ মানুষ। 

 

Ciurea Rail Disaster 4/7

সিউরিয়া রেল বিপর্যয়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শরণার্থী ও আহত সৈনিকদের নিয়ে অতিরিক্ত বোঝাই একটি ট্রেন খাড়া ঢাল বেয়ে নীচে নামার সময়ে ভয়াবহ ব্রেক বিভ্রাটের কবলে পড়ে। নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে গতি বেড়ে যাওয়া ট্রেনটি রোমানিয়ার সিউরিয়া স্টেশনে লাইনচ্যুত হয়ে অন্য এক ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং এতে হওয়া বিশাল অগ্নিকাণ্ড সব ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনায় প্রাণ হারান ৮০০ থেকে ১০০০ মানুষ।

 

Saint-Michel-de-Maurienne Derailment 5/7

সেন্ট-মিশেল-ডি-মৌরিন লাইনচ্যুত

ইতালির রণাঙ্গন থেকে বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি ফেরা ফরাসি সৈন্যদের বহনকারী অতিরিক্ত বোঝাই ট্রেনের ব্রেক ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। ট্রেনটি ঘণ্টায় ৮০ মাইলেরও বেশি গতিতে পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে নীচে নেমে আসছিল। কাঠের বগিগুলি একে অপরের উপর আছড়ে পড়ে এবং ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটায়। ঘটনায় প্রাণ হারান ৬৭৫-৮০০ মানুষ

 

Guadalajara Train Disaster 6/7

গুয়াদালাহারা ট্রেন দুর্ঘটনা

মেক্সিকান বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবী সৈন্যদের পরিবার-পরিজন নিয়ে যাত্রীবাহী এক ট্রেন খাড়া ঢাল বেয়ে নীচে নামছিল। তখন আচমকাই ব্রেক অকেজো হয়ে পড়ে। ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে গভীর গিরিখাতে পড়ে যায় এবং নীচে পড়ার সময় যাত্রীরা বগি থেকে ছিটকে যান। ঘটনায় প্রায় ৬০০ মানুষ মারা যান।

 

variations depending on the documents7/7

নথিপত্র ভেদে ভিন্নতা রয়েছে

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের বিভিন্ন বিপর্যয়ের সময় নথিপত্র সংরক্ষণের ত্রুটি, সংঘাত এবং যুদ্ধকালীন সেন্সরশিপের কারণে সরকারি ভাবে নিহতের সংখ্যায় ঐতিহাসিক নথিপত্র ভেদে ভিন্নতা রয়েছে যদিও। আনুমানিক সর্বোচ্চ প্রাণহানির সংখ্যার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত সবচেয়ে ভয়াবহ পাঁচ রেল দুর্ঘটনার বিবরণ দেওয়া হল।

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