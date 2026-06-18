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Deadly Tornados: নদী থেকে জল উঠে গেল আকাশে! হুগলি নদীতে হঠাৎই জোড়া টর্নেডো, পরেই ভয়ংকর ঝড়বৃষ্টি

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 18, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:41 PM IST
Two Deadly Tornados in Sagar: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপে হুগলি নদীর উপর আজ বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ জোড়া টর্নেডোর দেখা মিলল।
সাগরদ্বীপে1/7

সাগরদ্বীপে

নকিব উদ্দিন গাজী: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর দ্বীপের মহিষামারি এলাকায় হুগলি নদীর উপর আজ বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ জোড়া টর্নেডোর দেখা মিলল। 

ঘূর্ণায়মান জলস্তম্ভ2/7

ঘূর্ণায়মান জলস্তম্ভ

হঠাৎ নদীর বুক থেকে আকাশের দিকে ঘূর্ণায়মান জলস্তম্ভ তৈরি হল।

আতঙ্ক3/7

আতঙ্ক

যা দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও মৎস্যজীবীদের মধ্যে। 

আকাশে কালো মেঘ4/7

আকাশে কালো মেঘ

কিছুক্ষণ স্থায়ী হওয়া এই বিরল প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরই এলাকার আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়। 

নৌকা ও ট্রলার 5/7

নৌকা ও ট্রলার

শুরু হয় দমকা হাওয়া ও ঝড়-বৃষ্টি। নদীতে থাকা নৌকা ও ট্রলারগুলিকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যেতে দেখা যায়। 

আকস্মিক পরিবর্তন6/7

আকস্মিক পরিবর্তন

আবহাওয়ার এই আকস্মিক পরিবর্তনে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

মেঘ থেকে মাটিতে 7/7

মেঘ থেকে মাটিতে

কী এই টর্নেডো? টর্নেডোকে ট্যুইস্টারও বলে। এতে হাওয়া আর ধুলোর একটা স্তম্ভ তৈরি হয়। আর সেটা ক্রমাগত জোরে ঘুরতে থাকে আর মাটির দিকে নেমে আসে। কিউমুলাস মেঘের নীচ থেকে শুরু হয় এই স্তম্ভ। মাটি (বা কোথাও জল) ছোঁয়ার পরই এটা যা কিছু সেখানে থাকে, তা টেনে নিতে থাকে। 

TAGS:
Deadly Tornados
Two Deadly Tornados

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