English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Kolkata Traffic Alert Today: শনিবারের কলকাতায় প্রচারের ধুম: শহীদ মিনার থেকে বেহালা, বাড়ি থেকে বেরনোর আগে জেনে নিন ট্রাফিক আপডেট

Kolkata Traffic Alert Today: শনিবারের কলকাতায় প্রচারের ধুম: শহীদ মিনার থেকে বেহালা, বাড়ি থেকে বেরনোর আগে জেনে নিন ট্রাফিক আপডেট

Rallies of Mamata Banerjee, Amit Shah, and Rahul Gandhi: শেষ মুহূর্তের নির্বাচনী প্রচারে আজ উত্তাল তিলোত্তমা। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী— হেভিওয়েট নেতাদের জনসভা ও রোড শো-কে কেন্দ্র করে আজ বিকেল থেকেই দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

| Apr 25, 2026, 05:50 PM IST
ট্রাফিক অ্যালার্ট

অয়ন ঘোষাল: কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভিভিআইপি মুভমেন্টের কারণে প্রয়োজনে বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হতে পারে বা ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে।   

শুভেন্দুর শো

বিকেল ৫ টায় পদ্মপুকুর চক্রবেড়িয়া রোডের সংযোগস্থলে শুভেন্দু অধিকারীর স্ট্রিট কর্নার। এড়িয়ে চলুন পদ্মপুকুর রোড, চক্রবেড়িয়া সাউথ রোড, হে শাম রোড, রয়েড স্ট্রিট  

মমতার পথসভা

সন্ধে ৬ টায় ভবানীপুর উড়িয়া পাড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার। এড়িয়ে চলুন আশুতোষ মুখার্জি রোডের এলগিন রোড থেকে যদুবাবুর বাজার ক্রসিং, ডি এন মিত্র রোড, নন্দন রোড, শম্ভুনাথ পন্ডিত স্ট্রিট।   

মমতার রোড শো

সন্ধে ৭ টায় চক্রবেড়িয়া নর্থে মুখ্যমন্ত্রী। এড়িয়ে চলুন শরৎ বসু রোডের পদ্মপুকুর থেকে বেলতলা মোটর ভেহিকেল মোড়, সুহাসিনী গাঙ্গুলি সরণী, রয়েড স্ট্রিট।   

মমতার জনসভা

রাত ৮ টায় বেহালায় মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা। এড়িয়ে চলুন ডায়মন্ড হারবার রোডের ১৪ নম্বর থেকে চৌরাস্তা।  

শাহের শো

সন্ধে  ৭ টায় রাণীকুঠি তে অমিত শাহের রোড শো। এড়িয়ে চলুন টালিগঞ্জ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রোড। টালিগঞ্জ মহাত্মা গান্ধী রোড।  

রাহুলের সভা

বেলা ৩ টেয় শহীদ মিনারে রাহুল গান্ধীর জনসভা। এড়িয়ে চলুন ডোরিনা ক্রসিং, রানী রাসমণি অ্যাভেনিউ, এসপ্ল্যানেড রোড ইস্ট।   

রাহুলের সভা

বিকেল সাড়ে ৪ টেয় মেটিয়াবুরুজে রাহুল গান্ধীর জনসভা। এড়িয়ে চলুন ওয়েস্ট পোর্ট রোড, হায়দার রোড, নিমক মহল সেকেন্ড রো।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Strong Room Security: কতটা সুরক্ষিত স্ট্রংরুম? ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বাইরে 'দিদি বাহিনী'- অবাক দৃশ্য

পরবর্তী অ্যালবাম

