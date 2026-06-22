Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেহাংশ! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে সজোরে BMW-র ধাক্কা, ভয়াবহ দুর্ঘটনা

রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেহাংশ! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে সজোরে BMW-র ধাক্কা, ভয়াবহ দুর্ঘটনা

Written BySoumita Khan
Published: Jun 22, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:24 AM IST

Mumbai BMW Accident: গাড়ির গতি ছিল ঘণ্টায় প্রায় ২৫০ কিমি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা। এরপর সেটি পরপর কয়েকবার উল্টে যায়। ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মৃত দুজন।

1/10

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাইওয়েতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। জন্মদিনের পার্টি সেরে গভীর রাতে হাইওয়েতে বিলাসবহুল গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন তিন বন্ধু। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেপরোয়া বিএমডব্লিউ-র ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা।

 

2/10

তারপর একাধিকবার উলটপালট খায় গাড়িটি। ভয়ংকর দুর্ঘটনায় দুই তরুণ-তরুণীর মৃত্যু হয়েছে এবং গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। দুর্ঘটনাটি ঘটে মুম্বইয়ের বদলাপুরে মুম্বই-বডোদার হাইওয়েতে রবিবার ভোর ৩টে নাগাদ।

3/10

নিহতরা হলেন- ২৬ বছর বয়সী যোগেশ নেগি এবং ২৪ বছর বয়সী রেবেকা জ্যাকব। তারা দুজনেই বদলাপুরের বাসিন্দা। অন্যদিকে, গুরুতর আহত অবস্থায় অঙ্গদ নামের যে যুবক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, তিনি গাড়িটির মালিক এবং চালক বলে জানা গিয়েছে। তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত।

4/10

পুলিস জানিয়েছে, রবিবার রাতে এক বন্ধুর জন্মদিনের পার্টি থেকে তিতওয়ালা থেকে বদলাপুরের দিকে ফিরছিলেন ওই তিনজন। 

5/10

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় বিলাসবহুল গাড়িটির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ২৫০ কিলোমিটার। অতিরিক্ত গতি এবং স্টান্ট দেখানোর চক্করেই চালক নিয়ন্ত্রণ হারান।

6/10

প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, রাত ২টো-৩টের মধ্যে ওই বিএমডব্লিউটিকে পরপর কয়েকবার প্রচণ্ড গতিতে এলাকায় যাতায়াত করতে দেখা যায়। 

7/10

তৃতীয়বার তীব্র শব্দ পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দেখেন, গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। 

8/10

সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, নিহতদের দেহাবশেষ রাস্তা থেকে কয়েক মিটার দূরে ছিটকে পড়ে।

9/10

খবর পেয়ে বদলাপুর থানা পুলিস এবং একটি ফরেনসিক দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

10/10

বদলাপুর পুলিস স্টেশনের ইন-চার্জ জানিয়েছেন, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা (Accidental Death) রুজু করা হয়েছে। চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে আহতের বয়ান এখনও রেকর্ড করা সম্ভব হয়নি। তাঁর জ্ঞান ফিরলে এবং শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে দুর্ঘটনার আসল কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করছে পুলিস। বর্তমানে পুরো বিষয়টি নিয়ে জোরদার তদন্ত চলছে।

TAGS:
Mumbai BMW accident

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বাংলার ‘মার্শাল প্ল্যান’! শিল্প-শিক্ষা-স্বাস্থ্যকে পাখির চোখ করে পেশ ‘পরিবর্তনের বাজ
Budget 202626 min ago
2
Kolkata and west Bengal Weather Update57 min ago
3
Husband attacks wife1 hr ago
4
West Bengal Budget 20261 hr ago
5
west bengal budget 2026 live2 hrs ago