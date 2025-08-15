English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bus Accident: স্বাধীনতা দিবসের সকালেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা! দুমড়ে-মুচড়ে খোলনলচে বেরিয়ে গেল বাসের! ৪৫ জন যাত্রীর...

Bus Accident: বাসে ৫ জন শিশু সহ ৪৫ জন যাত্রী ছিলেন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান....

| Aug 15, 2025, 11:57 AM IST
পার্থ চৌধুরী: স্বাধীনতা দিবসের দিন সাতসকালে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় মৃত ১০ জন। 

আহত ৩৫। পূর্ব বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর নলা ফেরিঘাটে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।  

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটরের পিছনে ধাক্কা মারে যাত্রীবাহী বাস। তাতেই ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

বাসযাত্রীরা সকলেই বিহারের বাসিন্দা। গঙ্গাসাগরে স্নান শেষে তাঁরা ফিরছিলেন।

সেইসময় দুর্গাপুরের দিকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। 

বাসে ৫ জন শিশু সহ ৪৫ জন যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১০ জন। 

গুরুতর আহত বাকি ৩৫ জন যাত্রী। আহতদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

