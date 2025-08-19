English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Train luggage weight limit: ট্রেন বলে আর যত ইচ্ছে মাল নেওয়া যাবে না! কোন ক্লাসে কত ওজনের লাগেজ নিতে পারবেন, জেনে নিন...

Train Luggage Weight Limit: মূলত ২টি ফ্যাকটরের উপর নির্ভর করে ট্রেনে এই লাগেজের ওয়েট লিমিট নির্ধারণ করা হয়েছে। 

| Aug 19, 2025, 02:06 PM IST
1/7

ট্রেনেও এবার লাগেজের ওয়েট লিমিট...

Train Luggage Weight Limit

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্রেন মানেই, যত ইচ্ছে লাগেজ নিয়ে চেপে পড়া, এমনটা আর বেশিদিন নয়। ফ্লাইটের মতো এবার ট্রেনেও লাগু হতে চলেছে লাগেজের ওয়েট লিমিট বা মালপত্তরের ওজনের সীমা। 

2/7

ট্রেনেও এবার লাগেজের ওয়েট লিমিট...

Train Luggage Weight Limit

লাগেজের ক্ষেত্রে কঠোর নীতি চলেছে ভারতীয় রেল। নির্দিষ্ট ওজন বা আকারের বেশি লাগেজ বহন করলে ঠিক ফ্লাইটের মতোই আপনাকে অতিরিক্ত দিতে হবে।  

3/7

ট্রেনেও এবার লাগেজের ওয়েট লিমিট...

Train Luggage Weight Limit

প্রতিটি রেলস্টেশনে বসানো হবে ইলেকট্রনিক মেশিন। সেই মেশিনের মাধ্যমে ওজন করা হবে লাগেজের। রেল সূত্রে খবর, টিকিটের শ্রেণী অনুযায়ী লাগেজের ওয়েট লিমিট নির্ধারিত হবে। 

4/7

ট্রেনেও এবার লাগেজের ওয়েট লিমিট...

Train Luggage Weight Limit

যদি কারও জেনারেল ক্লাসের টিকিট হয়, তবে তিনি সর্বোচ্চ ৩৫ কেজি ওজনের লাগেজ নিতে পারবেন। যদি একের জায়গায় দুজন ব্যক্তি হন, তবে প্রত্যেকের জন্য ৩৫ কেজি, মানে মোট ৭০ কেজি লাগেজ বহন করতে পারবেন। 

5/7

ট্রেনেও এবার লাগেজের ওয়েট লিমিট...

Train Luggage Weight Limit

স্লিপার ও থার্ড এসির ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৪০ কেজি লাগেজ নিতে পারবেন। আর সেকেন্ড এসির ক্ষেত্রে লাগেজের ওয়েট লিমিট ৫০ কেজি। আর ফার্স্ট এসির ক্ষেত্রে একজন সর্বাধিক ৭০ কেজি লাগেজ নিতে পারবেন। 

6/7

ট্রেনেও এবার লাগেজের ওয়েট লিমিট...

Train Luggage Weight Limit

বসার জায়গা অনুসারে এই লাগেজের ওয়েট লিমিট নির্ধারণ করা হয়েছে। জেনারেল, স্লিপার ও থার্ড এসির ক্ষেত্রে বসার জায়গার পর ফাঁকা জায়গা সবচেয়ে কম। তাই সেখানে কম ওয়েটের লাগেজ। 

7/7

ট্রেনেও এবার লাগেজের ওয়েট লিমিট...

Train Luggage Weight Limit

প্রাথমিকভাবে প্রয়াগরাজ জোনে নির্ধারিত ওয়েটের মধ্যে লাগেজ শুরু হতে চলেছে। এরপর সারা দেশে তা বাস্তবায়িত হবে। বিমানবন্দরের মতো রেলস্টেশনেও থাকবে বড় বড় ব্র্যান্ডের পোশাক-ইলেকট্রনিকসের বিপণি।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Rain alert: ৯ জেলায় জারি অ্যালার্ট! ঝড়জল দুর্যোগ আগামী ৩ ঘণ্টা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Rain alert: ৯ জেলায় জারি অ্যালার্ট! ঝড়জল দুর্যোগ আগামী ৩ ঘণ্টা...

Rain alert: ৯ জেলায় জারি অ্যালার্ট! ঝড়জল দুর্যোগ আগামী ৩ ঘণ্টা...

Rain alert: ৯ জেলায় জারি অ্যালার্ট! ঝড়জল দুর্যোগ আগামী ৩ ঘণ্টা... 6
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভাগ্যের জোরে সফলতা আসবে তুলার, স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভাগ্যের জোরে সফলতা আসবে তুলার, স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভাগ্যের জোরে সফলতা আসবে তুলার, স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন বৃশ্চিক... 12
Bengal Weather Update: সপ্তাহজুড়ে গভীর নিম্নচাপের তাণ্ডব! সমস্ত জেলায় ভারী বৃষ্টি, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...

Bengal Weather Update: সপ্তাহজুড়ে গভীর নিম্নচাপের তাণ্ডব! সমস্ত জেলায় ভারী বৃষ্টি, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...

Bengal Weather Update: সপ্তাহজুড়ে গভীর নিম্নচাপের তাণ্ডব! সমস্ত জেলায় ভারী বৃষ্টি, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট... 8
Voter Card Updation Process on SIR issue: চারদিকে SIR বিতর্ক! এর মধ্যেই জেনে নিন আপনাকে পরিচয়পত্রের জন্য কী করতে হবে ...

Voter Card Updation Process on SIR issue: চারদিকে SIR বিতর্ক! এর মধ্যেই জেনে নিন আপনাকে পরিচয়পত্রের জন্য কী করতে হবে ...

Voter Card Updation Process on SIR issue: চারদিকে SIR বিতর্ক! এর মধ্যেই জেনে নিন আপনাকে পরিচয়পত্রের জন্য কী করতে হবে ... 10