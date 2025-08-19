Train luggage weight limit: ট্রেন বলে আর যত ইচ্ছে মাল নেওয়া যাবে না! কোন ক্লাসে কত ওজনের লাগেজ নিতে পারবেন, জেনে নিন...

Train luggage weight limit: ট্রেন বলে আর যত ইচ্ছে মাল নেওয়া যাবে না! কোন ক্লাসে কত ওজনের লাগেজ নিতে পারবেন, জেনে নিন...
Train Luggage Weight Limit: মূলত ২টি ফ্যাকটরের উপর নির্ভর করে ট্রেনে এই লাগেজের ওয়েট লিমিট নির্ধারণ করা হয়েছে।
1/7
ট্রেনেও এবার লাগেজের ওয়েট লিমিট...
2/7
ট্রেনেও এবার লাগেজের ওয়েট লিমিট...
photos
TRENDING NOW
3/7
ট্রেনেও এবার লাগেজের ওয়েট লিমিট...
4/7
ট্রেনেও এবার লাগেজের ওয়েট লিমিট...
5/7
ট্রেনেও এবার লাগেজের ওয়েট লিমিট...
6/7
ট্রেনেও এবার লাগেজের ওয়েট লিমিট...
7/7
ট্রেনেও এবার লাগেজের ওয়েট লিমিট...
photos