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কাঁকিনাড়া স্টেশনে ঢোকার আগেই উলটে গেল ট্রেন! তারপর...

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 28, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:29 PM IST

Train overturned: ট্রেন দুর্ঘটনা রুখতে তৎপর রেল। দুর্ঘটনা রুখতে দূরপাল্লার ট্রেনে ভারতীয় রেল চালু করেছে কবচ সিস্টেমও। 

উলটে গেল ট্রেন!1/5

উলটে গেল ট্রেন!

বরুণ সেনগুপ্ত: শিয়ালদা মেইন শাখায় কাঁকিনাড়া স্টেশনে ঢোকার আগেই উলটে গেল ট্রেন। ছবি দেখেই শিউরে উঠছেন?

প্রতীকী মহড়া 2/5

প্রতীকী মহড়া

ভাবছেন, আবার একটা ট্রেন দুর্ঘটনা? আসলে সত্যি সত্যি এমন ঘটনা ঘটেনি। প্রতীকী মহড়া চালানো হচ্ছে রেলের তরফ থেকে। 

উপস্থিত সব টিম3/5

উপস্থিত সব টিম

যেখানে উপস্থিত রয়েছে এনডিআরএফ, জিআরপি, আরপিএফ, দমকলের আধিকারিকরা, সেনাবাহিনী, ডাক্তারের টিম। তবে সবকিছুই প্রতীকী। 

কতটা তৎপর4/5

কতটা তৎপর

যাতে কোনওরকম কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে কত দ্রুততার সঙ্গে তারা কাজ করতে পারেন এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারেন।

রেলের বক্তব্য5/5

রেলের বক্তব্য

প্রতীকী মহড়ায় সেটাই তারা বুঝে নিতে চাইছেন রেল কর্তৃপক্ষ।

TAGS:
Train overturned
Kakinada

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