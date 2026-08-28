/কাঁকিনাড়া স্টেশনে ঢোকার আগেই উলটে গেল ট্রেন! তারপর...

Train overturned: ট্রেন দুর্ঘটনা রুখতে তৎপর রেল। দুর্ঘটনা রুখতে দূরপাল্লার ট্রেনে ভারতীয় রেল চালু করেছে কবচ সিস্টেমও।
বরুণ সেনগুপ্ত: শিয়ালদা মেইন শাখায় কাঁকিনাড়া স্টেশনে ঢোকার আগেই উলটে গেল ট্রেন। ছবি দেখেই শিউরে উঠছেন?
ভাবছেন, আবার একটা ট্রেন দুর্ঘটনা? আসলে সত্যি সত্যি এমন ঘটনা ঘটেনি। প্রতীকী মহড়া চালানো হচ্ছে রেলের তরফ থেকে।
যেখানে উপস্থিত রয়েছে এনডিআরএফ, জিআরপি, আরপিএফ, দমকলের আধিকারিকরা, সেনাবাহিনী, ডাক্তারের টিম। তবে সবকিছুই প্রতীকী।
যাতে কোনওরকম কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে কত দ্রুততার সঙ্গে তারা কাজ করতে পারেন এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারেন।
প্রতীকী মহড়ায় সেটাই তারা বুঝে নিতে চাইছেন রেল কর্তৃপক্ষ।