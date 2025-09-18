Shukra Gochar 2025: উৎসব-আবহে আকস্মিক ধনলাভ! শুক্রের ৪ চালেই ষোলো কলা লাভ! জেনে নিন এই পুজোয় কপাল খুলছে কাদের...

Shukra Gochar 2025: উৎসব-আবহে আকস্মিক ধনলাভ! শুক্রের ৪ চালেই ষোলো কলা লাভ! জেনে নিন এই পুজোয় কপাল খুলছে কাদের...
Shukra Gochar Transit of Venus for 4 Times in October: একমাসে চারবার গোচর! চারবারের জেরেই বিরল লাভ, বিপল লাভ কিছু কিছু রাশির। কার-কার?
1/7
দুর্গাপুজো এল বলে!
2/7
পর পর পুজো
photos
TRENDING NOW
3/7
ঘোরাবেন তিনি ঘোরাবেন
4/7
কারা কারা সৌভাগ্যবান?
আসন্ন অক্টোবর মাসে রয়েছে শুক্রের ৪ বার অবস্থান পরিবর্তন। ৬ অক্টোবর শুক্র উত্তর ফাল্গুনীতে গোচর করবেন, ৯ অক্টোবর শুক্র কন্যায় প্রবেশ করবেন, ১৭ অক্টোবর শুক্র হস্ত নক্ষত্রমালায় গোচর করবেন এবং ২৮ অক্টোবর শুক্র চিত্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। আর এসবের ফলে বহু রাশি সুসময়ের মুখ দেখবেন। কারা কারা শুক্রের আশীষে সৌভাগ্যের মুখ দেখবেন পুজোর আবহে?
5/7
মেষ
6/7
ধনু
7/7
কুম্ভ
এঁরা আকস্মিক ধনলাভ করবেন। সহসা বড়লোক হয়ে যাবেন। এঁদের আয়ের স্রোতও বাড়বে। এঁদের কর্মস্থলেও দারুণ শুভ। এঁদের ব্যক্তিগত জীবনে এ সময় শুধু সুখ আর সুখ। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos