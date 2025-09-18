English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Shukra Gochar 2025: উৎসব-আবহে আকস্মিক ধনলাভ! শুক্রের ৪ চালেই ষোলো কলা লাভ! জেনে নিন এই পুজোয় কপাল খুলছে কাদের...

Shukra Gochar Transit of Venus for 4 Times in October: একমাসে চারবার গোচর! চারবারের জেরেই বিরল লাভ, বিপল লাভ কিছু কিছু রাশির। কার-কার?

| Sep 18, 2025, 03:33 PM IST
1/7

দুর্গাপুজো এল বলে!

উৎসবের মরশুম প্রায় শুরুই হয়ে গিয়েছে। বিশ্বকর্মা পুজো হয়ে গিয়েছে মানেই দুর্গাপুজো এল বলে! 

2/7

পর পর পুজো

এরপরই পর পর আসবে লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, ভাইফোঁটা, জগদ্ধাত্রী পুজো। আর এই পুজোর আবহে সকলেই যেটা চান, তা হল, কপাল খুলে যাওয়া।  

3/7

ঘোরাবেন তিনি ঘোরাবেন

আর এই প্রত্যাশার মধ্যেই আশা জাগাচ্ছে  শুক্র। এ সময়ে শুক্র অনেকেরই ভাগ্য ঘোরাবেন। 

4/7

কারা কারা সৌভাগ্যবান?

আসন্ন অক্টোবর মাসে রয়েছে শুক্রের ৪ বার অবস্থান পরিবর্তন। ৬ অক্টোবর শুক্র উত্তর ফাল্গুনীতে গোচর করবেন, ৯ অক্টোবর শুক্র কন্যায় প্রবেশ করবেন, ১৭ অক্টোবর শুক্র হস্ত নক্ষত্রমালায় গোচর করবেন এবং ২৮ অক্টোবর শুক্র চিত্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। আর এসবের ফলে বহু রাশি সুসময়ের মুখ দেখবেন। কারা কারা শুক্রের আশীষে সৌভাগ্যের মুখ দেখবেন পুজোর আবহে?

5/7

মেষ

শুক্রের ৪ গোচরের জেরে মেষ রাশির জাতকের আয়ের নতুন রাস্তা তৈরি হবে। এসময়ে এঁদের ভ্রমণযোগ আছে। পরিবারের সঙ্গে এঁরা কোয়ালিটি টাইম কাটাবেন। কর্মস্থলে চাকরিজীবীদের দায়িত্ব বাড়তে পারে, যেটা আসলে শুভ ইঙ্গিত।

6/7

ধনু

ধনু রাশির হাতে প্রচুর টাকা আসবে। এঁদের এ সময়ে দারুণ রোজগার হবে। এঁরা গাড়িবাড়ি, সম্পত্তি ইত্যাদি কিনতে পারেন। যাঁরা চাকরির পরীক্ষার জন্য যাঁরা তৈরি হচ্ছেন, তাঁরা এই সময় ভালো ফল পেতে পারেন। কপালে বিদেশযাত্রাও আছে। সুখসুবিধা উপচে পড়বে সংসারে।

7/7

কুম্ভ

এঁরা আকস্মিক ধনলাভ করবেন। সহসা বড়লোক হয়ে যাবেন। এঁদের আয়ের স্রোতও বাড়বে। এঁদের কর্মস্থলেও দারুণ শুভ। এঁদের ব্যক্তিগত জীবনে এ সময় শুধু সুখ আর সুখ।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

e-Aadhaar app launch: বিরাট লাইন বা ডেট না পাওয়ার ঝামেলা থেকে মুক্তি, আসছে e-আধার অ্যাপ! এবার ঘরে বসেই মোবাইল লিংক থেকে ঠিকানা চেঞ্জ, সব...

পরবর্তী অ্যালবাম

e-Aadhaar app launch: বিরাট লাইন বা ডেট না পাওয়ার ঝামেলা থেকে মুক্তি, আসছে e-আধার অ্যাপ! এবার ঘরে বসেই মোবাইল লিংক থেকে ঠিকানা চেঞ্জ, সব...

e-Aadhaar app launch: বিরাট লাইন বা ডেট না পাওয়ার ঝামেলা থেকে মুক্তি, আসছে e-আধার অ্যাপ! এবার ঘরে বসেই মোবাইল লিংক থেকে ঠিকানা চেঞ্জ, সব...

e-Aadhaar app launch: বিরাট লাইন বা ডেট না পাওয়ার ঝামেলা থেকে মুক্তি, আসছে e-আধার অ্যাপ! এবার ঘরে বসেই মোবাইল লিংক থেকে ঠিকানা চেঞ্জ, সব... 11
The Ba***ds of Bollywood premiere: &#039;ক্রুজে যেও না&#039;, আরিয়ানের উদ্দেশ্যে সময়ের বার্তা! &#039;দ্য ব্যাডস অফ বলিউড&#039;-এর প্রিমিয়ারে বিতর্ক...

The Ba***ds of Bollywood premiere: 'ক্রুজে যেও না', আরিয়ানের উদ্দেশ্যে সময়ের বার্তা! 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড'-এর প্রিমিয়ারে বিতর্ক...

The Ba***ds of Bollywood premiere: 'ক্রুজে যেও না', আরিয়ানের উদ্দেশ্যে সময়ের বার্তা! 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড'-এর প্রিমিয়ারে বিতর্ক... 10
Gold Price on 18 September: স্বস্তির খবর, পুজোর মুখে সস্তা হল সোনা! দাম কমে....

Gold Price on 18 September: স্বস্তির খবর, পুজোর মুখে সস্তা হল সোনা! দাম কমে....

Gold Price on 18 September: স্বস্তির খবর, পুজোর মুখে সস্তা হল সোনা! দাম কমে.... 8
TCS Layoffs: ১২,০০০ নয়, TCS আসলে ৩০,০০০ চাকরি খেয়েছে! আসছে বছর ১ লাখ পেরোবে: গোপন রিপোর্ট

TCS Layoffs: ১২,০০০ নয়, TCS আসলে ৩০,০০০ চাকরি খেয়েছে! আসছে বছর ১ লাখ পেরোবে: গোপন রিপোর্ট

TCS Layoffs: ১২,০০০ নয়, TCS আসলে ৩০,০০০ চাকরি খেয়েছে! আসছে বছর ১ লাখ পেরোবে: গোপন রিপোর্ট 12