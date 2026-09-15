/অতি বিরল ত্রিগ্রহ গোচরে অত্যাশ্চর্য শুভযোগ! ৬ রাশির পাগল করা সুসময়, ছপ্পর ফাড়কে অর্থলাভ! উৎসবের আবহে নবাব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে। শুরু হচ্ছে এক ত্রিগ্রহী গোচর। এটাকে বলা হচ্ছে অতি বিরল ও অতীব শুভ এক যোগ। বেশ কয়েকটি রাশির আর্থিক অবস্থা দারুণ হবে। দীপাবলির আগের সময়টা এঁদের জন্য় দারুণ হতে চলেছে।
মঙ্গল, যিনি সৈনিক গ্রহ, শুক্র, যিনি সম্পত্তিদাতা ও উন্নতিবিধায়ক এবং বুধ, যিনি জ্ঞানের কারক গ্রহ-- এঁদের সম্মিলিত প্রভাবে দীপাবলির আগেই ৬ রাশির শুরু হচ্ছে দারুণ শুভ সময়।
১৮ সেপ্টেম্বরে মঙ্গল কর্কটে প্রবেশ করছে। বুধ (এখন কন্যায়) তুলায় প্রবেশ করবে ২৬ সেপ্টেম্বরে আর শুক্র আছে তুলাতেই। এই সব মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে দারুণ এক শুভ যোগ। এর জেরে সৌভাগ্যের দরজা খুলে যাবে ছয় রাশির।
মেষের আর্থিক অবস্থা দারুণ হবে। দীপাবলির আগের সময়টা এঁদের জন্য় দারুণ হতে চলেছে। রোজগারের নয়া রাস্তা খুলবে।
কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত আর্থিক প্রাপ্তির মুখোমুখি হবেন। এঁদের সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে।
আয়ের নতুন পথ উন্মুক্ত হবে। কাজের সুযোগ আসবে। বাড়ির পরিবেশ সুখের হবে।
সুখ, শান্তি, উন্নতির জোয়ার এঁদের জীবনে। নতুন করে এনার্জি পাবেন এঁরা। অনেক কাজ করে ফেলবেন।
খুব বেশি চেষ্টা না করেই অনেকটা প্রাপ্তি ঘটে যাবে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে বড় প্রাপ্তি। এঁদের চারপাশে সবকিছু অনুকূল থাকবে।
এঁদের জীবনে স্রেফ গোল্ডেন টাইম শুরু হতে চলেছে। এঁদের কাজ সর্বত্র প্রশংসিত হবে। সকলের সমর্থন পাবেন এঁরা।
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