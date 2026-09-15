Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /অতি বিরল ত্রিগ্রহ গোচরে অত্যাশ্চর্য শুভযোগ! ৬ রাশির পাগল করা সুসময়, ছপ্পর ফাড়কে অর্থলাভ! উৎসবের আবহে নবাব

অতি বিরল ত্রিগ্রহ গোচরে অত্যাশ্চর্য শুভযোগ! ৬ রাশির পাগল করা সুসময়, ছপ্পর ফাড়কে অর্থলাভ! উৎসবের আবহে নবাব

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 15, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:16 PM IST
Tri-Planetary Transit Before Diwali 2026: ভাগ্যের বন্ধ দরজা খুলে যাবে। আর্থিক অবস্থা দারুণ হবে। দীপাবলির আগের সময়টা এঁদের জন্য় দারুণ হতে চলেছে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে। শুরু হচ্ছে এক ত্রিগ্রহী গোচর। এটাকে বলা হচ্ছে অতি বিরল ও অতীব শুভ এক যোগ। বেশ কয়েকটি রাশির আর্থিক অবস্থা দারুণ হবে। দীপাবলির আগের সময়টা এঁদের জন্য় দারুণ হতে চলেছে। 

 

মঙ্গল-শুক্র-বুধ1/8

মঙ্গল-শুক্র-বুধ

মঙ্গল, যিনি সৈনিক গ্রহ, শুক্র, যিনি সম্পত্তিদাতা ও উন্নতিবিধায়ক এবং বুধ, যিনি জ্ঞানের কারক গ্রহ-- এঁদের সম্মিলিত প্রভাবে দীপাবলির আগেই ৬ রাশির শুরু হচ্ছে দারুণ শুভ সময়।

অতি বিরল যোগ2/8

অতি বিরল যোগ

১৮ সেপ্টেম্বরে মঙ্গল কর্কটে প্রবেশ করছে। বুধ (এখন কন্যায়) তুলায় প্রবেশ করবে ২৬ সেপ্টেম্বরে আর শুক্র আছে তুলাতেই। এই সব মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে দারুণ এক শুভ যোগ। এর জেরে সৌভাগ্যের দরজা খুলে যাবে ছয় রাশির।   

মেষ3/8

মেষ

মেষের আর্থিক অবস্থা দারুণ হবে। দীপাবলির আগের সময়টা এঁদের জন্য় দারুণ হতে চলেছে। রোজগারের নয়া রাস্তা খুলবে। 

কর্কট রাশি4/8

কর্কট রাশি

কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত আর্থিক প্রাপ্তির মুখোমুখি হবেন। এঁদের সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে।

কন্যা রাশি5/8

কন্যা রাশি

আয়ের নতুন পথ উন্মুক্ত হবে। কাজের সুযোগ আসবে। বাড়ির পরিবেশ সুখের হবে।

তুলা রাশি6/8

তুলা রাশি

সুখ, শান্তি, উন্নতির জোয়ার এঁদের জীবনে। নতুন করে এনার্জি পাবেন এঁরা। অনেক কাজ করে ফেলবেন। 

ধনু রাশি7/8

ধনু রাশি

খুব বেশি চেষ্টা না করেই অনেকটা প্রাপ্তি ঘটে যাবে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে বড় প্রাপ্তি। এঁদের চারপাশে সবকিছু অনুকূল থাকবে।

কুম্ভ রাশি8/8

কুম্ভ রাশি

এঁদের জীবনে স্রেফ গোল্ডেন টাইম শুরু হতে চলেছে। এঁদের কাজ সর্বত্র প্রশংসিত হবে। সকলের সমর্থন পাবেন এঁরা।  

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Tri-Planetary Transit 2026
Durga puja 2026
Diwali 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাজ্য প্রশাসনিক স্তরে ৩১ আধিকারিকদের বড়সড় বদলি, শিক্ষা ও জেলা পরিষদেও নতুন মুখ
2
3
4
5