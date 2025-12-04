Tridashank Yog 2025: ৩০ বছর পরে অতি বিরল ত্রিদশঙ্ক যোগ! শনি-সূর্যের যুগলবন্দিতে কপাল খুলবে এই কয়েকটি রাশির, স্বপ্নের মতো...

Tridashank Yog 2025: ৩০ বছর পরে অতি বিরল ত্রিদশঙ্ক যোগ! শনি-সূর্যের যুগলবন্দিতে কপাল খুলবে এই কয়েকটি রাশির, স্বপ্নের মতো...
Tridashank Yog 2025: গত ২৯ নভেম্বর ছিল এক বিশেষ দিন। বিরল দিনও বলা চলে হয়তো। ওই দিন সূর্য এবং শনি পরস্পর ১০৮ ডিগ্রি কৌণিক অবস্থানে ছিলেন। আর এতেই তৈরি হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী 'ত্রিদশঙ্ক যোগ'।
সূর্য-শনি
'ত্রিদশঙ্ক যোগ'
দারুণ শুভ সময়
কর্কট রাশি
সিংহ রাশি
মকর রাশি
সূর্য ও শনির সংযোগে তৈরি হওয়া এই ত্রিদশঙ্ক যোগ মকর রাশির জাতকদের জন্যও অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হতে চলেছে। এঁদের জীবনে ইতিবাচকতা বৃদ্ধি পাবে। এঁরা কঠোর পরিশ্রমী এবং এবার এঁরা এঁদের সেই কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। আর্থিক লাভের বিপুল যোগ। এঁদের দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে। নতুন কিছু করার উদ্যম তৈরি হবে।
কুম্ভ রাশি
কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্যও ত্রিদশঙ্ক যোগ বয়ে আনবে বিপুল শুভ ফল। বাধা সরে গিয়ে অগ্রগতির পথ খুলে যাবে। আর্থিক পরিস্থিতি সুস্থির হবে। জীবনে সাফল্য নিশ্চিত হবে। যাঁরা তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে আছেন, যাঁরা গবেষণা করছেন-- তাঁরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করবেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
