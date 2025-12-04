English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tridashank Yog 2025: ৩০ বছর পরে অতি বিরল ত্রিদশঙ্ক যোগ! শনি-সূর্যের যুগলবন্দিতে কপাল খুলবে এই কয়েকটি রাশির, স্বপ্নের মতো...

Tridashank Yog 2025: গত ২৯ নভেম্বর ছিল এক বিশেষ দিন। বিরল দিনও বলা চলে হয়তো। ওই দিন সূর্য এবং শনি পরস্পর ১০৮ ডিগ্রি কৌণিক অবস্থানে ছিলেন। আর এতেই তৈরি হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী 'ত্রিদশঙ্ক যোগ'।

| Dec 04, 2025, 06:05 PM IST
সূর্য-শনি

গ্রহরাজ সূর্য এবং ন্যায়-কর্মের গ্রহ শনি এক সঙ্গে মিলে তৈরি করেছেন এক শক্তিশালী যোগ। বহু বছর পরে।

'ত্রিদশঙ্ক যোগ'

গত ২৯ নভেম্বর সূর্য এবং শনি পরস্পর ১০৮ ডিগ্রির কৌণিক অবস্থানে ছিল। আর এর ফলেই তৈরি হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী এক যোগ-- যার নাম 'ত্রিদশঙ্ক যোগ'।

দারুণ শুভ সময়

এই যোগের জেরে অন্তত কয়েকটি রাশির জাতকজাতিকারা দারুণ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাবেন। সময়টা তাঁদের জন্য দারুণ শুভ বলে প্রমাণিত হবে। সৌভাগ্যের শিখরে চড়ে বসবেন তাঁরা। হাতে আসবে বিপুল টাকা। কারা কারা এত ভাগ্যবান?

কর্কট রাশি

কর্কট রাশির জাতকদের জন্য সূর্য-শনির এই সংযোগ ভীষণ শুভ হতে চলেছে। এঁদের শরীরস্বাস্থ্য অত্যন্ত ভালো থাকবে। এঁদের কর্মজীবন নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে। পদোন্নতি হতে পারে। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের ব্যবসায় দারুণ লাভ হবে।

সিংহ রাশি

এই যোগ সিংহ রাশির জাতকদের জন্যও দারুণ সাফল্য বয়ে আনবে। এঁদের কেরিয়ারে দ্রুত উন্নতি ঘটবে। নেতৃত্বের গুণে এঁরা অনেকটা এগিয়ে যাবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। বৃদ্ধি পাবে পারিবারিক সম্মান। এই রাশির যাঁরা শিক্ষার্থী এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যপ্রার্থী, তাঁরা অচিরেই সাফল্য অর্জন করবেন।

মকর রাশি

সূর্য ও শনির সংযোগে তৈরি হওয়া এই ত্রিদশঙ্ক যোগ মকর রাশির জাতকদের জন্যও অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হতে চলেছে। এঁদের জীবনে ইতিবাচকতা বৃদ্ধি পাবে। এঁরা কঠোর পরিশ্রমী এবং এবার এঁরা এঁদের সেই কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। আর্থিক লাভের বিপুল যোগ। এঁদের দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে। নতুন কিছু করার উদ্যম তৈরি হবে।

কুম্ভ রাশি

কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্যও ত্রিদশঙ্ক যোগ বয়ে আনবে বিপুল শুভ ফল। বাধা সরে গিয়ে অগ্রগতির পথ খুলে যাবে। আর্থিক পরিস্থিতি সুস্থির হবে। জীবনে সাফল্য নিশ্চিত হবে। যাঁরা তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে আছেন, যাঁরা গবেষণা করছেন-- তাঁরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করবেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

