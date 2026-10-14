'সুর বনাম অসুরের গল্প'! চতুর্থীতেই জনজোয়ার ত্রিধারায়

Durga Puja 2026: এবছর ত্রিধারা দুর্গাপুজো আশি বছরে পড়ল। এবছর থিম 'সুরাসুর'
অয়ন ঘোষাল: এবছর ত্রিধারা দুর্গাপুজো আশি বছরে পড়ল। পুজো মণ্ডপে সুর বনাম অসুরের গল্প থিমের আকারে তুলে ধরেছেন শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্যা।
বদলের বাংলায় এবার উদ্বোধনে কার্তিক মহারাজ। ৮০ তম বর্ষে ত্রিধারা সম্মিলনীর থিম 'সুরাসুর'। চতুর্থীতেই পুজো এই পুজো মণ্ডপে রীতিমতো জনজোয়ার।
দক্ষিণ কলকাতার অন্য়তম নামী পুজো ত্রিধারা সম্মিলনী।
বিগত তৃণমূল জমানায় ত্রিধারা পুজোর রাসবিহারী কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক, হেভিওয়েট নেতা দেবাশিষ কুমারের পুজো হিসেবে পরিচিত ছিল।
এবছর ত্রিধারা দুর্গাপুজো আশি বছরে পড়ল। পুজো মণ্ডপে সুর বনাম অসুরের গল্প থিমের আকারে তুলে ধরেছেন শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্যা।
গতকাল, মঙ্গলবার ত্রিধারার পুজো উদ্বোধন করেছেন কার্তিক মহারাজ
গতকাল, মঙ্গলবার ত্রিধারার পুজো উদ্বোধন করেছেন কার্তিক মহারাজ