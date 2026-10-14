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'সুর বনাম অসুরের গল্প'! চতুর্থীতেই জনজোয়ার ত্রিধারায়

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 14, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 07:49 PM IST

Durga Puja 2026: এবছর ত্রিধারা দুর্গাপুজো আশি বছরে পড়ল। এবছর থিম  'সুরাসুর'

অয়ন ঘোষাল:   এবছর ত্রিধারা দুর্গাপুজো আশি বছরে পড়ল। পুজো মণ্ডপে  সুর বনাম অসুরের গল্প থিমের আকারে তুলে ধরেছেন শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্যা। 

 

ত্রিধারার পুজো1/6

ত্রিধারার পুজো

বদলের বাংলায় এবার উদ্বোধনে কার্তিক মহারাজ। ৮০ তম বর্ষে ত্রিধারা সম্মিলনীর থিম 'সুরাসুর'। চতুর্থীতেই পুজো এই পুজো মণ্ডপে রীতিমতো জনজোয়ার।

দক্ষিণের অন্য়তম নামী পুজো2/6

দক্ষিণের অন্য়তম নামী পুজো

দক্ষিণ কলকাতার অন্য়তম নামী পুজো ত্রিধারা সম্মিলনী। 

ত্রিধারা সম্মিলনী3/6

ত্রিধারা সম্মিলনী

বিগত তৃণমূল জমানায় ত্রিধারা পুজোর রাসবিহারী কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক, হেভিওয়েট নেতা দেবাশিষ কুমারের পুজো হিসেবে পরিচিত ছিল।

'সুর বনাম অসুরের গল্প'!4/6

'সুর বনাম অসুরের গল্প'!

এবছর ত্রিধারা দুর্গাপুজো আশি বছরে পড়ল। পুজো মণ্ডপে  সুর বনাম অসুরের গল্প থিমের আকারে তুলে ধরেছেন শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্যা। 

উদ্বোধনে কার্তিক মহারাজ5/6

উদ্বোধনে কার্তিক মহারাজ

গতকাল, মঙ্গলবার ত্রিধারার পুজো উদ্বোধন করেছেন কার্তিক মহারাজ

চতুর্থীতেই জনজোয়ার6/6

চতুর্থীতেই জনজোয়ার

গতকাল, মঙ্গলবার ত্রিধারার পুজো উদ্বোধন করেছেন কার্তিক মহারাজ

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