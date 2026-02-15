English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Trigrahi Yoga 2026: শিবরাত্রির সুখবর! ১২০ বছর পর একসঙ্গে সূর্য-শনি-শুক্রের অতি বিরল ত্রিগ্রহী যোগে জীবন আমূল বদলে যাবে এই রাশিদের...

Trigrahi Yoga 2026 After 120 years: এ বছরের শুরু থেকেই বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র পর পর বিভিন্ন যোগ তৈরি হচ্ছে। এই সব যোগের জেরে কখনও অশুভ, কখনও শুভ প্রভাব পড়ছে ১২ রাশির জাতকদের জীবনেই। তেমনই একটি বিরল যোগ ত্রিগ্রহী। এই যোগ হতে চলেছে মার্চে। সূর্য, শনি এবং শুক্র মীন রাশিতে একসঙ্গে অবস্থান করবে। যা প্রায় ১২০ বছর পরে ঘটছে।

| Feb 15, 2026, 03:32 PM IST
1/7

নানা যোগাযোগ

এ বছরের শুরু থেকেই বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র পর পর বিভিন্ন যোগ তৈরি হচ্ছে। বছরের শুরু থেকেই এত রকম ট্রানজিটের ঘটনা ঘটাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। এই সব যোগের জেরে কখনও অশুভ, কখনও শুভ প্রভাব পড়ছে ১২ রাশির জাতকদের জীবনেই।

2/7

ত্রিগ্রহী যোগ

তেমনই আর একটি বিরল যোগ তৈরি হতে চলেছে-- ত্রিগ্রহী যোগ। এই যোগ তৈরি হতে চলেছে মার্চ মাসে। সূর্য, শনি এবং শুক্র মীন রাশিতে একসঙ্গে অবস্থান করবে। যা প্রায় ১২০ বছর পর এক বিরল পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। 

3/7

১৫ মার্চের পর থেকেই তুঙ্গে ভাগ্য

আগামী ২ মার্চ ২০২৬ শুক্র মীন রাশিতে গোচর করবে। ১৫ মার্চ সূর্য মীন রাশিতে প্রবেশ করবে। শনি ইতিমধ্যেই মীন রাশিতেই রয়েছেন। ফলে, ১৫ মার্চের পর থেকে মীন রাশিতে সূর্য, শুক্র এবং শনির যুতি। যাতে ত্রিগ্রহী যোগ বলা হচ্ছে। এসময় আবার সূর্য-শুক্রের সংযোগ শুক্রাদিত্য যোগও তৈরি হবে। যার সম্পূর্ণ সুফল ভোগ করবেন বিশেষ চারটি রাশির জাতক-জাতিকারাই। কোন কোন রাশির এত সৌভাগ্য?

4/7

বৃষ রাশি

আগামী মার্চে তৈরি হতে চলা এই যোগ বৃষ রাশির জাতকদের কেরিয়ার এবং আর্থিক বিষয়ের পক্ষে বিশেষ ভাবে শুভ হবে। এঁদের নানা ভাবে প্রাপ্তি ঘটবে। সম্মান বৃদ্ধি পাবে, আয় বাড়বে। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের ব্যবসার প্রসার ঘটবে।

5/7

সিংহ রাশি

এই ত্রিগ্রহী ও শুক্রাদিত্য যৌথযোগ সিংহ রাশির জাতকদের জন্যও দারুণ ভালো হবে। এঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে, পেশাজীবনে নতুন স্বীকৃতি আসবে। সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আর্থিক ভাবে এঁদের বিপুল লাভ ঘটবে। 

6/7

ধনু রাশি

মার্চ মাসে ধনু রাশির জাতকদেরও সৌভাগ্যের সোনার দরজা খুলে যাবে। এঁরা প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাদ পাবেন। এঁদের শিক্ষা এবং কর্মে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। ঋণ এবং আর্থিক সমস্যার সমাধান স্বস্তি দেবে। আর্থিক ক্ষেত্রে এঁদের লাভই হবে।

7/7

মকর রাশি

আসন্ন যোগ মকর রাশির জাতকদের জন্যও দারুণ শুভ হতে চলেছে। মার্চ মাসটা এঁদের দারুণ কাটবে। আর্থিকলাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রেও এঁদের শুভ। নতুন কাজের খোঁজ মিলতে পারে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

