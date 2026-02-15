Trigrahi Yoga 2026: শিবরাত্রির সুখবর! ১২০ বছর পর একসঙ্গে সূর্য-শনি-শুক্রের অতি বিরল ত্রিগ্রহী যোগে জীবন আমূল বদলে যাবে এই রাশিদের...
Trigrahi Yoga 2026 After 120 years: এ বছরের শুরু থেকেই বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র পর পর বিভিন্ন যোগ তৈরি হচ্ছে। এই সব যোগের জেরে কখনও অশুভ, কখনও শুভ প্রভাব পড়ছে ১২ রাশির জাতকদের জীবনেই। তেমনই একটি বিরল যোগ ত্রিগ্রহী। এই যোগ হতে চলেছে মার্চে। সূর্য, শনি এবং শুক্র মীন রাশিতে একসঙ্গে অবস্থান করবে। যা প্রায় ১২০ বছর পরে ঘটছে।
1/7
নানা যোগাযোগ
2/7
ত্রিগ্রহী যোগ
photos
TRENDING NOW
3/7
১৫ মার্চের পর থেকেই তুঙ্গে ভাগ্য
আগামী ২ মার্চ ২০২৬ শুক্র মীন রাশিতে গোচর করবে। ১৫ মার্চ সূর্য মীন রাশিতে প্রবেশ করবে। শনি ইতিমধ্যেই মীন রাশিতেই রয়েছেন। ফলে, ১৫ মার্চের পর থেকে মীন রাশিতে সূর্য, শুক্র এবং শনির যুতি। যাতে ত্রিগ্রহী যোগ বলা হচ্ছে। এসময় আবার সূর্য-শুক্রের সংযোগ শুক্রাদিত্য যোগও তৈরি হবে। যার সম্পূর্ণ সুফল ভোগ করবেন বিশেষ চারটি রাশির জাতক-জাতিকারাই। কোন কোন রাশির এত সৌভাগ্য?
4/7
বৃষ রাশি
5/7
সিংহ রাশি
6/7
ধনু রাশি
7/7
মকর রাশি
আসন্ন যোগ মকর রাশির জাতকদের জন্যও দারুণ শুভ হতে চলেছে। মার্চ মাসটা এঁদের দারুণ কাটবে। আর্থিকলাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রেও এঁদের শুভ। নতুন কাজের খোঁজ মিলতে পারে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos