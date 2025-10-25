Tropical Storm Melissa: ধেয়ে আসছে দুই ভয়াল ঝড়, উপকূলে ভয়ংকর বিপর্যের কালো ছায়া! গত ৩৫ বছরে এমন হারিকেন আসেনি...

Tropical Storm Melissa: ধেয়ে আসছে দুই ভয়াল ঝড়, উপকূলে ভয়ংকর বিপর্যের কালো ছায়া! গত ৩৫ বছরে এমন হারিকেন আসেনি...
Tropical Storm Melissa: দুই ঝড়, দুই দিকে। একটি ভারতে, অন্য়টি ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। একটি মান্থা, অন্যটি মেলিসা।
1/7
স্টর্ম মেলিসা
2/7
বিপুল বৃষ্টি ও প্রবল ঝড়
photos
TRENDING NOW
3/7
হাইতি থেকে জামাইকা
4/7
সবচেয়ে শক্তিশালী হারিকেন
5/7
ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয়
6/7
মাল্টি-ডে মেজর হারিকেন
7/7
এবং মান্থা
এদিকে মান্থার প্রকোপ। মান্থাও আসছে বেশ কোমর বেঁধে। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। রবিবার অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এই সিস্টেম। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এই ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ থাকবে পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম দিক। এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম (মান্থা ) দিয়েছে থাইল্যান্ড। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ল্যান্ডফল করবে শক্তিশালী এই ঘূর্ণিঝড় মান্থা। ল্যান্ডফল করবে পূর্ব উপকূলে-- বিশাখাপত্তনম, চেন্নাই, কাকিনাড়া, গোপালপুর জুড়ে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্থলভাগে প্রবেশের প্রবল সম্ভাবনা এর। ল্যান্ড ফলের সময়ে গতিবেগ সর্বোচ্চ ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।
photos