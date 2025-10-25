English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tropical Storm Melissa: ধেয়ে আসছে দুই ভয়াল ঝড়, উপকূলে ভয়ংকর বিপর্যের কালো ছায়া! গত ৩৫ বছরে এমন হারিকেন আসেনি...

Tropical Storm Melissa: দুই ঝড়, দুই দিকে। একটি ভারতে, অন্য়টি ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। একটি মান্থা, অন্যটি মেলিসা।

| Oct 25, 2025, 07:43 PM IST
1/7

স্টর্ম মেলিসা

ট্রপিক্যাল স্টর্ম মেলিসা ক্রমশ এক মেজর হারিকেনে পরিণত হচ্ছে। এটা ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে উঠছে। আসতে পারে বিপুল হড়পা, নামতে পারে বড় মাপের ধস। তবে এটি আসছে হাইতি ও জামাইকার কিছু কিছু অংশে।

2/7

বিপুল বৃষ্টি ও প্রবল ঝড়

রবিবারের মধ্যে মেলিসা ক্যাটেগরি ৪ হারিকেনে পরিণত হতে পারে। যা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ঘটাবে বিপুল বৃষ্টি ও প্রবল ঝড়।

3/7

হাইতি থেকে জামাইকা

হারিকেনে পরিণত হলে মেলিসা প্রথম আঘাত আনবে দক্ষিণ হাইতিতে। শনিবার। তারপরে এটি জামাইকায় পৌঁছবে। সেটা ঘটতে ঘটতে রবিসকাল।

4/7

সবচেয়ে শক্তিশালী হারিকেন

ল্যান্ডফল ঘটলে এটাই হয়তো হতে চলেছে সাম্প্রতিক সময়ে জামাইকার সবচেয়ে শক্তিশালী হারিকেন। গত ৩৫ বছরে এমন ঘটেনি। রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে এই ঝড়ের প্রকোপ। পরে ক্রমশ শক্তি হারাবে এটি।

5/7

ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয়

ঝড়ের জেরে ইতিমধ্যেই একজনের মৃত্যু ঘটেছে। গাছ পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। প্রথমে ঝড়ের গতি খুব ধীর ছিল। পরে ধীরে ধীরে তার শক্তি বাড়ে। শক্তি সঞ্চয় করতে করতে সেটি হারিকেনে পরিণত হচ্ছে।

6/7

মাল্টি-ডে মেজর হারিকেন

বলা হচ্ছে, মেলিসা জামাইকার ক্ষেত্রে ক্রমশ এক মাল্টি-ডে মেজর হারিকেনের ঘটনায় পরিণত হতে চলেছে। শনিসন্ধ্যা থেকে মঙ্গলসকাল পর্যন্ত চলবে তার রেশ।

7/7

এবং মান্থা

এদিকে মান্থার প্রকোপ। মান্থাও আসছে বেশ কোমর বেঁধে। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। রবিবার অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এই সিস্টেম। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এই ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ থাকবে পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম দিক। এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম (মান্থা ) দিয়েছে থাইল্যান্ড। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ল্যান্ডফল করবে শক্তিশালী এই ঘূর্ণিঝড় মান্থা। ল্যান্ডফল করবে পূর্ব উপকূলে-- বিশাখাপত্তনম, চেন্নাই, কাকিনাড়া, গোপালপুর জুড়ে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্থলভাগে প্রবেশের প্রবল সম্ভাবনা এর। ল্যান্ড ফলের সময়ে গতিবেগ সর্বোচ্চ ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

