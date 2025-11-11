English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tamil Nadu Blast: এবার ব্যস্ত হাইওয়েতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে উড়ে গেল ট্রাক! তামিলভূমে তোলপাড়...

Tamilnadu Cylinder blast: থাঞ্জাভুর–আরিয়ালুর হাইওয়েতে এলপিজি সিলিন্ডারবাহী ট্রাক উল্টে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ও আগুন। সোমবার থাঞ্জাভুর–আরিয়ালুর হাইওয়ের একটি তীক্ষ্ণ বাঁক ঘোরার সময় ১০০টিরও বেশি এলপিজি সিলিন্ডার বহনকারী একটি ট্রাক উল্টে যাওয়ায় তামিলনাড়ুর আরিয়ালুর জেলায় এক ভয়াবহ আগুন ও ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটে।

| Nov 11, 2025, 06:44 PM IST
পুলিস সূত্রে জানা গেছে, তিরুচি জেলার ইনাম কুলাথুরের বাসিন্দা কানাগারাজ এই ট্রাকটি চালাচ্ছিলেন। তিনি দিন্দিগুল রোডের কাছে একটি ইন্ডেন গ্যাসের গুদাম থেকে আরিয়ালুরের এক স্থানীয় ডিলারের কাছে সিলিন্ডার সরবরাহ করতে যাচ্ছিলেন।

একটি পিল্লাইয়ার মন্দিরের কাছে বাঁক নেওয়ার সময় হঠাৎ একটি পথকুকুর রাস্তা পার হতে শুরু করে। সেটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করে কানাগারাজ হঠাৎ ব্রেক চাপলে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের নর্দমায় উল্টে যায়।

আঘাতের ফলে ঠাসা সিলিন্ডারগুলি একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং একটি চেইন রিঅ্যাকশন শুরু হয়, যার জেরে ধারাবাহিক শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে এবং আগুনের গোলা আকাশে ছিটকে ওঠে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা দৃশ্যটিকে "ভয়ঙ্কর" বলে বর্ণনা করেছেন, যেখানে আগুন কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও দেখা যাচ্ছিল।

প্রথম কয়েকটি সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হওয়ার আগেই চালক গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দৌড়াতে সক্ষম হন। স্থানীয়রা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং জরুরি পরিষেবাতে খবর দেন। 

কানাগারাজ একাধিক আঘাত পেয়েছেন এবং তাঁকে আরিয়ালুর সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

আরিয়ালুর জেলা ফায়ার অফিসার সেন্থিলকুমার দমকল কর্মীদের একটি দলের নেতৃত্ব দেন, যারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। দমকল ও উদ্ধারকারী দল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং আগুনকে আশেপাশের মাঠে ছড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করতে নিরলসভাবে কাজ করে। নিরাপত্তার কারণে থাঞ্জাভুর এবং আরিয়ালুরের মধ্যে যান চলাচল কাইকাট্টি এবং কাছাকাছি গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে একটি বড় বিপর্যয় অল্পের জন্য এড়ানো গেছে, কারণ আশেপাশে কোনো বাড়িঘর বা জনবসতি ছিল না। এই দুর্ঘটনা যদি কোনো জনবহুল এলাকায় ঘটত, তবে বিস্ফোরণের ফলে ব্যাপক হতাহত ও সম্পত্তির ক্ষতি হতে পারত।  

