Tamil Nadu Blast: এবার ব্যস্ত হাইওয়েতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে উড়ে গেল ট্রাক! তামিলভূমে তোলপাড়...

Tamil Nadu Blast: এবার ব্যস্ত হাইওয়েতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে উড়ে গেল ট্রাক! তামিলভূমে তোলপাড়...
Tamilnadu Cylinder blast: থাঞ্জাভুর–আরিয়ালুর হাইওয়েতে এলপিজি সিলিন্ডারবাহী ট্রাক উল্টে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ও আগুন। সোমবার থাঞ্জাভুর–আরিয়ালুর হাইওয়ের একটি তীক্ষ্ণ বাঁক ঘোরার সময় ১০০টিরও বেশি এলপিজি সিলিন্ডার বহনকারী একটি ট্রাক উল্টে যাওয়ায় তামিলনাড়ুর আরিয়ালুর জেলায় এক ভয়াবহ আগুন ও ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটে।
আরিয়ালুর জেলা ফায়ার অফিসার সেন্থিলকুমার দমকল কর্মীদের একটি দলের নেতৃত্ব দেন, যারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। দমকল ও উদ্ধারকারী দল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং আগুনকে আশেপাশের মাঠে ছড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করতে নিরলসভাবে কাজ করে। নিরাপত্তার কারণে থাঞ্জাভুর এবং আরিয়ালুরের মধ্যে যান চলাচল কাইকাট্টি এবং কাছাকাছি গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
