Trump 200% Tariff: এবার ২০০% শুল্ক গুঁতো ট্রাম্পের! ভারতীয় ওষুধের দাম বেড়ে হতে পারে... সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়বেন...

Trump 200% Tariff: এবার ২০০% শুল্ক গুঁতো ট্রাম্পের! ভারতীয় ওষুধের দাম বেড়ে হতে পারে... সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়বেন...
২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেও ওষুধের দাম বাড়তে পারে ১০-১৪ শতাংশ। আর ২০০% শতাংশ শুল্ক আরোপ করলে ভারতের ২৫ বিলিয়ন ডলারের ওষুধ...
Trump 200% Tariff threat on Pharma: ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেও ওষুধের দাম বাড়তে পারে ১০-১৪ শতাংশ। আর ২০০% শতাংশ শুল্ক আরোপ করলে ভারতের ২৫ বিলিয়ন ডলারের ওষুধ...
1/8
ওষুধে ২০০% শুল্ক গুঁতো ট্রাম্পের!
2/8
ওষুধে ২০০% শুল্ক গুঁতো ট্রাম্পের!
photos
TRENDING NOW
3/8
ওষুধে ২০০% শুল্ক গুঁতো ট্রাম্পের!
4/8
ওষুধে ২০০% শুল্ক গুঁতো ট্রাম্পের!
5/8
ওষুধে ২০০% শুল্ক গুঁতো ট্রাম্পের!
6/8
ওষুধে ২০০% শুল্ক গুঁতো ট্রাম্পের!
7/8
ওষুধে ২০০% শুল্ক গুঁতো ট্রাম্পের!
8/8
ওষুধে ২০০% শুল্ক গুঁতো ট্রাম্পের!
photos