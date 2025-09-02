Trump 200% Tariff: এবার ২০০% শুল্ক গুঁতো ট্রাম্পের! ভারতীয় ওষুধের দাম বেড়ে হতে পারে... সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়বেন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
| Sep 02, 2025, 04:40 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্রাম্পের শুল্ক গুঁতো অব্যাহত। ভারতীয় রফতানিকৃত পণ্যের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ, মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর এবার ২০০% 'ট্যারিফ বোমা' ট্রাম্পের!

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ওষুধের উপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে পারতেন। প্রাথমিকভাবে এখন শুল্ক-ছাড় মিললেও, শর্ত না মানলেই আরোপ করা হবে ২০০ শতাংশ শুল্ক।

এর জেরেই প্রমাদ গুনছে ভারতের ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি। কারণ জাতীয় নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করে, মার্কিন মুলুকেই ওষুধ উৎপাদন না করলে, ট্রাম্প প্রশাসন আমদানিকৃত ওষুধের উপর ২০০% পর্যন্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করেছে। 

এরফলে বিশেষজ্ঞরা জেনেরিক ওষুধের ক্ষেত্রে ব্যাপক দাম বৃদ্ধি ও সরবরাহে ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক করেছেন। প্রসঙ্গত বর্তমানে বেশিরভাগ ওষুধই শুল্কমুক্তভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে।

ভারত হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সাশ্রয়ী মূল্যের জেনেরিক ওষুধ এবং সক্রিয় ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদান (API) সরবরাহকারী। আমেরিকার ওষুধ আমদানির প্রায় ৬ শতাংশ যায় ভারত থেকে। অনেক প্রয়োজনীয় ওষুধ ভারতীয় ইনপুটের উপরই নির্ভরশীল।

এখন ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেও আমেরিকায় ওষুধের দাম ১০-১৪ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে। যার ফলে বেশি দাম দিয়ে ওষুধ কিনতে গিয়ে নিম্নবিত্ত পরিবার ও বয়স্ক রোগীরা সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়বেন। 

তাই মার্কিন নীতিতে যে কোনও পরিবর্তন-ই ভারতের ২৫ বিলিয়ন ডলারের ওষুধ রফতানি শিল্পের জন্য বড়সড় হুমকি ডেকে আনতে পারে। উল্লেখ্য, কয়েক দশক ধরে বিশ্বব্যাপী ওষুধ উৎপাদন ভারত, চিন, আয়ারল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডের স্থানান্তরিত হয়েছে। 

এখন কোভিড অতিমারী থেকে শিক্ষা নিয়ে মার্কিন প্রশাসন চাইছে আমেরিকার দেশীয় ওষুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে। কারণ ওষুধ আমদানির উপর অত্যধিক নির্ভরতা ওয়াশিংটন কৌশলগত দুর্বলতা হিসেবে দেখছে।

