Trump tariffs: চাপছে না ৫০% শুল্ক! 'ট্রাম্প ট্যারিফ' থেকে মিলছে ছাড়! কোন কোন ভারতীয় পণ্যে...

Indian exports exempted from Trump tariffs: মার্কিন মুলুকে রফতানিকৃত ভারতীয় পণ্যের সবটাই যে ক্ষতির মুখে পড়বে, এমনটা নয়। কোন কোন খাতকে ছাড় দেওয়া হয়েছে?  

| Aug 27, 2025, 11:11 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়ার থেকে তেল কেনার 'শাস্তি'! বুধবার থেকেই ভারতীয় পণ্যের উপর লাগু হচ্ছে ট্রাম্পের অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক। মোট ৫০ শতাংশ শুল্কের জেরে  ভারতের রফতানি প্রায় ৭০% পর্যন্ত কমবে বলে আশঙ্কা। ক্ষতির পরিমাণ হতে পারে প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলার।   

পোশাক এবং বস্ত্র, রত্ন এবং অলঙ্কার, চিংড়ি এবং অন্যান্য সামুদ্রিক খাবার, কার্পেট এবং আসবাবপত্র রফতানিতে ক্ষতির পাশাপাশি জিডিপি বৃদ্ধি হ্রাস পাবে এই অতিরিক্ত শুল্কের ফলে। ভারত থেকে প্রায় ৬০.২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের মোট রফতানির প্রায় ৬৬%। 

তবে, মার্কিন মুলুকে রফতানিকৃত ভারতীয় পণ্যের সবটাই যে ক্ষতির মুখে পড়বে, এমনটা নয়। ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রফতনির প্রায় ৩০ শতাংশ, টাকার অংকে যার মূল্য ২৭.৬ বিলিয়ন ডলার, তা ট্রাম্পের শুল্কমুক্ত থাকবে।

কোন কোন খাতকে ছাড় দেওয়া হয়েছে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১২.৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ওষুধ রফতানি হয় ভারত থেকে। এই ওষুধে নগণ্য শুল্ক, অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ হচ্ছে না। তবে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছে যে, সেইসব ওষুধের উৎপাদন যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত না হয়, তবে শুল্ক ২০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

ইলেকট্রনিকস পণ্য, যার রফতানি মূল্য ১০.৬ বিলিয়ন ডলার, তা ছাড় পাচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছে স্মার্টফোন, সুইচিং এবং রাউটিং সরঞ্জাম, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, আনমাউন্টেড চিপস, ডায়োডের জন্য ওয়েফার এবং সলিড-স্টেট স্টোরেজ ডিভাইস। তবে অ্যাপল যদি ভারত থেকে রফতানি অব্যাহত রাখে, শুল্ক চাপবে।

এছাড়াও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম জ্বালানি এবং পণ্য, বই, ব্রোশার, প্লাস্টিক, সেলুলোজ ইথার, ফেরোম্যাঙ্গানিজ, ফেরোসিলিকন ম্যাঙ্গানিজ এবং ফেরোক্রোমিয়াম, মাদারবোর্ড ও Rack সার্ভারের মতো কম্পিউটিং সরঞ্জামগুলিও ছাড় পাবে।

কিছু ধাতুও এই শুল্ক ছাড়ের আওতায় রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে আনরউট অ্যান্টিমনি, নিকেল, জিঙ্ক, ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন, প্ল্যাটিনাম, প্যালাডিয়াম, ডোরে গোল্ড এবং সোনার মুদ্রা।

মানবিক দান এবং চলচ্চিত্রের মতো তথ্যমূলক উপকরণগুলিও অতিরিক্ত শুল্ক থেকে ছাড় পেয়েছে ।

