Trump tariffs: চাপছে না ৫০% শুল্ক! 'ট্রাম্প ট্যারিফ' থেকে মিলছে ছাড়! কোন কোন ভারতীয় পণ্যে...

Trump tariffs: চাপছে না ৫০% শুল্ক! 'ট্রাম্প ট্যারিফ' থেকে মিলছে ছাড়! কোন কোন ভারতীয় পণ্যে...
Indian exports exempted from Trump tariffs: মার্কিন মুলুকে রফতানিকৃত ভারতীয় পণ্যের সবটাই যে ক্ষতির মুখে পড়বে, এমনটা নয়। কোন কোন খাতকে ছাড় দেওয়া হয়েছে?
কোন কোন খাতকে ছাড় দেওয়া হয়েছে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১২.৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ওষুধ রফতানি হয় ভারত থেকে। এই ওষুধে নগণ্য শুল্ক, অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ হচ্ছে না। তবে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছে যে, সেইসব ওষুধের উৎপাদন যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত না হয়, তবে শুল্ক ২০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।
