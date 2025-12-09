English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tv Actor Accident: ২ গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ, ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে ছোটপর্দার জনপ্রিয় নায়ক...

Zeeshan Khan Accident: মুম্বইয়ে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে অভিনেতা জিশান খান। জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেতা এবং বিগ বস ওটিটির পরিচিত মুখ জিশান খান সম্প্রতি মুম্বইয়ের ইয়ারি রোড এলাকায় একটি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন।  

| Dec 09, 2025, 05:45 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেতা এবং বিগ বস ওটিটির পরিচিত মুখ জিশান খান সম্প্রতি মুম্বইয়ের ইয়ারি রোড এলাকায় একটি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন।

সোমবার রাত ১০:৩০ মিনিট নাগাদ জিশান খান জিমে থেকে বাড়ি ফেরার পথে মুম্বইয়ের ইয়ারি রোডে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বিপরীত দিক থেকে আসা একটি গাড়ির সঙ্গে জিশান খানের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। জানা গেছে, অন্য গাড়িটিতে এক বয়স্ক দম্পতি ছিলেন।

ভাগ্যক্রমে, এই দুর্ঘটনায় কেউ গুরুতর আঘাত পাননি। উভয় গাড়িরই সামান্য ক্ষতি হয়েছে।  

এখনও পর্যন্ত পুলিশ কোনো অফিসিয়াল মামলা দায়ের করেনি, তবে তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। অভিনেতা এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এখনও নীরবতা বজায় রেখেছেন।

জিশান খান টেলিভিশন জগতে একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর অভিনয় এবং রিয়্যালিটি শোয়ের উপস্থিতি তাঁকে বিপুল জনপ্রিয়তা দিয়েছে।

জি টিভি-র কুমকুম ভাগ্য ধারাবাহিকে আরিয়ান খান্না চরিত্রে অভিনয়ের সুবাদে তিনি ঘরে ঘরে পরিচিতি লাভ করেন। ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত এই চরিত্রে তাঁর অভিনয় তাঁকে ইন্ডাস্ট্রিতে মজবুত অবস্থান তৈরি করতে সাহায্য করে।  

তিনি একতা কাপুরের নাগিন-এও অভিনয় করেছেন। তাঁর প্রথম দিকের কাজগুলির মধ্যে ছিল স্টার প্লাসের কুছ তো হ্যায় তেরে মেরে দরমিয়ান এবং সোনি টিভির পরভারিশ সিজন ২।

প্রথম সিজনের বিগ বস ওটিটি-তে তাঁর অংশগ্রহণ তাঁকে আরও বেশি পরিচিতি এনে দেয়। সেখানে তিনি তাঁর শান্ত, স্পষ্টবাদী মনোভাবের জন্য পরিচিত ছিলেন। যদিও একটি টাস্কের সময় শারীরিক সংঘাতের কারণে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁর যাত্রা অকালে শেষ হয়ে যায়। তবে সেই সময় ভক্তদের সমর্থন পাওয়ায় জিশান নিজেকে "বিজয়ী" বলেই মনে করেন।

ইনস্টাগ্রামে জিশানের ৯ লক্ষ ১৯ হাজার ফলোয়ার রয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তা দশ লক্ষ ছুঁয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

