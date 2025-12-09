Tv Actor Accident: ২ গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ, ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে ছোটপর্দার জনপ্রিয় নায়ক...

Tv Actor Accident: ২ গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ, ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে ছোটপর্দার জনপ্রিয় নায়ক...
Zeeshan Khan Accident: মুম্বইয়ে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে অভিনেতা জিশান খান। জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেতা এবং বিগ বস ওটিটির পরিচিত মুখ জিশান খান সম্প্রতি মুম্বইয়ের ইয়ারি রোড এলাকায় একটি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন।
প্রথম সিজনের বিগ বস ওটিটি-তে তাঁর অংশগ্রহণ তাঁকে আরও বেশি পরিচিতি এনে দেয়। সেখানে তিনি তাঁর শান্ত, স্পষ্টবাদী মনোভাবের জন্য পরিচিত ছিলেন। যদিও একটি টাস্কের সময় শারীরিক সংঘাতের কারণে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁর যাত্রা অকালে শেষ হয়ে যায়। তবে সেই সময় ভক্তদের সমর্থন পাওয়ায় জিশান নিজেকে "বিজয়ী" বলেই মনে করেন।
