Ankita-Prantik: ১২ বছরের বন্ধুতা, ২ বছরের বিয়ে...সম্পর্কে ভাঙন প্রান্তিক-অঙ্কিতার!

Ankita-Prantik: ১২ বছরের বন্ধুতা, ২ বছরের বিয়ে...সম্পর্কে ভাঙন প্রান্তিক-অঙ্কিতার!
Ankita Chakraborty | Prantikk Banerjee: বন্ধুত্ব থেকে প্রেম, তারপর ২০২২ সালে পাহাড়ে গিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে প্রান্তিক ও অঙ্কিতার নজরকাড়া বিয়ের ছবি টলিপাড়ার অন্যতম আলোচিত বিষয় ছিল । কিন্তু এবার জানা যাচ্ছে, সেই সম্পর্কেই ফাটল ধরেছে। তাঁদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অভিনেতা প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই।
1/8
অঙ্কিতা-প্রান্তিক
2/8
অঙ্কিতা-প্রান্তিক
photos
TRENDING NOW
3/8
অঙ্কিতা-প্রান্তিক
অভিনেতা প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই তাঁদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদের ১২ বছরের বন্ধুত্ব। তারপর প্রেম, বিয়ে। তবে এখন মনে হয়েছে, সম্পর্কটা বর-বউয়ের আকারে না রাখলে ভালো হতে পারে। সেটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। তাই বর-বউয়ের সম্পর্কে না-ও থাকতে পারি আমরা। এমনিতে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থাকবে। কারণ একই বন্ধুদের দলের মধ্যে আমরা আছি।"
4/8
অঙ্কিতা-প্রান্তিক
5/8
অঙ্কিতা-প্রান্তিক
6/8
অঙ্কিতা-প্রান্তিক
7/8
অঙ্কিতা-প্রান্তিক
8/8
অঙ্কিতা-প্রান্তিক
photos