Ankita-Prantik: ১২ বছরের বন্ধুতা, ২ বছরের বিয়ে...সম্পর্কে ভাঙন প্রান্তিক-অঙ্কিতার!

Ankita Chakraborty | Prantikk Banerjee: বন্ধুত্ব থেকে প্রেম, তারপর ২০২২ সালে পাহাড়ে গিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে প্রান্তিক ও অঙ্কিতার নজরকাড়া বিয়ের ছবি টলিপাড়ার অন্যতম আলোচিত বিষয় ছিল । কিন্তু এবার জানা যাচ্ছে, সেই সম্পর্কেই ফাটল ধরেছে। তাঁদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অভিনেতা প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই।   

| Nov 29, 2025, 06:57 PM IST
অঙ্কিতা-প্রান্তিক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউডের আরও এক জনপ্রিয় জুটির সম্পর্ক ভাঙনের মুখে! মাত্র দু'বছর আগে যাঁদের চার হাত এক হয়েছিল, সেই অভিনেতা প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী অঙ্কিতা চক্রবর্তী-র দাম্পত্য জীবন নিয়েই এখন জোর চর্চা চলছে টলিপাড়ায়। 

অঙ্কিতা-প্রান্তিক

বন্ধুত্ব থেকে প্রেম, তারপর ২০২২ সালে পাহাড়ে গিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে তাঁদের নজরকাড়া বিয়ের ছবি টলিপাড়ার অন্যতম আলোচিত বিষয় ছিল। কিন্তু এবার জানা যাচ্ছে, সেই সম্পর্কেই ফাটল ধরেছে।

অঙ্কিতা-প্রান্তিক

অভিনেতা প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই তাঁদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদের ১২ বছরের বন্ধুত্ব। তারপর প্রেম, বিয়ে। তবে এখন মনে হয়েছে, সম্পর্কটা বর-বউয়ের আকারে না রাখলে ভালো হতে পারে। সেটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। তাই বর-বউয়ের সম্পর্কে না-ও থাকতে পারি আমরা। এমনিতে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থাকবে। কারণ একই বন্ধুদের দলের মধ্যে আমরা আছি।"

অঙ্কিতা-প্রান্তিক

সম্পর্ক ভেঙে শুধুই 'বন্ধুত্ব' বজায় রাখার ইঙ্গিত দিলেন অভিনেতা। প্রান্তিকের জীবনে নতুন কোনো প্রেম এসেছে কি না, সেই জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে অভিনেতা স্পষ্ট করে জানান, তাঁর মায়ের ব্রেন স্ট্রোক হওয়ার পর থেকে প্রায় দেড়-দু' বছর তিনি তা নিয়েই ব্যস্ত। 

অঙ্কিতা-প্রান্তিক

অভিনেতা বলেন, "একেবারে স্পষ্ট করে বলছি, অন্য কোনও প্রেম হয়নি এর মধ্যে। অঙ্কিতার সঙ্গে শহর আলাদা হওয়াটা একটা সমস্যার কারণ হতে পারে। আমাদের দু’জনের একটা সময়ের পর মনে হয়েছে, বন্ধুত্ব রাখলেই সেটা ভালো হবে।"

অঙ্কিতা-প্রান্তিক

অঙ্কিতা চক্রবর্তী বাংলা টেলিভিশনের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ। বাংলা ছবির পাশাপাশি তিনি হিন্দি ধারাবাহিকেও কাজ করেছেন। অন্যদিকে, প্রান্তিকও টেলিভিশনে নিয়মিত কাজের পাশাপাশি এখন অভিনয় এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে মনোযোগ দিতে চাইছেন।

অঙ্কিতা-প্রান্তিক

যদিও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলার পক্ষপাতী নন অঙ্কিতা। তিনি কাজ ছাড়া অন্য বিষয়ে কথা বলতে রাজি নন। 

অঙ্কিতা-প্রান্তিক

তবে প্রান্তিকের কথায় স্পষ্ট, তিনি চান না কেউ তাঁদের এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে 'জাজমেন্টাল' হোক। আপাতত তাঁরা বিবাহ বিচ্ছেদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন কি না, নাকি এই পরিস্থিতিতে সম্পর্কের মোড় অন্য দিকে ঘোরে, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা। 

