Tv Actress Adrija Roy: দক্ষিণী রীতিতে বাগদান সারলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ অদ্রিজা রায়! অভিনেত্রীর মনের মানুষটি কে?

Tv Actress Adrija Roy: দক্ষিণী রীতিতে বাগদান সারলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ অদ্রিজা রায়! অভিনেত্রীর মনের মানুষটি কে?
Anupamaa Actress Adrija Roy Gets Engaged: অদ্রিজা খুঁজে পেলেন তাঁর মনে মানুষকে। প্রেমিক ভিগনেশ আইয়ারের সঙ্গে আংটি বদল সারলেন তিনি। বাগদানের এই অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছে ভিগনেশের ফার্মহাউসে, একেবারে খাঁটি দক্ষিণ ভারতীয় রীতিনীতি মেনে। কে এই ভিগনেশ?
