  • Tv Actress Adrija Roy: দক্ষিণী রীতিতে বাগদান সারলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ অদ্রিজা রায়! অভিনেত্রীর মনের মানুষটি কে?

Tv Actress Adrija Roy: দক্ষিণী রীতিতে বাগদান সারলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ অদ্রিজা রায়! অভিনেত্রীর মনের মানুষটি কে?

Anupamaa Actress Adrija Roy Gets Engaged: অদ্রিজা খুঁজে পেলেন তাঁর মনে মানুষকে। প্রেমিক ভিগনেশ আইয়ারের সঙ্গে আংটি বদল সারলেন তিনি। বাগদানের এই অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছে ভিগনেশের ফার্মহাউসে, একেবারে খাঁটি দক্ষিণ ভারতীয় রীতিনীতি মেনে। কে এই ভিগনেশ?

| Jan 27, 2026, 03:16 PM IST
1/8

অদ্রিজার বাগদান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টেলিপাড়ায় খুশির হাওয়া! দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন ‘অনুপমা’ ধারাবাহিকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী অদ্রিজা রায়।   

2/8

অদ্রিজার বাগদান

গত ২৫ জানুয়ারি, প্রেমিক ভিগনেশ আইয়ারের সঙ্গে আংটি বদল সারলেন তিনি। বাগদানের এই অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছে ভিগনেশের ফার্মহাউসে, একেবারে খাঁটি দক্ষিণ ভারতীয় রীতিনীতি মেনে।  

3/8

অদ্রিজার বাগদান

সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুষ্ঠানের একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে অদ্রিজা লিখেছেন, "যার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম, আজ সেই ভালোবাসার সঙ্গেই আবদ্ধ হলাম। সাধারণ এক 'হ্যালো' থেকে পবিত্র অঙ্গীকার—আমার হৃদয় এখন নিজের ঘর খুঁজে পেয়েছে।"   

4/8

অদ্রিজার বাগদান

ছবিতে লাল রঙের সাবেকি দক্ষিণী শাড়ি, সোনার গয়না আর চুলে ফুলের মালায় অদ্রিজাকে লাগছিল অপরূপা। অন্যদিকে ভিগনেশ নজর কেড়েছেন ফিরোজা রঙের কুর্তা আর সাদা ধুতিতে।  

5/8

অদ্রিজার বাগদান

খোলা আকাশের নিচে গোলাপের পাঁপড়ি বৃষ্টির মাঝে আংটি বদল করেন এই জুটি। তাঁদের এই বিশেষ দিনে টলিপাড়া থেকে বলিপাড়া—সবই যেন একাকার।   

6/8

অদ্রিজার বাগদান

অদ্রিজার সহ-অভিনেতা রোহিত পুরোহিত, সমৃদ্ধি শুক্লা থেকে শুরু করে জাসবীর কৌর, সকলেই নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিশেষ নজর কেড়েছে জনপ্রিয় গায়ক বি প্রাক-এর মন্তব্য, যেখানে তিনি রাধারাণীর আশীর্বাদ চেয়েছেন এই জুটির জন্য।  

7/8

অদ্রিজার বাগদান

অদ্রিজার ফ্যানেরা অনেকেই জানতে চান, কে এই ভিগনেশ? জানা যাচ্ছে, অদ্রিজার প্রেমিক বিনোদন জগতের মানুষ নন।  

8/8

অদ্রিজার বাগদান

জানা যায়, গত বছর মে মাসে এক বন্ধুর পার্টিতে আলাপ হয়েছিল তাঁদের,  এরপর বাড়ে যোগাযোগ। জুন মাসে প্রথম ডেট। আর সেখান থেকে প্রেমের শুরু।  

