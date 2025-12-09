Anamika-Uday: বিচ্ছেদের গুঞ্জন! ভাঙছে উদয়-অনামিকার সংসার? অবশেষে মুখ খুললেন অভিনেত্রী...

Anamika-Uday: বিচ্ছেদের গুঞ্জন! ভাঙছে উদয়-অনামিকার সংসার? অবশেষে মুখ খুললেন অভিনেত্রী...
Anamika-Uday Separation: সম্প্রতি অভিনেত্রী অনামিকা চক্রবর্তী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল থেকে স্বামী উদয় প্রতাপ সিংয়ের সঙ্গে থাকা সমস্ত ছবি মুছে ফেলেন। এরপরই অনুরাগী মহলে তাঁদের বিচ্ছেদ নিয়ে জোর গুঞ্জন শুরু হয়।
উদয়-অনামিকার বিচ্ছেদ?
উদয়-অনামিকার বিচ্ছেদ?
উদয়-অনামিকার বিচ্ছেদ?
উদয়-অনামিকার বিচ্ছেদ?
উদয়-অনামিকার বিচ্ছেদ?
উদয়-অনামিকার বিচ্ছেদ?
উদয় প্রতাপ সিংকে বর্তমানে জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘পরিণীতা’-য় দেখা যাচ্ছে। এই মেগা সিরিয়ালে তিনি প্রথমবার নায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন এবং তাঁর চরিত্রটির নাম ‘রায়ানের’। পারুল ও রায়ানের রসায়ন দর্শকদের মধ্যে দারুণ চর্চিত এবং টিআরপি তালিকায় ‘পরিণীতা’ প্রথম পাঁচের মধ্যে নিজের জায়গা ধরে রাখে। ধারাবাহিকে বর্তমানে পারুল ও রায়ানের একসঙ্গে অফিসে চাকরি করা এবং বসের চক্রান্তের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করার গল্প দেখানো হচ্ছে।
উদয়-অনামিকার বিচ্ছেদ?
অনামিকা চক্রবর্তীকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারাবাহিকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গেছে। ‘এখানে আকাশ নীল’-এর পর তিনি কিছু কাজ করলেও, ছোটপর্দায় নায়িকার চরিত্রে খুব বেশি দেখা যায়নি। তাঁকে শেষবার ‘মিঠিঝোরা’ ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছিল। এরপর কিছুদিনের বিরতির পর সম্প্রতি তিনি জি বাংলার ‘ফুলকি’ ধারাবাহিকে একটি বিশেষ চরিত্রে ফিরেছিলেন।
