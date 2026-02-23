Tv Actress Dipika Kakar: লিভার ক্যানসার থেকে সেরে উঠতে না উঠতেই পেটে অসহ্য ব্যথা! ফের হাসপাতালে জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপিকা...

Tv Actress Dipika Kakar: লিভার ক্যানসার থেকে সেরে উঠতে না উঠতেই পেটে অসহ্য ব্যথা! ফের হাসপাতালে জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপিকা...
Dipika Kakar Diagnosed with Stomach Cyst: ২০২৫ সালের জুন মাসে দীপিকার লিভার ক্যানসারের টিউমার অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ডিসেম্বরের পিইটি স্ক্যান রিপোর্ট স্বাভাবিক থাকলেও অতি সম্প্রতি দীপিকার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়। পেটের ব্যথার পাশাপাশি তাঁর বাম কাঁধেও অসহ্য ব্যথা হচ্ছিল, যা তাঁদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয়। জানা যায়, এবার আক্রান্ত পাকস্থলী।
