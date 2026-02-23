English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Tv Actress Dipika Kakar: লিভার ক্যানসার থেকে সেরে উঠতে না উঠতেই পেটে অসহ্য ব্যথা! ফের হাসপাতালে জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপিকা...

Dipika Kakar Diagnosed with Stomach Cyst: ২০২৫ সালের জুন মাসে দীপিকার লিভার ক্যানসারের টিউমার অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ডিসেম্বরের পিইটি স্ক্যান রিপোর্ট স্বাভাবিক থাকলেও অতি সম্প্রতি দীপিকার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়। পেটের ব্যথার পাশাপাশি তাঁর বাম কাঁধেও অসহ্য ব্যথা হচ্ছিল, যা তাঁদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয়। জানা যায়, এবার আক্রান্ত পাকস্থলী। 

| Feb 23, 2026, 03:54 PM IST
1/10

হাসপাতালে দীপিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেত্রী দীপিকা ককর। ফের হাসপাতালে ভর্তি তিনি। 

2/10

হাসপাতালে দীপিকা

গত কয়েক মাস ধরে স্টেজ ২ লিভার ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করার পর, এবার তাঁর পাকস্থলীতে ১৩ মিলিমিটারের (১.৩ সেমি) একটি সিস্ট ধরা পড়েছে। 

3/10

হাসপাতালে দীপিকা

গত শনিবার নিজের ভ্লগে দীপিকার অসুস্থতার এই নতুন খবরটি ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন তাঁর স্বামী তথা অভিনেতা শোয়েব ইব্রাহিম।

4/10

হাসপাতালে দীপিকা

শোয়েব জানান, গত শুক্রবার রাত থেকে দীপিকার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়। তড়িঘড়ি চিকিৎসকের কাছে গেলে সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে এই সিস্টের কথা জানা যায়। 

5/10

হাসপাতালে দীপিকা

দীপিকা আরও জানান যে, পেটের ব্যথার পাশাপাশি তাঁর বাম কাঁধেও অসহ্য ব্যথা হচ্ছিল, যা তাঁদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয়। যদিও চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, কাঁধের ব্যথার কারণ এই সিস্ট নাও হতে পারে।

6/10

হাসপাতালে দীপিকা

২০২৫ সালের জুন মাসে দীপিকার লিভার ক্যানসারের টিউমার অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ডিসেম্বরের পিইটি স্ক্যান রিপোর্ট স্বাভাবিক থাকলেও অতি সম্প্রতি এই সিস্টটি দেখা দেয়। 

7/10

হাসপাতালে দীপিকা

শোয়েব জানান, বায়োপসি বা বড় কোনো সার্জারি নয়, বরং চিকিৎসকরা মঙ্গলবার একটি পদ্ধতির মাধ্যমে সিস্টটি ‘বার্ন’ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর জন্য দীপিকাকে ৩-৪ দিন হাসপাতালে থাকতে হবে। 

8/10

হাসপাতালে দীপিকা

চিকিৎসকরা আরও জানিয়েছেন, তাঁর ওরাল কেমোথেরাপি বন্ধ করে এবার ‘ইমিউনোথেরাপি’ শুরু করা হতে পারে।

9/10

হাসপাতালে দীপিকা

অসুস্থতার খবর দিলেও দীপিকাকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে। তিনি বলেন, “জীবন এমনই। আমার মতো যারা লড়াই করছেন, তাদের বলব প্রতিকূলতা আসবেই, কিন্তু আমাদের শক্ত থাকতে হবে। আজ সকালে আমিও ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু সঠিক সময়ে রোগ ধরা পড়ায় আমি খুশি।” 

10/10

হাসপাতালে দীপিকা

তিনি ভক্তদের পরামর্শ দেন, শরীরের সামান্যতম ব্যথাকেও যেন কেউ অবহেলা না করেন এবং নিয়মিত চেকআপ করান।

