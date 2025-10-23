English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Dipika Kakar: মুখ ভর্তি ঘা, উঠে যাচ্ছে চুলও! ক্যানসারের চিকিত্‍সার মাঝেই নয়া রোগে ভুগছেন দীপিকা...

গত ১০ জুলাই থেকে দীপিকার ‘টার্গেটেড থেরাপি’ শুরু হয়েছে। আর সেখান থেকেই শুরু অন্য কষ্টের। সারাক্ষণ গা বমি বমি ভাব এবং মাথা ঘোরানোর মতো উপসর্গ তো রয়েছেই। এর সঙ্গেই নতুন করে শুরু হয়েছে চুল ঝরা। ফের নতুন রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানালেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী। 

| Oct 23, 2025, 09:35 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি বছর এপ্রিলে যকৃতে ক্যানসার ধরা পড়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপিকা কক্করের। রোগ ধরা পড়ার পর থেকেই তিনি তাঁর যন্ত্রণার কথা অনুরাগীদের সামনে তুলে ধরেছেন। 

ক্যানসারের চিকিৎসা শুরু হওয়ার পর তাঁর অস্ত্রোপচারও হয়েছে এবং তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু এখন শুরু হয়েছে অন্য ধরনের কষ্ট।

গত ১০ জুলাই থেকে দীপিকার ‘টার্গেটেড থেরাপি’ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি এর তীব্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তাঁর শরীরে। দীপিকার শরীর মোটেই ভালো নেই। সারাক্ষণ গা বমি বমি ভাব এবং মাথা ঘোরানোর মতো উপসর্গ তো রয়েছেই। এর সঙ্গেই নতুন করে শুরু হয়েছে চুল ঝরা। 

চুল পড়ার ভয়াবহতা তুলে ধরে দীপিকা বলেন, "সাধারণত ‘টার্গেটেড থেরাপি’তে চুল পড়ে না। কিন্তু আমার সিঁথি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। চুল খুব পাতলা হয়ে যাচ্ছে। খুব শীঘ্রই আমাকে পরচুলা পরতে হতে পারে। এ ছাড়াও সারা মুখে ঘা হয়েছে।"

যন্ত্রণা এখানেই শেষ নয়। সম্প্রতি অভিনেত্রীর রক্তপরীক্ষা করানো হয়েছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, তাঁর শরীরে থাইরয়েডের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। এর ফলে তাঁর পেট ভার হয়ে থাকছে এবং মেজাজেরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে— কখনও মন খারাপ হচ্ছে, আবার কখনও মন ভালো হচ্ছে। 

দীপিকার কথায়, "থাইরয়েড বেড়ে যাওয়ায় গত দু’দিন ধরে মুখের ঘা-ও আরও বেড়েছে।" অভিনেত্রী জানিয়েছেন, আরও দেড় বছর তাঁকে এই ‘টার্গেটেড থেরাপি’ চালিয়ে যেতে হবে।

অস্ত্রোপচারের পর থেকে দীপিকার জীবন পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। আগে তিনি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারতেন না। অভিনয় থেকে শুরু করে বাড়ির কাজ— সব সময়ে কোনো না কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন।

বর্তমানে শরীর আর সায় দিচ্ছে না দীপিকার, ফলে তিনি চাইলেও আগের মতো সক্রিয় থাকতে পারছেন না।

