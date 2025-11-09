English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Dipika Kakar: লিভারের ২২ শতাংশ কেটে বাদ! দীপিকার রিপোর্টে কি মিলবে আশার আলো? এখন কেমন আছেন অভিনেত্রী?

Dipika Kakar Health Update: অভিনেত্রী দীপিকা কাকার জানিয়েছেন, লিভার ক্যানসার কারণে তার লিভারের ২২ শতাংশ অংশ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কেটে বাদ দিতে হয়েছে। তিনি বর্তমানে সুস্থতার পথে, এবং নভেম্বরের স্ক্যান রিপোর্টেই জানা যাবে তিনি সম্পূর্ণ ক্যানসারমুক্ত কিনা।  

| Nov 09, 2025, 04:37 PM IST
1/10

দীপিকা কক্কর ক্যানসার লড়াই প্রকাশ্যে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘সসুরাল সিমর কা’ খ্যাত অভিনেত্রী দীপিকা কক্কর জানিয়েছেন, তিনি লিভার ক্যানসার আক্রান্ত ছিলেন এবং বড় অস্ত্রোপচার হয়েছে।

2/10

লিভারের ২২ শতাংশ কেটে বাদ

দীপিকার শরীর থেকে ১১ সেন্টিমিটার টিউমার অপসারণ করা হয়েছে, যার সঙ্গে লিভারের ২২ শতাংশ অংশ কেটে বাদ দিতে হয়েছে।

3/10

নতুন স্ক্যানের অপেক্ষা

তিনি জানিয়েছেন, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তার ‘FAPI স্ক্যান’ হয়েছে, যার রিপোর্টে জানা যাবে তিনি এখন ক্যানসারমুক্ত কি না।

4/10

কী এই FAPI স্ক্যান?

FAPI স্ক্যান হল এক ধরনের উন্নত পরীক্ষা,যা শরীরে ক্যানসার কোষের উপস্থিতি ও বিস্তার শনাক্ত করে।  

5/10

সুখবর: ক্যানসার ছড়ায়নি শরীরে

দীপিকা জানিয়েছেন, চিকিৎসকরা বলেছেন ক্যানসার শুধু টিউমারে সীমাবদ্ধ ছিল, অন্য কোনও অঙ্গে তা ছড়ায়নি— যা এক বড় স্বস্তির খবর।

6/10

সুস্থ জীবনযাপন সত্ত্বেও চমকে গেছেন চিকিৎসকরা

ডাক্তাররা অবাক, কারণ দীপিকা সবসময়ই স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতেন, তবু কীভাবে ক্যানসার হল, তার উত্তর কারও কাছে নেই।  

7/10

মানসিকভাবে কঠিন লড়াই

অভিনেত্রী জানিয়েছেন, চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক চাপও ছিল প্রবল, পরিবারের সকলেই ভেঙে পড়েছিলেন এই সংবাদে।

8/10

পাশে স্বামী শোয়েব ইব্রাহিম

দীপিকা জানান, 'আমার কোনও টেস্ট হয় না শোয়েব ছাড়া। তিনি প্রতিটি পরীক্ষার সময় হাত ধরে থাকেন বা পায়ে স্পর্শ করেন।'

9/10

শোয়েবের আপডেট ভক্তদের জন্য

শোয়েব সম্প্রতি জানিয়েছেন, 'আমরা নভেম্বর ৪ তারিখে আবার রক্ত পরীক্ষা দিয়েছি।'  

10/10

আশার আলো ও প্রার্থনা

দীপিকা এখন পুনরুদ্ধারের পথে, ভক্তরা প্রার্থনা করছেন যেন তিনি দ্রুত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

