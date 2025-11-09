Dipika Kakar: লিভারের ২২ শতাংশ কেটে বাদ! দীপিকার রিপোর্টে কি মিলবে আশার আলো? এখন কেমন আছেন অভিনেত্রী?
Dipika Kakar Health Update: অভিনেত্রী দীপিকা কাকার জানিয়েছেন, লিভার ক্যানসার কারণে তার লিভারের ২২ শতাংশ অংশ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কেটে বাদ দিতে হয়েছে। তিনি বর্তমানে সুস্থতার পথে, এবং নভেম্বরের স্ক্যান রিপোর্টেই জানা যাবে তিনি সম্পূর্ণ ক্যানসারমুক্ত কিনা।
1/10
দীপিকা কক্কর ক্যানসার লড়াই প্রকাশ্যে
2/10
লিভারের ২২ শতাংশ কেটে বাদ
3/10
নতুন স্ক্যানের অপেক্ষা
4/10
কী এই FAPI স্ক্যান?
5/10
সুখবর: ক্যানসার ছড়ায়নি শরীরে
6/10
সুস্থ জীবনযাপন সত্ত্বেও চমকে গেছেন চিকিৎসকরা
7/10
মানসিকভাবে কঠিন লড়াই
8/10
পাশে স্বামী শোয়েব ইব্রাহিম
9/10
শোয়েবের আপডেট ভক্তদের জন্য
10/10
আশার আলো ও প্রার্থনা
