Kaushambi Chakraborty: মা চলে যাওয়ার শোক কাটতে না কাটতেই, ফের কাছের মানুষকে হারিয়ে ভেঙে পড়লেন কৌশাম্বী...

Kaushambi Chakraborty: মা চলে যাওয়ার শোক কাটতে না কাটতেই, ফের কাছের মানুষকে হারিয়ে ভেঙে পড়লেন কৌশাম্বী...
Tv Actress Kaushambi Chakraborty: যদিও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আদৃত এবং কৌশাম্বী কখনোই খুব বেশি কথা বলতে চান না। বিয়ে হোক বা জীবনের যে কোনো বড় সিদ্ধান্ত, এই দম্পতি কিছুটা গোপনীয়তা বজায় রাখতেই ভালোবাসেন। তবে এবার একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে কৌশাম্বী লিখেছেন...
কৌশাম্বীর দিদা
