Kaushambi Chakraborty: মা চলে যাওয়ার শোক কাটতে না কাটতেই, ফের কাছের মানুষকে হারিয়ে ভেঙে পড়লেন কৌশাম্বী...

| Nov 14, 2025, 06:10 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের কয়েক দিনের মধ্যেই মাকে হারিয়েছিলেন অভিনেত্রী কৌশাম্বী চক্রবর্তী। দেড় বছর কাটতেই ফের কাছের মানুষকে হারালেন অভিনেত্রী। মায়ের পর এবার দিদাকেও হারালেন কৌশাম্বী।   

একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে কৌশাম্বী লিখেছেন, ‘না ফেরার দেশে ভালো থেকো দিদা’। অভিনেত্রীর এই কঠিন সময়ে তাঁর ভক্তদের একাংশ পাশে দাঁড়িয়েছেন।  

বার্ধক্যজনিত কারণে বুধবার প্রয়াত হয়েছেন অভিনেত্রীর দিদা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বছর।   

যদিও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আদৃত এবং কৌশাম্বী কখনোই খুব বেশি কথা বলতে চান না। বিয়ে হোক বা জীবনের যে কোনো বড় সিদ্ধান্ত, এই দম্পতি কিছুটা গোপনীয়তা বজায় রাখতেই ভালোবাসেন।  

এই মুহূর্তে কৌশাম্বীকে ‘গৃহপ্রবেশ’ নামের ধারাবাহিকে দেখা যাচ্ছে। সেখানে তিনি একটি নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করছেন।   

অন্যদিকে, আদৃত ‘মিত্তির বাড়ি’ শেষ হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত নতুন কোনো কাজ শুরু করেননি। সকলেই তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় আছেন।  

একটি সাক্ষাৎকারে কৌশাম্বী জানিয়েছিলেন, মায়ের মৃত্যুর পর তিনি অনেক বেশি দায়িত্বশীল হয়ে উঠেছেন। এখন শুটিংয়ের পর একটু সময় পেলেই তিনি বাবার কাছে ছুটে যান।   

মায়ের হাত ধরেই স্টুডিওতে প্রথম পা রেখেছিলেন কৌশাম্বী। তাই মায়ের স্মৃতি মনে রেখেই অভিনেত্রী বেশি দেরি না করে কাজে ফিরে এসেছিলেন।

