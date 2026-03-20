English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Tv Actress Manosi Sengupta Divorce: 'সন্তানদের কথা ভেবে অনেকবার চেষ্টা করেছি', ছেলের প্রথম জন্মদিনে ডিভোর্সের ঘোষণা ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মানসীর

Bengali actress Manosi Sengupta:  সম্প্রতি চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্ত। উপলক্ষ্য ছিল তাঁর ছোট ছেলের প্রথম জন্মদিন। কিন্তু সেই আনন্দের মাঝেই অভিনেত্রীর একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে দানা বেঁধেছে তীব্র জল্পনা। সত্যিটা জানালেন নিজেই। 

| Mar 20, 2026, 03:03 PM IST
1/10

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: সেলিব্রিটিদের রুপোলি পর্দার চাকচিক্য অনেক সময় তাঁদের বাস্তব জীবনের ধূসর অধ্যায়গুলোকে ঢেকে রাখে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কোনো কিছুই বেশিক্ষণ আড়ালে থাকে না। সম্প্রতি চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্ত। 

2/10

উপলক্ষ ছিল তাঁর ছোট ছেলের প্রথম জন্মদিন। কিন্তু সেই আনন্দের মাঝেই অভিনেত্রীর একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে দানা বেঁধেছে তীব্র জল্পনা। 

3/10

ছেলের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন, “তোমার মাও আমি, বাবাও আমি।” আর এই একটি বাক্যই উস্কে দিয়েছে তাঁর বৈবাহিক বিচ্ছেদের খবর।

4/10

বর্তমানে ‘গঙ্গা’ ধারাবাহিকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন মানসী। শুটিংয়ের ব্যস্ততা আর সংসার সামলে এদিন তিনি ধরা দিলেন এক অন্য মেজাজে। বিচ্ছেদ নিয়ে লুকোছাপা না করে স্পষ্ট জানালেন তাঁর বর্তমান পরিস্থিতির কথা। 

5/10

অভিনেত্রীর কথায়, “স্বামীর সঙ্গে সমস্যাটা দীর্ঘদিনের। সন্তানদের কথা ভেবে আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সম্ভব হলো না। তাই আমরা আইনিভাবে ডিভোর্সের পথেই হাঁটছি।”

6/10

তবে বিচ্ছেদের খবর দিলেও মানসীর বক্তব্যে ফুটে উঠেছে এক পরিণত মানসিকতার ছবি। তিনি সাফ জানিয়েছেন যে, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তাঁদের রসায়ন কাজ না করলেও, বাবা-বাবা হিসেবে তাঁরা সন্তানদের প্রতি দায়বদ্ধ। 

7/10

বিচ্ছেদের এই আইনি লড়াই তাঁদের পারস্পরিক বন্ধুত্বে চিড় ধরাতে পারেনি। মানসী বলেন, “আমি নিজেকে সিঙ্গল মাদার বলতে চাই না। কারণ আমার মেয়ের পড়াশোনা থেকে শুরু করে সব দায়িত্বেই ওর বাবার সমান অবদান রয়েছে। ছেলের জন্মদিনের অনুষ্ঠানেও ও সশরীরে উপস্থিত ছিল।”

8/10

শুটিং সেটে ব্যস্ততার মাঝে মানসী আরও যোগ করেন যে, বর্তমানে তাঁর ধ্যানজ্ঞান দুই সন্তান এবং কাজ। ব্যক্তিগত জীবনের ওঠাপড়া তাঁর পেশাদার জীবনে প্রভাব ফেলতে দেননি তিনি। 

9/10

তিক্ততা সরিয়ে রেখে কীভাবে প্রাক্তনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে সন্তানদের বড় করা যায়, মানসী যেন আজ তারই এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠলেন। 

10/10

নেটিজেনদের একাংশ তাঁর এই সাহসী সিদ্ধান্ত এবং মানসিক দৃঢ়তাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। দিনশেষে সম্পর্কের নাম বদলালেও, মাতৃত্ব আর পিতৃত্বের দায়িত্ব যে অবিচল থাকে, মানসী সেনগুপ্তর এই পদক্ষেপ যেন সেটাই প্রমাণ করল।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Roopa Ganguly: তৃণমূলের অসন্তোষের ফায়দা তুলতেই আসরে রূপা, লাভলীকে মাত করতে বিজেপির বিরাটবাণ

