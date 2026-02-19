English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tv actress Rashmi passes away: ফুসফুস প্রতিস্থাপনেও শেষ রক্ষা হল না! ৩৭ বছরেই প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেত্রী রশ্মি...

actress Rashmi Leela death: কন্নড় টেলিভিশন জগতের জনপ্রিয় মুখ রশ্মি লীলা আর নেই। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এই অভিনেত্রী। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এবং ফুসফুসের গুরুতর সংক্রমণ কেড়ে নিল এক প্রাণোচ্ছল অভিনেত্রীকে।

| Feb 19, 2026, 07:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মারণ রোগের কাছে হার মানলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রশ্মি লীলা। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। 

গত সাত বছর ধরে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস (Rheumatoid Arthritis) এবং পরবর্তীতে পালমোনারি ফাইব্রোসিসের (Pulmonary Fibrosis) মতো জটিল ফুসফুসের রোগের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন তিনি।

গত বছর থেকেই রশ্মির শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। শ্বাস নেওয়ার জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে অক্সিজেন সিলিন্ডারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। 

চিকিৎসকরা জানান, ফুসফুস প্রতিস্থাপন ছাড়া তাঁকে বাঁচানো সম্ভব নয়। এই ব্যয়বহুল অস্ত্রোপচারের জন্য গত আগস্টে সোশাল মিডিয়ায় সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। 

সহকর্মী এবং সাধারণ মানুষের সহায়তায় প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয় এবং চার সপ্তাহ আগে তাঁর সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।  

রশ্মির স্বামী সরাকি মঞ্জু ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, অগুনতি মানুষের প্রার্থনা এবং আধুনিক চিকিৎসা সত্ত্বেও রশ্মিকে ফেরানো গেল না। 

অসুস্থতার দিনগুলোতেও সোশাল মিডিয়ায় সক্রিয় ছিলেন রশ্মি, প্রতিনিয়ত অনুরাগীদের নিজের স্বাস্থ্যের আপডেট দিতেন। 

রশ্মির এই অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ কন্নড় টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি। একজন লড়াকু অভিনেত্রীকে হারিয়ে ব্যথিত তাঁর অগণিত ভক্ত।

