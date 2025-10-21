Roosha Chatterjee: ১৩ বছরের কেরিয়ার ছেড়ে সংসার পেতেছেন বিদেশে, এবার দীপাবলিতে সুখবর দিলেন অভিনেত্রী রুশা...

Roosha Chatterjee: ১৩ বছরের কেরিয়ার ছেড়ে সংসার পেতেছেন বিদেশে, এবার দীপাবলিতে সুখবর দিলেন অভিনেত্রী রুশা...
Tv Actress Roosha Chatterjee: ১৩ বছরের কেরিয়ার ছেড়ে বিয়ের পরই সোজা মার্কিন মুলুকে পাড়ি দেন, সেখানেই বর অনুরণের সঙ্গে শুরু করেন নতুন সংসার। তবে, এবার রুশার বরের সোশ্যাল মিডিয়া মারফত জানা গেল এক দারুণ সুখবর। মা হয়েছেন রুশা! তাঁদের ঘর আলো করে এসেছে ছেলে না মেয়ে?
