Tv Actress Sara Khan Marriage: 'দুই ধর্ম, চিত্রনাট্য এক, অনন্ত প্রেম'! দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সারা খান, পাত্র কে?

Tv Actress Sara Khan Marriage: 'দুই ধর্ম, চিত্রনাট্য এক, অনন্ত প্রেম'! দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সারা খান, পাত্র কে?
Tv Actress Sara Khan Marriage: অভিনেত্রী সারা খান গত ৬ অক্টোবর তাঁর প্রেমিক, অভিনেতা-প্রযোজক কৃষ পাঠকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এই নবদম্পতি আজ তাঁদের অনুরাগীদের সঙ্গে সেই সুখবর ভাগ করে নিলেন।
সারার বিয়ে
সারার বিয়ে
সারার বিয়ে
ছবির ক্যাপশনে লেখেন, "সিলমোহর পড়ল। দুই বিশ্বাস। এক চিত্রনাট্য। অসীম প্রেম। 'কবুল হ্যায়' থেকে 'সাত ফেরে' পর্যন্ত, বাকি অঙ্গীকারগুলির জন্য অপেক্ষা এই ডিসেম্বরের— দুটি হৃদয়, দুটি সংস্কৃতি, এক চিরন্তন বন্ধন। আমাদের প্রেমের গল্প এমন এক মিলন তৈরি করছে, যেখানে বিশ্বাস ভাগ হয় না, বরং মিশে যায়। কারণ যখন ভালোবাসা প্রধান শিরোনাম হয়, বাকি সব কিছু একটি সুন্দর উপ-ঘটনা হয়ে ওঠে। তাই আমাদের এই মিলনের জন্য আশীর্বাদ করুন, কারণ এই মিলন সকলের জন্য।"
সারার বিয়ে
সারার বিয়ে
সারার বিয়ে
সারার বিয়ে
সারার বিয়ে
