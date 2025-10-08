Tv Actress Sara Khan Marriage: 'দুই ধর্ম, চিত্রনাট্য এক, অনন্ত প্রেম'! দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সারা খান, পাত্র কে?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
| Oct 08, 2025, 09:34 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেত্রী সারা খান গত ৬ অক্টোবর তাঁর প্রেমিক, অভিনেতা-প্রযোজক কৃষ পাঠকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এই নবদম্পতি আজ তাঁদের অনুরাগীদের সঙ্গে সেই সুখবর ভাগ করে নিলেন।  

তাঁদের বিয়ের ছবি শেয়ার করে দম্পতি একটি যৌথ বার্তা দিয়েছেন। সেখানে তাঁরা তাঁদের ভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধনের উপর জোর দিয়েছেন।   

ছবির ক্যাপশনে লেখেন, "সিলমোহর পড়ল। দুই বিশ্বাস। এক চিত্রনাট্য। অসীম প্রেম। 'কবুল হ্যায়' থেকে 'সাত ফেরে' পর্যন্ত, বাকি অঙ্গীকারগুলির জন্য অপেক্ষা এই ডিসেম্বরের— দুটি হৃদয়, দুটি সংস্কৃতি, এক চিরন্তন বন্ধন। আমাদের প্রেমের গল্প এমন এক মিলন তৈরি করছে, যেখানে বিশ্বাস ভাগ হয় না, বরং মিশে যায়। কারণ যখন ভালোবাসা প্রধান শিরোনাম হয়, বাকি সব কিছু একটি সুন্দর উপ-ঘটনা হয়ে ওঠে। তাই আমাদের এই মিলনের জন্য আশীর্বাদ করুন, কারণ এই মিলন সকলের জন্য।"  

তাঁদের আন্তঃধর্মীয় বিবাহ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সারা খান বলেন, "ভালোবাসাই সবথেকে বড় বিশ্বাস। প্রতিটি ধর্মই আমাদের প্রথমে ভালোবাসতে শেখায়, এবং আমরা সেটাই বিশ্বাস করি।"   

কৃষকে বিয়ে করা নিজের 'সেরা সিদ্ধান্ত' হিসেবে উল্লেখ করে তিনি জানান, তাঁদের এই বিবাহ সব অর্থেই এক পার্টনারশিপ।  

কৃষ পাঠক হলেন প্রবীণ অভিনেতা সুনীলের পুত্র। রামানন্দ সাগর-এর জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'রামায়ণ'-এ লক্ষ্মণ চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন। কৃষ নিজেও 'পিওডব্লিউ: বন্দি যুদ্ধ কে' এবং 'ইয়ে ঝুকি ঝুকি সি নজর'-এর মতো শোতে কাজ করেছেন।  

সারা খান তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেন ২০০৭ সালে 'স্বপনা বাবুল কা... বিদাই'-এর মাধ্যমে। এরপর তাঁকে 'সসুরাল সিমার কা' এবং 'ভাগ্যলক্ষ্মী'-এর মতো একাধিক জনপ্রিয় ধারাবাহিকে দেখা যায়। তিনি বহু রিয়্যালিটি শোতেও অংশ নিয়েছেন।   

সারার সবচেয়ে আলোচিত পর্বটি ছিল 'বিগ বস সিজন ৪', যেখানে তিনি তাঁর তৎকালীন প্রেমিক আলি মার্চেন্টের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, যা ভারতীয় টেলিভিশনে প্রথম ছিল। তবে শো শেষ হওয়ার মাত্র ২ মাসের মধ্যেই ২০১১ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।

