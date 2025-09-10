Sayantani Mullick: আচমকা ব্রেন স্ট্রোক! 'ইন্দ্রনীল না থাকলে বাঁচতামই না', হাসপাতালের বেডে শুয়েই সায়ন্তনী বললেন...

Sayantani Mullick: আচমকা ব্রেন স্ট্রোক! 'ইন্দ্রনীল না থাকলে বাঁচতামই না', হাসপাতালের বেডে শুয়েই সায়ন্তনী বললেন...
Sayantani Mullick: বুধবার একটি ভিডিয়োতে সায়ন্তনীর স্বামী ইন্দ্রনীল জানান যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান অভিনেত্রী। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার আগে হাসপাতালের বিছানা থেকেই অনুরাগীদের বার্তা দেন অভিনেত্রী। এদিন সায়ন্তনীর চোখে মুখে ছিল ক্লান্তির ছাপ। কথাতেও ছিল আড়ষ্টতা। অসুস্থ অভিনেত্রী ধন্যবাদ জানান তাঁদের, যাঁরা তাঁর অসুস্থতার খবর নিয়েছেন, পাশে থেকেছেন।
1/10
কেমন আছেন সায়ন্তনী?
2/10
কেমন আছেন সায়ন্তনী?
photos
TRENDING NOW
3/10
কেমন আছেন সায়ন্তনী?
4/10
কেমন আছেন সায়ন্তনী?
5/10
কেমন আছেন সায়ন্তনী?
6/10
কেমন আছেন সায়ন্তনী?
7/10
কেমন আছেন সায়ন্তনী?
8/10
কেমন আছেন সায়ন্তনী?
9/10
কেমন আছেন সায়ন্তনী?
10/10
কেমন আছেন সায়ন্তনী?
photos