Sayantani Mullick: আচমকা ব্রেন স্ট্রোক! 'ইন্দ্রনীল না থাকলে বাঁচতামই না', হাসপাতালের বেডে শুয়েই সায়ন্তনী বললেন...

Sayantani Mullick: বুধবার একটি ভিডিয়োতে সায়ন্তনীর স্বামী ইন্দ্রনীল জানান যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান অভিনেত্রী। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার আগে হাসপাতালের বিছানা থেকেই অনুরাগীদের বার্তা দেন অভিনেত্রী। এদিন সায়ন্তনীর চোখে মুখে ছিল ক্লান্তির ছাপ। কথাতেও ছিল আড়ষ্টতা। অসুস্থ অভিনেত্রী ধন্যবাদ জানান তাঁদের, যাঁরা তাঁর অসুস্থতার খবর নিয়েছেন, পাশে থেকেছেন। 

| Sep 10, 2025, 06:13 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়িতে বসে টিভি দেখছিলেন, আচমকাই অস্বস্তি বোধ করেন বেঁকে যেতে থাকে মুখ। সম্প্রতি সামনে আসে অভিনেত্রী সায়ন্তনী মল্লিকের অসুস্থতার খবর।   

জানা যায়, ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন অভিনেত্রী সায়ন্তনী মল্লিক। তড়িঘড়ি অভিনেত্রীকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে।   

বুধবার একটি ভিডিয়োতে সায়ন্তনীর স্বামী ইন্দ্রনীল জানান যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান অভিনেত্রী। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার আগে হাসপাতালের বিছানা থেকেই অনুরাগীদের বার্তা দেন অভিনেত্রী।  

এদিন সায়ন্তনীর চোখে মুখে ছিল ক্লান্তির ছাপ। কথাতেও ছিল আড়ষ্টতা। অসুস্থ অভিনেত্রী ধন্যবাদ জানান তাঁদের, যাঁরা তাঁর অসুস্থতার খবর নিয়েছেন, পাশে থেকেছেন।   

পাশাপাশি সায়ন্তনী আরও বলেন, 'ইন্দ্রনীল না থাকলে বাঁচতামই না'। পাশাপাশি সবাইকে সুস্থ থাকার ও পুজো ভালো করে কাটানোর কথাও বলেন সায়ন্তনী।   

ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সায়ন্তনী মল্লিক, অনুরাগের ছোঁয়া ধারাবাহিকে তিনি নজর কেড়েছেন। সম্প্রতি শেষ হয়েছে সেই ধারাবাহিক।   

অভিনয়ের পাশাপাশি রিয়ালিটি শো থেকে শুরু করে একাধিক রিলে একসঙ্গে দেখা যায় সায়ন্তনী ও তাঁর স্বামী অভিনেতা ইন্দ্রনীল মল্লিককে।   

সংবাদমাধ্যমকে ইন্দ্রনীল জানিয়েছিলেন, ক্রমাগত হিচকি তুলছিল আর মুখটা একটু বেঁকে যাচ্ছিল। সেটা খানিকক্ষণ পর ঠিক হলেও হিচকিটা বন্ধ হচ্ছিল না।   

সঙ্গে সঙ্গে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেলে ব্লাড প্রেসার, হার্ট রেট চেক করলে সবটাই স্বাভাবিক ছিল।   

এমআরআই রিপোর্টে বিষয়টা ধরা পড়ল। তখনই জানতে পারলাম ওঁর ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে। চারদিন ভর্তি ছিল। চিকিৎসক জানান, মাইল্ড ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে। তবে কী কারণে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলেন সায়ন্তনী। তা এখনও জানা যায়নি। 

