English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Shruti Das: 'আমাকে শরীর দেখিয়ে কিছু প্রমাণ করতে হয় না! আমি চোখের নয়, আত্মার খাবার', স্পষ্ট কথা শ্রুতির

Tv Actress Shruti Das: সম্প্রতি‘জোয়ার ভাঁটা’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে প্রায় দুই বছর পর ছোটপর্দায় ফিরেছেন শ্রুতি। এই ধারাবাহিকের লুকেই কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। সেই ছবির ক্যাপশনেই অভিনেত্রী লেখেন, 'শরীর দেখিয়ে আমাকে কিছু প্রমাণ করতে হয় না। আমি জানি আমার যোগ্যতা কী, আর আমার যা প্রয়োজন তা সবই আমার আছে। আমার অ্যাটেনশনের দরকার নেই, আমি সম্মান চাই।'

| Sep 15, 2025, 05:58 PM IST
1/6

শ্রুতি দাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: “আমাকে যদি শরীর দেখিয়ে কাজ করতে হয় তাহলে কাজটা করব না। আমি এখানে ট্যালেন্ট বেচতে এসেছি, শরীর না”, ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্বেতা ভট্টাচার্যের এই কথায় তোলপাড় হয়ে যায় গোটা ইন্ডাস্ট্রি। এবার শ্বেতার মতো একই রকমের মন্তব্য দেখা গেল ছোটপর্দার আরেক জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রুতি দাসের পোস্টেও।  

2/6

শ্রুতি দাস

শ্বেতার বক্তব্য নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। টলিউডের কেউ কেউ অভিনেত্রীর পাশে দাঁড়ান, কেউ কেউ আবার তাঁর কথার ভুলও ধরেন। শ্বেতার পর শ্রুতি দাসকেও একইরকম বক্তব্য দিতে দেখা গেল সোশ্যাল মিডিয়ায়।  

3/6

শ্রুতি দাস

সম্প্রতি‘জোয়ার ভাঁটা’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে প্রায় দুই বছর পর ছোটপর্দায় ফিরেছেন শ্রুতি। এই ধারাবাহিকের লুকেই কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। 

4/6

শ্রুতি দাস

শ্রুতি লেখেন, 'আমি একজন রানি, শরীর দেখিয়ে আমাকে কিছু প্রমাণ করতে হয় না। আমি জানি আমার যোগ্যতা কী, আর আমার যা প্রয়োজন তা সবই আমার আছে। আমার অ্যাটেনশনের দরকার নেই, আমি সম্মান চাই।'

5/6

শ্রুতি দাস

নিজেকে ‘সিংহী’ মনে করেন শ্রুতি। অভিনেত্রী আরও লেখেন, “আমি সেই সিংহী, যে সবার জন্য লড়েছি। আমি সেই ফিনিক্স, যে ছাই থেকে উঠে এসে, নিজের সাম্রাজ্য গড়ছি। আমার জীবনে একমাত্র নাটক আমার চোখের পাতা, ভিড়ের মাঝেও যা আমাকে আলাদা করে চেনা যায়।” 

6/6

শ্রুতি দাস

শ্রুতি তার খেলার নিয়ম বদলের দাবি করে বলেন, “আমি শুধু তোমার চোখের আরাম নই, আমি তোমার আত্মাকে সমৃদ্ধ করব। আমি আমার বুদ্ধি দিয়ে আমি তোমার ভেতরের সত্যটা দেখি। আমি আমার খেলার নিয়ম বদলেছি, হ্যাঁ যেমন বলেছিলাম। সময় যেতে যেতে ভাগ্যও বদলে যায়, ভালোবাসা দিয়ে যেও।”

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal Weather Update: নিম্নচাপের পর এবার ঘূর্ণাবর্তের রক্তচক্ষু, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্যাপক দুর্যোগ!

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal Weather Update: নিম্নচাপের পর এবার ঘূর্ণাবর্তের রক্তচক্ষু, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্যাপক দুর্যোগ!

Bengal Weather Update: নিম্নচাপের পর এবার ঘূর্ণাবর্তের রক্তচক্ষু, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্যাপক দুর্যোগ!

Bengal Weather Update: নিম্নচাপের পর এবার ঘূর্ণাবর্তের রক্তচক্ষু, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্যাপক দুর্যোগ! 8
TCS Toxic work culture: &#039;রতন টাটা চলে যাওয়ার পর TCS পুরো ভোগে গিয়েছে!&#039; &#039;মানসিক হয়রানি&#039;, &#039;টক্সিক&#039; পরিবেশে বিরক্ত কর্মীদের বিষোদ্গার....

TCS Toxic work culture: 'রতন টাটা চলে যাওয়ার পর TCS পুরো ভোগে গিয়েছে!' 'মানসিক হয়রানি', 'টক্সিক' পরিবেশে বিরক্ত কর্মীদের বিষোদ্গার....

TCS Toxic work culture: 'রতন টাটা চলে যাওয়ার পর TCS পুরো ভোগে গিয়েছে!' 'মানসিক হয়রানি', 'টক্সিক' পরিবেশে বিরক্ত কর্মীদের বিষোদ্গার.... 12
Gold Price Today: লাগাতার বাড়ার পর সোনায় স্বস্তি! সপ্তাহের শুরুতেই দাম কমল হলুদ ধাতুর...

Gold Price Today: লাগাতার বাড়ার পর সোনায় স্বস্তি! সপ্তাহের শুরুতেই দাম কমল হলুদ ধাতুর...

Gold Price Today: লাগাতার বাড়ার পর সোনায় স্বস্তি! সপ্তাহের শুরুতেই দাম কমল হলুদ ধাতুর... 6
Bagda: শিক্ষককুলের কলঙ্ক! শাস্তির ব্যবস্থা করল ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারাই, তুলকালাম এলাকা...

Bagda: শিক্ষককুলের কলঙ্ক! শাস্তির ব্যবস্থা করল ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারাই, তুলকালাম এলাকা...

Bagda: শিক্ষককুলের কলঙ্ক! শাস্তির ব্যবস্থা করল ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারাই, তুলকালাম এলাকা... 5