Shruti Das: 'আমাকে শরীর দেখিয়ে কিছু প্রমাণ করতে হয় না! আমি চোখের নয়, আত্মার খাবার', স্পষ্ট কথা শ্রুতির

Shruti Das: 'আমাকে শরীর দেখিয়ে কিছু প্রমাণ করতে হয় না! আমি চোখের নয়, আত্মার খাবার', স্পষ্ট কথা শ্রুতির
Tv Actress Shruti Das: সম্প্রতি‘জোয়ার ভাঁটা’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে প্রায় দুই বছর পর ছোটপর্দায় ফিরেছেন শ্রুতি। এই ধারাবাহিকের লুকেই কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। সেই ছবির ক্যাপশনেই অভিনেত্রী লেখেন, 'শরীর দেখিয়ে আমাকে কিছু প্রমাণ করতে হয় না। আমি জানি আমার যোগ্যতা কী, আর আমার যা প্রয়োজন তা সবই আমার আছে। আমার অ্যাটেনশনের দরকার নেই, আমি সম্মান চাই।'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: “আমাকে যদি শরীর দেখিয়ে কাজ করতে হয় তাহলে কাজটা করব না। আমি এখানে ট্যালেন্ট বেচতে এসেছি, শরীর না”, ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্বেতা ভট্টাচার্যের এই কথায় তোলপাড় হয়ে যায় গোটা ইন্ডাস্ট্রি। এবার শ্বেতার মতো একই রকমের মন্তব্য দেখা গেল ছোটপর্দার আরেক জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রুতি দাসের পোস্টেও।
