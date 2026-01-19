English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tv Actress Shweta Bhattacharya: 'শেষ যাত্রাতেও যেন সিঁথিতে সিঁদুর থাকে', প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে রুবেলকে নিয়ে আবেগঘন শ্বেতা...

Shweta Bhattacharya's First Anniversary Post for Rubel Das: সোমবার, ১৯ জানুয়ারি তাঁদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী। আর এই বিশেষ দিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বামী রুবেলের উদ্দেশ্যে এক অত্যন্ত আবেগঘন এবং মন ছুঁয়ে যাওয়া বার্তা লিখলেন অভিনেত্রী। তিনি লেখেন, “জীবনের একটাই ইচ্ছে, যখন শেষ যাত্রায় যাব যেন সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে যেতে পারি।”  

| Jan 19, 2026, 08:35 PM IST
শ্বেতা-রুবেলের বিবাহবার্ষিকী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল একটা বছর। গত বছর আজকের দিনেই চার হাত এক হয়েছিল টলিপাড়ার জনপ্রিয় জুটি শ্বেতা ভট্টাচার্য ও রুবেল দাসের। 

সোমবার, ১৯ জানুয়ারি তাঁদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী। আর এই বিশেষ দিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বামী রুবেলের উদ্দেশ্যে এক অত্যন্ত আবেগঘন এবং মন ছুঁয়ে যাওয়া বার্তা লিখলেন অভিনেত্রী।

নিজের পোস্টে শ্বেতা লিখেছেন, “দেখতে দেখতে ১ বছর পার করে ফেললাম আমরা। এমন ভাবেই সারা জীবন কাটাতে চাই তোমার সাথে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস অব্দি তোমার হাতটাই শক্ত করে ধরে রাখতে চাই।”

তবে শ্বেতার বার্তার সবথেকে হৃদয়স্পর্শী অংশ ছিল তাঁর শেষ ইচ্ছা। তিনি লেখেন, “জীবনের একটাই ইচ্ছে, যখন শেষ যাত্রায় যাব যেন সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে যেতে পারি।”

রুবেলকে নিজের জীবনের ‘সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ’ হিসেবে উল্লেখ করে শ্বেতা জানান, এই আশীর্বাদ থেকে তিনি একটি দিনের জন্যও বঞ্চিত হতে চান না। 

পোস্টের শেষে রুবেলকে অনেক অনেক ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন তিনি।

বিয়ের আগে থেকেই রুবেল-শ্বেতার সম্পর্কের রসায়ন দর্শকদের ভীষণ পছন্দের। আজ তাঁদের এই বিশেষ দিনটিতে নেটপাড়ায় শুভেচ্ছার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। ভক্তরা যেমন তাঁদের দীর্ঘায়ু কামনা করছেন, তেমনই শ্বেতার এমন নিষ্ঠা দেখে অনেকেই আপ্লুত। 

কেক কেটে বিবাহবার্ষিকী সেলিব্রেট করেন রুবেল-শ্বেতা। সেখানেই দেখা যায়, শ্বেতার হাতে একটি রুপোর সিঁদুর কৌটো। সেটাই উপহার দিয়েছেন রুবেল। 

