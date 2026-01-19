Tv Actress Shweta Bhattacharya: 'শেষ যাত্রাতেও যেন সিঁথিতে সিঁদুর থাকে', প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে রুবেলকে নিয়ে আবেগঘন শ্বেতা...

Tv Actress Shweta Bhattacharya: 'শেষ যাত্রাতেও যেন সিঁথিতে সিঁদুর থাকে', প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে রুবেলকে নিয়ে আবেগঘন শ্বেতা...
Shweta Bhattacharya's First Anniversary Post for Rubel Das: সোমবার, ১৯ জানুয়ারি তাঁদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী। আর এই বিশেষ দিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বামী রুবেলের উদ্দেশ্যে এক অত্যন্ত আবেগঘন এবং মন ছুঁয়ে যাওয়া বার্তা লিখলেন অভিনেত্রী। তিনি লেখেন, “জীবনের একটাই ইচ্ছে, যখন শেষ যাত্রায় যাব যেন সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে যেতে পারি।”
1/8
শ্বেতা-রুবেলের বিবাহবার্ষিকী
2/8
শ্বেতা-রুবেলের বিবাহবার্ষিকী
photos
TRENDING NOW
3/8
শ্বেতা-রুবেলের বিবাহবার্ষিকী
4/8
শ্বেতা-রুবেলের বিবাহবার্ষিকী
5/8
শ্বেতা-রুবেলের বিবাহবার্ষিকী
7/8
শ্বেতা-রুবেলের বিবাহবার্ষিকী
8/8
শ্বেতা-রুবেলের বিবাহবার্ষিকী
photos