Sweta Bhattacharya: 'শরীর বেচতে আসিনি, যদি গা দেখিয়েই কাজ পেতে হয় তাহলে...', বিস্ফোরক ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্বেতা...

Sweta Bhattacharya: 'শরীর বেচতে আসিনি, যদি গা দেখিয়েই কাজ পেতে হয় তাহলে...', বিস্ফোরক ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্বেতা...
Tv Actress on Casting Couch: শ্বেতা ভট্টাচার্য বলেন, “অনেক ক্ষেত্রেই কম্পোমাইজের কথা বলা হয়। আমাকেও এরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।"শ্বেতার কথায়, “আমাকে যখন এইসব বলা হয়েছিল তখন আমি বলেছিলাম, আমাকে যদি শরীর দেখিয়ে কাজ করতে হয় তাহলে কাজটা করব না। আমি এখানে ট্যালেন্ট বেচতে এসেছি, শরীর না"।
1/8
সরব শ্বেতা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলা টেলিদুনিয়ায় অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্বেতা ভট্টাচার্য। ছোট পর্দার পাশাপাশি দেবের বিপরীতে চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। ‘কনক কাকন’, ‘জারোয়ার ঝুমকো’, ‘সিঁদুর খেলা’, ‘তুমি রবে নীরবে’, ‘জয় কানহাইয়া লাল কি’, ‘যমুনা ঢাকি’, ‘সোহাগ জল’-এর মতো ধারাবাহিকে অভিনয় করেন শ্বেতা। ‘প্রজাপতি’ ধারাবাহিকে তাঁকে দেখা যায় দেবের বিপরীতে।
2/8
সরব শ্বেতা
photos
TRENDING NOW
3/8
সরব শ্বেতা
4/8
সরব শ্বেতা
5/8
সরব শ্বেতা
6/8
সরব শ্বেতা
7/8
সরব শ্বেতা
8/8
সরব শ্বেতা
হিন্দি টিভি ধারাবাহিকেও অভিনয় করেছেন শ্বেতা। সেই ঘটনা বর্ণনা করে এই অভিনেত্রী বলেন, “এমনকী ‘জয় কানহাইয়া লাল কি’ নামে যে হিন্দি ধারাবাহিকটি করেছিলাম, সেটা বাংলার মেগা ‘ভজ গোবিন্দ’-এর হিন্দি সংস্করণ ছিল। সেখানে ‘ভজ গোবিন্দ’-এর ‘ডালি’ শর্ট ড্রেস পরেছিল। কারণ ও সেটা ক্যারি করতে পারে। তাকে দেখতেও ভালো লেগেছে। আমি পারি না, সেটা আমার মাইনাস পয়েন্ট হতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে আমার কোনো খারাপ লাগা নেই, আমি খুশি। যাই হোক, আমি ধারাবাহিকটির হিন্দি সংস্করণ করার সময়ও শর্ট ড্রেস পরিনি।”
photos