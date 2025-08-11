English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Sweta Bhattacharya: 'শরীর বেচতে আসিনি, যদি গা দেখিয়েই কাজ পেতে হয় তাহলে...', বিস্ফোরক ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্বেতা...

Tv Actress on Casting Couch: শ্বেতা ভট্টাচার্য বলেন, “অনেক ক্ষেত্রেই কম্পোমাইজের কথা বলা হয়। আমাকেও এরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।"শ্বেতার কথায়, “আমাকে যখন এইসব বলা হয়েছিল তখন আমি বলেছিলাম, আমাকে যদি শরীর দেখিয়ে কাজ করতে হয় তাহলে কাজটা করব না। আমি এখানে ট্যালেন্ট বেচতে এসেছি, শরীর না"। 

| Aug 11, 2025, 08:45 PM IST
1/8

সরব শ্বেতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলা টেলিদুনিয়ায় অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্বেতা ভট্টাচার্য। ছোট পর্দার পাশাপাশি দেবের বিপরীতে চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। ‘কনক কাকন’, ‘জারোয়ার ঝুমকো’, ‘সিঁদুর খেলা’, ‘তুমি রবে নীরবে’, ‘জয় কানহাইয়া লাল কি’, ‘যমুনা ঢাকি’, ‘সোহাগ জল’-এর মতো ধারাবাহিকে অভিনয় করেন শ্বেতা। ‘প্রজাপতি’ ধারাবাহিকে তাঁকে দেখা যায় দেবের বিপরীতে।  

2/8

সরব শ্বেতা

ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকেই বারবার মিটু ও কাস্টিং কাউচের কথা উঠে এসেছে। ফিসফাস এও শোনা যায় যে কম্প্রোমাইজ না করলে সাফল্য ধরা দেয় না। কিন্তু এই ধারণা ভুল প্রমাণ করেছেন এই অভিনেত্রী।

3/8

সরব শ্বেতা

তবে স্বল্পবসনে অভিনয়ের প্রস্তাবের অভিজ্ঞতা হয়েছে শ্বেতার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কাস্টিং কাউচ ও কুপ্রস্তাব নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী। 

4/8

সরব শ্বেতা

শ্বেতা ভট্টাচার্য বলেন, “অনেক ক্ষেত্রেই কম্পোমাইজের কথা বলা হয়। আমাকেও এরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আমি স্লিভলেস পরতে পারি না, আমি শর্ট ড্রেস পরতে পারি না। ম্যাক্সিমাম হাঁটু পর্যন্ত কোনো পোশাক আমি পরি"। 

5/8

সরব শ্বেতা

অভিনেত্রী আরও বলেন, "আমাকে বলা হয়েছিল, ‘তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে এসেছ, তুমি যদি স্লিভলেস বা শর্ট ড্রেস না পরতে পারো তাহলে টিকবে কী করে?’ কিন্তু সবাই জানে আমি এগুলো পরি না।” 

6/8

সরব শ্বেতা

শ্বেতার কথায়, “আমাকে যখন এইসব বলা হয়েছিল তখন আমি বলেছিলাম, আমাকে যদি শরীর দেখিয়ে কাজ করতে হয় তাহলে কাজটা করব না। আমি এখানে ট্যালেন্ট বেচতে এসেছি, শরীর না"। 

7/8

সরব শ্বেতা

শ্বেতা আরও বলেন, "আমি এগুলো না করেও ১৫ বছর ধরে মেগাতে লিড করছি। আমাকে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ বা প্রযোজকরা কখনো শর্ট ড্রেস পরার জন্য জোর করেননি।” 

8/8

সরব শ্বেতা

হিন্দি টিভি ধারাবাহিকেও অভিনয় করেছেন শ্বেতা। সেই ঘটনা বর্ণনা করে এই অভিনেত্রী বলেন, “এমনকী ‘জয় কানহাইয়া লাল কি’ নামে যে হিন্দি ধারাবাহিকটি করেছিলাম, সেটা বাংলার মেগা ‘ভজ গোবিন্দ’-এর হিন্দি সংস্করণ ছিল। সেখানে ‘ভজ গোবিন্দ’-এর ‘ডালি’ শর্ট ড্রেস পরেছিল। কারণ ও সেটা ক্যারি করতে পারে। তাকে দেখতেও ভালো লেগেছে। আমি পারি না, সেটা আমার মাইনাস পয়েন্ট হতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে আমার কোনো খারাপ লাগা নেই, আমি খুশি। যাই হোক, আমি ধারাবাহিকটির হিন্দি সংস্করণ করার সময়ও শর্ট ড্রেস পরিনি।” 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Mamata Banerjee: দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের পর এবার বাংলায় 'দুর্গাঙ্গন'! রাজ্য় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বড় আপডেট...

পরবর্তী অ্যালবাম

Mamata Banerjee: দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের পর এবার বাংলায় &#039;দুর্গাঙ্গন&#039;! রাজ্য় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বড় আপডেট...

Mamata Banerjee: দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের পর এবার বাংলায় 'দুর্গাঙ্গন'! রাজ্য় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বড় আপডেট...

Mamata Banerjee: দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের পর এবার বাংলায় 'দুর্গাঙ্গন'! রাজ্য় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বড় আপডেট... 7
Awami League Party office in Kolkata: Fact Check: শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ কি কলকাতায় পার্টি অফিস খুলতে চলেছে? জেনে নিন সত্যিটা ...

Awami League Party office in Kolkata: Fact Check: শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ কি কলকাতায় পার্টি অফিস খুলতে চলেছে? জেনে নিন সত্যিটা ...

Awami League Party office in Kolkata: Fact Check: শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ কি কলকাতায় পার্টি অফিস খুলতে চলেছে? জেনে নিন সত্যিটা ... 10
Saif Ali Khan- Kareena Kapoor: অন্য নায়িকার প্রেমে হাবুডুবু! ভাঙছে করিনা-সইফের ১৩ বছরের সংসার?

Saif Ali Khan- Kareena Kapoor: অন্য নায়িকার প্রেমে হাবুডুবু! ভাঙছে করিনা-সইফের ১৩ বছরের সংসার?

Saif Ali Khan- Kareena Kapoor: অন্য নায়িকার প্রেমে হাবুডুবু! ভাঙছে করিনা-সইফের ১৩ বছরের সংসার? 5
Sealdah-Esplanade Metro: চালু হচ্ছে শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো? আগামী সপ্তাহেই এই রুটের উদ্বোধন....!

Sealdah-Esplanade Metro: চালু হচ্ছে শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো? আগামী সপ্তাহেই এই রুটের উদ্বোধন....!

Sealdah-Esplanade Metro: চালু হচ্ছে শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো? আগামী সপ্তাহেই এই রুটের উদ্বোধন....! 8