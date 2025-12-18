English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bengal Weather Update: কনকনে ঠান্ডায় বাধা জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝার! উধাও শীত, আবহাওয়ার বড় আপডেট...

West Bengal Weather Updates: কমল শীতের কামড়। বাড়ল রাতের তাপমাত্রা। স্বাভাবিকের তুলনায় ২ ডিগ্রি বাড়ল রাতের পারদ। মাঝারি কুয়াশায় ঢাকল শহর, ভিলেন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। এই পরিস্থিতি চলতে পারে ২১ তারিখ পর্যন্ত। বড়দিনের আগে স্বাভাবিকের ঘরে পৌঁছাতে পারে পারদ। 

| Dec 18, 2025, 11:15 AM IST
1/7

কমল শীতের কামড়

অয়ন ঘোষাল: কমল শীতের কামড়। বাড়ল রাতের তাপমাত্রা। স্বাভাবিকের তুলনায় ২ ডিগ্রি বাড়ল রাতের পারদ। মাঝারি কুয়াশায় ঢাকল শহর। ভিলেন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। 

2/7

জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝা

জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর পশ্চিম ভারতে। অসমের উপর ঘূর্ণাবর্ত। সাময়িক বাধায় আটকাল শীত। এই পরিস্থিতি চলতে পারে ২১ তারিখ পর্যন্ত। বড়দিনের প্রাক্কালে ফের সামান্য নেমে স্বাভাবিকের ঘরে পৌঁছাতে পারে পারদ। 

3/7

জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝা

অন্তত আগামী ৪ দিন আর জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা রইল না রাজ্যে। এমনকি দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা, যেখানে গত সপ্তাহে পারদ নেমে গিয়েছিল ৪.৫ ডিগ্রিতে সেখানেও পারদ পৌঁছাতে চলেছে ৭ বা ৮ ডিগ্রিতে। 

4/7

পশ্চিমের জেলা

পশ্চিমের জেলায় আপাতত পারদ ঘোরাফেরা করবে ১২ থেকে ১৪ এর মধ্যে। উপকূল এলাকায় পারদ মোটের ওপর ১৫ থেকে ১৬ ডিগ্রির ঘরে থাকতে চলেছে। 

5/7

কুয়াশার প্রকোপ

কুয়াশার প্রকোপ আগামী ৩ দিন। উত্তরের পার্বত্য এলাকায় ঘন কুয়াশা। উত্তরের সমতল এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। 

6/7

কুয়াশার প্রকোপ

কোনো কোনো এলাকায় ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা ২০০ মিটার বা তার নিচে নেমে আসতে পারে কয়েক ঘণ্টার জন্য। মধ্য এবং দক্ষিণবঙ্গেও হালকা মাঝারি কুয়াশা। উপকূলে কুয়াশার দাপট বাড়বে। 

7/7

ভিন রাজ্যে

কর্ণাটক, তেলঙ্গানায় শৈত্য প্রবাহ। মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা এলাকায় শীতল দিন। উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাবে শৈত্য বলয়। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যে ঘন কুয়াশার চাদর।

পরবর্তী
অ্যালবাম

New Labour Law in India: বড় খবর! নতুন শ্রম আইনের গেরো? সামনের বছর মাইনে বাড়ছে না বরং কমছে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক বিষয়ে সাবধান ধনু, সব দিকেই উন্নতি মকরের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক বিষয়ে সাবধান ধনু, সব দিকেই উন্নতি মকরের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক বিষয়ে সাবধান ধনু, সব দিকেই উন্নতি মকরের... 12
New Labour Law in India: বড় খবর! নতুন শ্রম আইনের গেরো? সামনের বছর মাইনে বাড়ছে না বরং কমছে...

New Labour Law in India: বড় খবর! নতুন শ্রম আইনের গেরো? সামনের বছর মাইনে বাড়ছে না বরং কমছে...

New Labour Law in India: বড় খবর! নতুন শ্রম আইনের গেরো? সামনের বছর মাইনে বাড়ছে না বরং কমছে... 10
Mobile recharge plans: এয়ারটেল-জিও গ্রাহকদের জন্য বড় দুঃসংবাদ! একলাফে ২০% দাম বাড়ছে প্রিপেইড-পোস্টপেইড সব প্ল্যানেরই...

Mobile recharge plans: এয়ারটেল-জিও গ্রাহকদের জন্য বড় দুঃসংবাদ! একলাফে ২০% দাম বাড়ছে প্রিপেইড-পোস্টপেইড সব প্ল্যানেরই...

Mobile recharge plans: এয়ারটেল-জিও গ্রাহকদের জন্য বড় দুঃসংবাদ! একলাফে ২০% দাম বাড়ছে প্রিপেইড-পোস্টপেইড সব প্ল্যানেরই... 10
Venus Transit 2025: সম্পত্তির ক্ষতি, টাকাপয়সার শ্রাদ্ধ, দাম্পত্যে অশনি! দু&#039;দিন পরে হাপুস নয়নে কাঁদতে হবে এই রাশির জাতকদের! অশুভ শুক্রে...

Venus Transit 2025: সম্পত্তির ক্ষতি, টাকাপয়সার শ্রাদ্ধ, দাম্পত্যে অশনি! দু'দিন পরে হাপুস নয়নে কাঁদতে হবে এই রাশির জাতকদের! অশুভ শুক্রে...

Venus Transit 2025: সম্পত্তির ক্ষতি, টাকাপয়সার শ্রাদ্ধ, দাম্পত্যে অশনি! দু'দিন পরে হাপুস নয়নে কাঁদতে হবে এই রাশির জাতকদের! অশুভ শুক্রে... 7