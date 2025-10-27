Karun Nair And Ajinkya Rahane: আগরকরকে আর রেয়াত নয়, বিস্ফোরক টিম ইন্ডিয়ার ২ সুপারস্টার, নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট...

Karun Nair And Ajinkya Rahane: আগরকরকে আর রেয়াত নয়, বিস্ফোরক টিম ইন্ডিয়ার ২ সুপারস্টার, নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট...
অজিত আগরকরে ছিঁড়ে খেলেন করুণ নায়ার ও অজিঙ্কা রাহানে
অজিত আগরকরে ছিঁড়ে খেলেন করুণ নায়ার ও অজিঙ্কা রাহানে
অজিত আগরকরে ছিঁড়ে খেলেন করুণ নায়ার ও অজিঙ্কা রাহানে
কর্ণাটকের হয়ে রঞ্জি খেলছেন করুণ। গোয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত ১৭৪ রানের ইনিংস খেলেই মুখ খুলেছেন তিনি। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর মিডিয়াকে করুণ বলেন, ' গত দু'বছর আমি যা করেছি, তারপর আমার মনে হয় আরও ভালোর যোগ্য ছিলাম। একটা সিরিজের চেয়েও বেশি কিছু। ভারতীয় দলে কিছু ব্যক্তি আছেন, যারা আমার সঙ্গে তাদের অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই আর কী'!
অজিত আগরকরে ছিঁড়ে খেলেন করুণ নায়ার ও অজিঙ্কা রাহানে
অজিত আগরকরে ছিঁড়ে খেলেন করুণ নায়ার ও অজিঙ্কা রাহানে
রাহানে মুম্বইয়ের হয়ে ছত্তীসগঢ়ের বিরুদ্ধে ১৫৯ রানের ইনিংস খেলেই যা বলার বলেছেন। তিনি জানান, 'বয়স কেবলই সংখ্যা। খেলোয়াড় হিসেবে, যদি কারোর অভিজ্ঞতা থাকে, যদি সে এখনও ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে নিজের সেরাটা দেয়, তাহলে আমার মনে হয় নির্বাচকদের তাকে বিবেচনা করা উচিত। এটা বয়সের ব্যাপার নয়। এটা উদ্দেশ্যের ব্যাপার। এটা লাল বলের প্রতি আবেগের ব্যাপার।'
অজিত আগরকরে ছিঁড়ে খেলেন করুণ নায়ার ও অজিঙ্কা রাহানে
অজিত আগরকরে ছিঁড়ে খেলেন করুণ নায়ার ও অজিঙ্কা রাহানে
