English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Karun Nair And Ajinkya Rahane: আগরকরকে আর রেয়াত নয়, বিস্ফোরক টিম ইন্ডিয়ার ২ সুপারস্টার, নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট...

Karun Nair And Ajinkya Rahane: অজিত আগরকরে আর রেয়াত নয়, বিস্ফোরক টিম ইন্ডিয়ার ২ সুপারস্টার ছিঁড়ে খেলেন জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচককে, নড়ে গেল ভারকীয় ক্রিকেট...

| Oct 27, 2025, 04:31 PM IST
1/7

অজিত আগরকরে ছিঁড়ে খেলেন করুণ নায়ার ও অজিঙ্কা রাহানে

Karun Nair And Ajinkya Rahane

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুই ভিন্ন খেলোয়াড়। দু'জনেই রঞ্জিতে সেঞ্চুরি হাঁকালেন। তাঁদের দেশ এবং অভিযোগ একটাই- 'আমি আরও ভালোর যোগ্য ছিলাম।' টেস্ট দল থেকে বাদ পড়ায়, জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকরকে ছিঁড়ে খেলেন ভারতের দুই স্টার ব্যাটার-করুণ নায়ার ও অজিঙ্কা রাহানে।  

2/7

অজিত আগরকরে ছিঁড়ে খেলেন করুণ নায়ার ও অজিঙ্কা রাহানে

Karun Nair And Ajinkya Rahane

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক রাহানে, ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর থেকে আর কোনও টেস্ট খেলেননি। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তনের পর মাত্র একটি টেস্ট সিরিজেই সুযোগ দেওয়ার পর করুণ নায়ারকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।  

3/7

অজিত আগরকরে ছিঁড়ে খেলেন করুণ নায়ার ও অজিঙ্কা রাহানে

Karun Nair And Ajinkya Rahane

কর্ণাটকের হয়ে রঞ্জি খেলছেন করুণ। গোয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত ১৭৪ রানের ইনিংস খেলেই মুখ খুলেছেন তিনি। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর মিডিয়াকে করুণ বলেন, ' গত দু'বছর আমি যা করেছি, তারপর আমার মনে হয় আরও ভালোর যোগ্য ছিলাম। একটা সিরিজের চেয়েও বেশি কিছু। ভারতীয় দলে কিছু ব্যক্তি আছেন, যারা আমার সঙ্গে তাদের অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই আর কী'!  

4/7

অজিত আগরকরে ছিঁড়ে খেলেন করুণ নায়ার ও অজিঙ্কা রাহানে

Karun Nair And Ajinkya Rahane

রাহানে আরও বলেন, 'এগুলো মাথায় বসে যায়। কিন্তু তারপরেই মাথায় আসে যে, নিজের কাজটা করতে হবে। রান করতে হবে। মানুষ তাদের মতামত দিক। সত্যি বলতে, আমার আর কী টার্গেট থাকতে পারে? আমি দেশের হয়ে খেলতে চাই। যদি আমি তা করতে না পারি, তাহলে পরের কাজ হবে, যে দলের হয়ে খেলছি সেই দলের জন্য ম্যাচ জেতার চেষ্টা করা।'  

5/7

অজিত আগরকরে ছিঁড়ে খেলেন করুণ নায়ার ও অজিঙ্কা রাহানে

Karun Nair And Ajinkya Rahane

রাহানে মুম্বইয়ের হয়ে ছত্তীসগঢ়ের বিরুদ্ধে ১৫৯ রানের ইনিংস খেলেই যা বলার বলেছেন। তিনি জানান, 'বয়স কেবলই সংখ্যা। খেলোয়াড় হিসেবে, যদি কারোর অভিজ্ঞতা থাকে, যদি সে এখনও ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে নিজের সেরাটা দেয়, তাহলে আমার মনে হয় নির্বাচকদের তাকে বিবেচনা করা উচিত। এটা বয়সের ব্যাপার নয়। এটা উদ্দেশ্যের ব্যাপার। এটা লাল বলের প্রতি আবেগের ব্যাপার।'  

6/7

অজিত আগরকরে ছিঁড়ে খেলেন করুণ নায়ার ও অজিঙ্কা রাহানে

Karun Nair And Ajinkya Rahane

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের হোম সিরিজের দল ঘোষণার সময়, আগরকরকে যখন নায়ারকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। আগরকর তখন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, দল নায়ারের থেকে সরে এসেছে। কারণ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে নায়ার যথেষ্ট কিছু করেননি।  

7/7

অজিত আগরকরে ছিঁড়ে খেলেন করুণ নায়ার ও অজিঙ্কা রাহানে

Karun Nair And Ajinkya Rahane

রাহানে ২০২০-২১ মরসুমে অস্ট্রেলিয়ায়, ভারতকে রূপকথার টেস্ট সিরিজ জিতিয়ে ছিলেন। বিরাট কোহলি পিতৃত্বকালীন ছুটিতে দল ছেড়ে যাওয়ার পর, রাহানের নেতৃত্বেই ভারতের অন্যতম সেরা প্রত্যাবর্তনকে অনুপ্রাণিত করেছিল, যার পরিণতি ছিল গাব্বায় ঐতিহাসিক জয়ের মাধ্যমে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে নিশ্চিত হয়।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Cyclone Montha: স্কুল-কলেজ ছুটি ঘোষণা, ৭ জেলায় রেড অ্যালার্ট! কতটা ভয়ংকর হতে চলেছে ল্যান্ডফল? কাঁপুনি ধরাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'...

পরবর্তী অ্যালবাম

Cyclone Montha: স্কুল-কলেজ ছুটি ঘোষণা, ৭ জেলায় রেড অ্যালার্ট! কতটা ভয়ংকর হতে চলেছে ল্যান্ডফল? কাঁপুনি ধরাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় &#039;মন্থা&#039;...

Cyclone Montha: স্কুল-কলেজ ছুটি ঘোষণা, ৭ জেলায় রেড অ্যালার্ট! কতটা ভয়ংকর হতে চলেছে ল্যান্ডফল? কাঁপুনি ধরাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'...

Cyclone Montha: স্কুল-কলেজ ছুটি ঘোষণা, ৭ জেলায় রেড অ্যালার্ট! কতটা ভয়ংকর হতে চলেছে ল্যান্ডফল? কাঁপুনি ধরাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'... 9
High Court on Divorce Case: &#039;বিয়েটা কোনও পুতুলখেলা নয় যে, যখন তখন ভেঙে দেওয়া যায়!&#039; বিচ্ছেদ মামলায় স্বামীকে ধমক হাইকোর্টের...

High Court on Divorce Case: 'বিয়েটা কোনও পুতুলখেলা নয় যে, যখন তখন ভেঙে দেওয়া যায়!' বিচ্ছেদ মামলায় স্বামীকে ধমক হাইকোর্টের...

High Court on Divorce Case: 'বিয়েটা কোনও পুতুলখেলা নয় যে, যখন তখন ভেঙে দেওয়া যায়!' বিচ্ছেদ মামলায় স্বামীকে ধমক হাইকোর্টের... 8
Gold Price Fluctation: বিশাল লাফ দিয়েও সোনার দামে কেন বিশাল এই পতন! জেনে নিন ৪ কারণ

Gold Price Fluctation: বিশাল লাফ দিয়েও সোনার দামে কেন বিশাল এই পতন! জেনে নিন ৪ কারণ

Gold Price Fluctation: বিশাল লাফ দিয়েও সোনার দামে কেন বিশাল এই পতন! জেনে নিন ৪ কারণ 6
Gold, Silver Rate Today: আরও কমল সোনার দাম! কলকাতায় কত হল গয়নার সোনা? রুপো-ই বা কত...

Gold, Silver Rate Today: আরও কমল সোনার দাম! কলকাতায় কত হল গয়নার সোনা? রুপো-ই বা কত...

Gold, Silver Rate Today: আরও কমল সোনার দাম! কলকাতায় কত হল গয়নার সোনা? রুপো-ই বা কত... 9