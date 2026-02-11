IMD Weather Alert: ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে একাধিক এলাকা, হবে তুষারপাতও... বাংলায় ফিরছে শীত? বড় আপডেট...

IMD Weather Alert: ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে একাধিক এলাকা, হবে তুষারপাতও... বাংলায় ফিরছে শীত? বড় আপডেট...
Heavy Rainfall and Storm Weather Update: ফেব্রুয়ারি মাস পড়তে না পড়তেই ভারতের আবহাওয়ায় অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা শুরু হয়েছে। একদিকে যখন হিমালয় সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম ভারতে ‘পশ্চিমী ঝঞ্ঝা’-র প্রভাবে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে স্বাভাবিকের চেয়ে তাপমাত্রা অনেক বেশি বেড়ে গিয়ে অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হচ্ছে। আবহাওয়া দফতরের সর্বশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই বিপরীতমুখী আবহাওয়া বজায় থাকবে।
