English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • IMD Weather Alert: ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে একাধিক এলাকা, হবে তুষারপাতও... বাংলায় ফিরছে শীত? বড় আপডেট...

IMD Weather Alert: ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে একাধিক এলাকা, হবে তুষারপাতও... বাংলায় ফিরছে শীত? বড় আপডেট...

Heavy Rainfall and Storm Alert: ফেব্রুয়ারি মাস পড়তে না পড়তেই ভারতের আবহাওয়ায় অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা শুরু হয়েছে। একদিকে যখন হিমালয় সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম ভারতে ‘পশ্চিমী ঝঞ্ঝা’-র প্রভাবে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে স্বাভাবিকের চেয়ে তাপমাত্রা অনেক বেশি বেড়ে গিয়ে অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হচ্ছে। আবহাওয়া দফতরের সর্বশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই বিপরীতমুখী আবহাওয়া বজায় থাকবে।  

| Feb 11, 2026, 04:46 PM IST
1/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

উত্তর-পশ্চিম ভারত: পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, একটি শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝা (Western Disturbance) উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করেছে।

2/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ ও হিমাচল প্রদেশ: এই অঞ্চলগুলোতে মাঝারি থেকে ভারী তুষারপাত এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাতের ফলে যানচলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কাও করা হচ্ছে।  

3/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থান: উত্তর ভারতের সমতল এলাকাগুলোতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে তাপমাত্রায় সামান্য হ্রাস ঘটার সম্ভাবনা থাকলেও আর্দ্রতা বাড়তে পারে।  

4/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পশ্চিমী ঝঞ্ঝাটি একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা হিসেবে অবস্থান করছে, যা আরব সাগর থেকে আর্দ্রতা টেনে উত্তর ভারতের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করাচ্ছে।  

5/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

উত্তর ভারতের আবহাওয়া যখন মেঘলা এবং বৃষ্টিস্নাত, তখন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়েই এই রাজ্যগুলোতে বসন্তের আমেজ উধাও হয়ে গ্রীষ্মের ছোঁয়া লেগেছে।  

6/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

তাপমাত্রা বৃদ্ধি: ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ওপরে অবস্থান করছে। কোনো কোনো এলাকায় পারদ ৩২ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘর স্পর্শ করেছে।  

7/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

শুষ্ক আবহাওয়া: বাতাসে জলীয় বাষ্পের অভাব থাকায় রোদ আরও বেশি প্রখর মনে হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, আগামী কয়েকদিন আকাশ পরিষ্কার থাকবে এবং রোদ আরও কড়া হবে।

8/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোতে বিশেষ করে তামিলনাড়ু ও কেরালায় তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের না হলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে।

9/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

সমুদ্রের ওপর থেকে আসা বাতাসের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে ভ্যাপসা গরম অনুভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।  

10/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের মতে, এর প্রধান কারণ হলো বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে বাতাসের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন। 

11/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা শীতল হাওয়ার পথ আটকে দিচ্ছে বঙ্গোপসাগর থেকে আসা উচ্চচাপ বলয়। 

12/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

ফলে পূর্ব ভারতে উত্তুরে হাওয়া প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে গেছে এবং ক্রমাগত উষ্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাস ঢুকে তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে।  

13/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

উত্তর ভারতে: যারা পাহাড়ি এলাকায় ভ্রমণে যাচ্ছেন, তারা তুষারপাতের কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে বের হবেন।  

14/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

পূর্ব ও মধ্য ভারতে: যেহেতু হঠাৎ করে গরম বেড়েছে, তাই রোদে বেরোলে প্রচুর পরিমাণে জল পান করা প্রয়োজন। দিনের বেলা সুতির হালকা পোশাক পরাই ভালো।  

15/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

ভাইরাল জ্বর: শীতের বিদায়বেলায় গরমের হঠাৎ প্রবেশ ভাইরাল ফিভার বা সর্দি-কাশির প্রকোপ বাড়ায়, তাই বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের সাবধানে থাকতে হবে।  

16/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারত বর্তমানে একই সাথে শীতের শেষ বেলা এবং গ্রীষ্মের আগাম বার্তাকে আলিঙ্গন করছে।   

17/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

একদিকে যেমন বৃষ্টির ফলে উত্তর ভারত কিছুটা শীতল থাকবে, অন্যদিকে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের বাসিন্দাদের কড়া রোদ ও গরমের সঙ্গে লড়তে হবে।   

18/18

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় প্রবল বৃষ্টি

প্রকৃতির এই খামখেয়ালি রূপ আগামী কয়েকদিন ভারতের জনজীবনে বড় প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করা হচ্ছে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Acid Surviver: সুরের আবহে লড়াইয়ের জয়গান! অ্যাসিড সারভাইভারদের পাশে শুভমিতা ও সারস্বত শিল্পীচক্র

পরবর্তী অ্যালবাম

Acid Surviver: সুরের আবহে লড়াইয়ের জয়গান! অ্যাসিড সারভাইভারদের পাশে শুভমিতা ও সারস্বত শিল্পীচক্র

Acid Surviver: সুরের আবহে লড়াইয়ের জয়গান! অ্যাসিড সারভাইভারদের পাশে শুভমিতা ও সারস্বত শিল্পীচক্র

Acid Surviver: সুরের আবহে লড়াইয়ের জয়গান! অ্যাসিড সারভাইভারদের পাশে শুভমিতা ও সারস্বত শিল্পীচক্র 7
IMD Weather Alert: ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে একাধিক এলাকা, হবে তুষারপাতও... বাংলায় ফিরছে শীত? বড় আপডেট...

IMD Weather Alert: ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে একাধিক এলাকা, হবে তুষারপাতও... বাংলায় ফিরছে শীত? বড় আপডেট...

IMD Weather Alert: ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে একাধিক এলাকা, হবে তুষারপাতও... বাংলায় ফিরছে শীত? বড় আপডেট... 18
Evening OPD in Govt Hospital: সরকারি হাসপাতালে এবার সন্ধেতেও OPD! রোগী দেখবেন ডাক্তার! জেনে নিন কবে-কোথায়?

Evening OPD in Govt Hospital: সরকারি হাসপাতালে এবার সন্ধেতেও OPD! রোগী দেখবেন ডাক্তার! জেনে নিন কবে-কোথায়?

Evening OPD in Govt Hospital: সরকারি হাসপাতালে এবার সন্ধেতেও OPD! রোগী দেখবেন ডাক্তার! জেনে নিন কবে-কোথায়? 8
Lakshmir Bhandar: নথি উনিশ-বিশ হলেই কিন্তু বাতিল হবে আপনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার! এখনই জানুন বাঁচার উপায়...

Lakshmir Bhandar: নথি উনিশ-বিশ হলেই কিন্তু বাতিল হবে আপনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার! এখনই জানুন বাঁচার উপায়...

Lakshmir Bhandar: নথি উনিশ-বিশ হলেই কিন্তু বাতিল হবে আপনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার! এখনই জানুন বাঁচার উপায়... 8