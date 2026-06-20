/রক্তে ভাসল মেঝে, ছিটকে পড়লেন যাত্রীরা! দুই ট্রেনের ভয়ংকর সংঘর্ষ, আহত প্রায় ৯০-এরও বেশি

London train incident: প্রধানমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি জরুরি বিভাগকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। রেল দুর্ঘটনা তদন্ত শাখা তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ট্রেনের গতি কম থাকায় বড় ধরনের ক্ষতি এড়ানো গিয়েছে। ব্রিটেনে সাধারণত মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনা খুবই বিরল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যাত্রীবাহী দুই ট্রেনের মধ্যে ভয়ংকর সংঘর্ষ। শুক্রবার বিকেল ৫.৪৫ নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় এক ট্রেন চালকের মৃত্যু হয়েছে। এবং আহত ৯০জনেরও বেশি।
দুর্ঘটনাটি ঘটে লন্ডনের প্রায় ৫৬ মাইল উত্তরে বেডফোর্ড শহরের কাছে।
রেল কর্তৃপক্ষ (East Midlands Railway) জানিয়েছে, দুটি ট্রেনই একই লাইনে ধরে লন্ডনের সেন্ট প্যানক্রাস স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। একটি ট্রেন কর্বি থেকে এবং অন্যটি নটিংহাম থেকে আসছিল। হঠাৎ একটি ট্রেন অপরটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। দুটি ট্রেনই 'ইস্ট মিডল্যান্ডস রেলওয়ে' (EMR) কোম্পানির ছিল।
রেল বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রেনের গতি তুলনামূলক কম থাকায় বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো গিয়েছে। তবে ঝাঁকুনির কারণে ভেতরে থাকা যাত্রীরা মারাত্মক আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার পর সেন্ট প্যানক্রাস স্টেশন অভিমুখী সব ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়।
অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী মোট ৮৯ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১১ জনের অবস্থা খুবই খারাপ এবং ২২ জন গুরুতর চোট পেয়েছেন। বাকি ৫৬ জনের আঘাত ছিল হালকা, তাই তাদের ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। রেল ইউনিয়ন নিশ্চিত করেছে যে, দুর্ঘটনায় যিনি মারা গেছেন তিনি ট্রেনেরই একজন চালক ছিলেন।
খবর পেয়েই উদ্ধারকাজের জন্য সেখানে ২০টির বেশি সাধারণ অ্যাম্বুলেন্স এবং ৬টি হেলিকপ্টার অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
ট্রেনে থাকা এক যাত্রী বলেন, 'কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ একটা বিকট শব্দ হয়। ধাক্কার চোটে আমরা সবাই সামনের সিটের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়লাম। মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনের ভেতর ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল এবং মানুষ ভয়ে কান্নাকাটি ও চিৎকার শুরু করলেন। অনেকের পা ভেঙে যায়।' আরেক যাত্রী জানান, চোখ খুলেই তিনি চারদিকে রক্ত আর মানুষকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন।
দেশের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এই ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি মৃত চালকের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং উদ্ধারকর্মীদের ধন্যবাদ দিয়েছেন। দুর্ঘটনাটি ঠিক কী কারণে ঘটল, তা জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।