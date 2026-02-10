English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Howrah: ১১ তলা থেকে সটান নেমে এল মৃত্যু! হাওড়া ট্রেড সেন্টারে দুজনের মাথায় পড়ল ১২ ফুটের রড... ইস্

Howrah Trade Centre Death: হাওড়া পুরসভা সংলগ্ন হাওড়া ট্রেড সেন্টারে দুর্ঘটনা। বহুতলের ওপর থেকে লোহার রড পড়ে মৃত্যু দুজনের। নাম ইরফান, খোকন। এরা পেশায় মুটিয়া।

| Feb 10, 2026, 02:55 PM IST

Howrah: হাওড়া পুরসভা সংলগ্ন হাওড়া ট্রেড সেন্টারে দুর্ঘটনা। বহুতলের ওপর থেকে লোহার রড পড়ে মৃত্যু দুজনের। নাম ইরফান, খোকন। এরা পেশায় মুটিয়া।

দেবব্রত ঘোষ: শহর হাওড়ার ব্যস্ততম এলাকায় ভয়াবহ বিপত্তি। হাওড়া পুরসভা সংলগ্ন হাওড়া ট্রেড সেন্টারে ওপর থেকে লোহার রড পড়ে মৃত্যু দুই জনের। দুপুর বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে।  

তপসিয়ার বাসিন্দা জামা কাপড়ের ব্যবসায়ী ইরফানুল হক ও মুটিয়া খোকনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই।  

প্রতি সপ্তাহের মত এদিন মঙ্গলাহাটে দোকান দিয়েছিলেন ইরফানুল হক। ব্যবসার শেষে মালপত্র নিয়ে যাবার জন্য ট্রেড সেন্টারের নীচে মুটিয়াদের সাথে কথা বলছিলেন তিনি। তখনই মাথায় পাইপ পড়ে।

সেই সময় আচমকাই বহুতলটির এগারো তলার ওপর থেকে প্রায় ১২ ফুট লম্বা একটি ভারী লোহার রড সরাসরি তাঁদের মাথায় এসে পড়ে। রডের আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁরা লুটিয়ে পড়েন।  

ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন ও পুলিস তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে, হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।  

ব্যস্ত মঙ্গলা হাটের দিন এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বহুতলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন হাওড়া সিটি পুলিসের কমিশনার আকাশ মাঘারিয়া সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিস কমিশনার, জানান কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকে ছাড়া হবে না।   

সতর্কতা অবলম্বন না করে কেন কাজ করা হচ্ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যে অংশে নির্মাণ কাজ হচ্ছিল সেটি বৈধ কিনা তাও দেখা হচ্ছে। নির্মাণকারী সংস্থার পক্ষে দাবি করা হয় নির্মাণ কাজটি বৈধ ভাবে হচ্ছিল। একটি লেবার কন্ট্রাক্টরের কাজ দেওয়া হয়েছিল। তবে ঘটনার পর থেকেই পলাতক যারা নির্মাণ কাজ করছিলেন, পুলিস তাদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই ট্রেড সেন্টারটি একুশ তলা হবার পরিকল্পনা রয়েছে। একেবারে ওপর তলায় হেলিপ্যাড তৈরির পরিকল্পনা আছে। তবে আপাতত নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। নির্মাণকাজে গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই দুর্ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ হাওড়া ময়দান ও সংলগ্ন এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করে।

