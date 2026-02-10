Howrah: ১১ তলা থেকে সটান নেমে এল মৃত্যু! হাওড়া ট্রেড সেন্টারে দুজনের মাথায় পড়ল ১২ ফুটের রড... ইস্

Howrah: ১১ তলা থেকে সটান নেমে এল মৃত্যু! হাওড়া ট্রেড সেন্টারে দুজনের মাথায় পড়ল ১২ ফুটের রড... ইস্
Howrah Trade Centre Death: হাওড়া পুরসভা সংলগ্ন হাওড়া ট্রেড সেন্টারে দুর্ঘটনা। বহুতলের ওপর থেকে লোহার রড পড়ে মৃত্যু দুজনের। নাম ইরফান, খোকন। এরা পেশায় মুটিয়া।
Howrah: হাওড়া পুরসভা সংলগ্ন হাওড়া ট্রেড সেন্টারে দুর্ঘটনা। বহুতলের ওপর থেকে লোহার রড পড়ে মৃত্যু দুজনের। নাম ইরফান, খোকন। এরা পেশায় মুটিয়া।
সতর্কতা অবলম্বন না করে কেন কাজ করা হচ্ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যে অংশে নির্মাণ কাজ হচ্ছিল সেটি বৈধ কিনা তাও দেখা হচ্ছে। নির্মাণকারী সংস্থার পক্ষে দাবি করা হয় নির্মাণ কাজটি বৈধ ভাবে হচ্ছিল। একটি লেবার কন্ট্রাক্টরের কাজ দেওয়া হয়েছিল। তবে ঘটনার পর থেকেই পলাতক যারা নির্মাণ কাজ করছিলেন, পুলিস তাদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই ট্রেড সেন্টারটি একুশ তলা হবার পরিকল্পনা রয়েছে। একেবারে ওপর তলায় হেলিপ্যাড তৈরির পরিকল্পনা আছে। তবে আপাতত নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
