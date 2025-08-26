Typhoon Kajiki: টাইফুন কাজিকির প্রলয়নাচনে উত্তাল সমুদ্র, শ্মশান স্থলভূমি! বিপর্যয়ের মধ্যেই অসংখ্য মানুষকে সরানো হয়, মৃত্যু...

Typhoon Kajiki: টাইফুন কাজিকির প্রলয়নাচনে উত্তাল সমুদ্র, শ্মশান স্থলভূমি! বিপর্যয়ের মধ্যেই অসংখ্য মানুষকে সরানো হয়, মৃত্যু...
Typhoon Kajiki kills many in Vietnam: প্রায় ৭,০০০টি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ২৮,৮০০ হেক্টর ধানক্ষেত ডুবে গেছে এবং প্রায় ১৮,০০০টি গাছ উপড়ে পড়েছে। সতর্কতা জারি হয়েছে, প্রবল বর্ষণ বন্যা ও ভূমিধসের কারণ হতে পারে।
