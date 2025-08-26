English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Typhoon Kajiki: টাইফুন কাজিকির প্রলয়নাচনে উত্তাল সমুদ্র, শ্মশান স্থলভূমি! বিপর্যয়ের মধ্যেই অসংখ্য মানুষকে সরানো হয়, মৃত্যু...

Typhoon Kajiki kills many in Vietnam: প্রায় ৭,০০০টি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ২৮,৮০০ হেক্টর ধানক্ষেত ডুবে গেছে এবং প্রায় ১৮,০০০টি গাছ উপড়ে পড়েছে। সতর্কতা জারি হয়েছে, প্রবল বর্ষণ বন্যা ও ভূমিধসের কারণ হতে পারে।

| Aug 26, 2025, 04:37 PM IST
1/9

ঘূর্ণিঝড় কাজিকি-র তাণ্ডব

Typhoon Kajiki in Vietnam

কাজিকি-র ব্যাপক ধ্বংসের আশঙ্কায় দেশের উপকুলবর্তী এলাকা থেকে প্রায় ৬ লাখ মানুষকে সরিয়ে নিয়েছে ভিয়েতনাম। স্কুল-কলেজ বন্ধ, বনধ করে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি এয়ারপোর্ট।

2/9

ঘূর্ণিঝড় কাজিকি-র তাণ্ডব

Typhoon Kajiki in Vietnam

ভিয়েতনামের টাইফুন কাজিকি অন্তত তিনজনের প্রাণ কেড়েছে এবং ১০ জনকে আহত হয়েছে। সরকারি হিসাবে, ঝড়ে প্রায় ৭ হাজার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, ২৮,৮০০ হেক্টর ধানক্ষেত ডুবে গেছে এবং ১৮ হাজার গাছ উপড়ে পড়েছে। 

3/9

ঘূর্ণিঝড় কাজিকি-র তাণ্ডব

Typhoon Kajiki in Vietnam

এছাড়াও, ৩৩১টি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ায় একাধিক প্রদেশে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, মঙ্গলবার সকালে রাজধানী হ্যানয়ের রাস্তাগুলো তলিয়ে গেছে প্রবল বর্ষণে।

4/9

ঘূর্ণিঝড় কাজিকি-র তাণ্ডব

Typhoon Kajiki in Vietnam

সোমবার বিকেলে উত্তর-মধ্য উপকূলে আছড়ে পড়ার পর কাজিকি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে মঙ্গলবার সকালে লাওসে প্রবেশের সময় ট্রপিক্যাল ডিপ্রেশনে পরিণত হয়। 

5/9

ঘূর্ণিঝড় কাজিকি-র তাণ্ডব

Typhoon Kajiki in Vietnam

জাতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর ভিয়েতনামের বিভিন্ন অঞ্চলে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। কিছু এলাকায় ৬ ঘণ্টায় ১৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে, যা আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের ঝুঁকি তৈরি করছে।

6/9

ঘূর্ণিঝড় কাজিকি-র তাণ্ডব

Typhoon Kajiki in Vietnam

ভিয়েতনামে আঘাত হানার আগে রবিবার কাজিকি, চিনের হাইনান দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে তাণ্ডব চালায়। এর ফলে দ্বীপের সান্যা শহরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও গণপরিবহন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।

7/9

ঘূর্ণিঝড় কাজিকি-র তাণ্ডব

Typhoon Kajiki in Vietnam

সোমবার বিকেল ল্যান্ডফল করেছে টাইফুন কাজিকি। সরকারি  আদেশ ছিল টাইফুনের ল্যান্ডফলের আগে কমপক্ষে সাড়ে পাঁচ লাখ মানুষকে উপকুলবর্তী এলাকা থেকে সরিয়ে নিতে হবে। 

8/9

ঘূর্ণিঝড় কাজিকি-র তাণ্ডব

Typhoon Kajiki in Vietnam

ঝড়ের কথা মাথায় রেখে তাহা হো ও কোয়াং বি বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন রুটে ভিয়েতনাম এয়ারলাইন্স ও ভিয়েতজেট এয়ারলাইন্সের বিমান বাতিল করা হয়। 

9/9

ঘূর্ণিঝড় কাজিকি-র তাণ্ডব

Typhoon Kajiki in Vietnam

বলা হয়েছে কাজিকি অত্যন্ত শক্তিশালী টাইফুন। এর ধ্বংস ক্ষমতা মারাত্মক। ঝড়ের দাপটে সমুদ্রে ঢেউয়ের উচ্চতা হয়ে গিয়েছে সাড়ে ৯ মিটার।  

