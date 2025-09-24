Typhoon Ragasa: সুনামির মতো শহরে আছড়ে পড়ল বিশাল ঢেউ, টাইফুন রাগাসা-র তাণ্ডবে মৃত ১৪, নিখোঁজ বহু...

Typhoon Ragasa: সুনামির মতো শহরে আছড়ে পড়ল বিশাল ঢেউ, টাইফুন রাগাসা-র তাণ্ডবে মৃত ১৪, নিখোঁজ বহু...
Super Typhoon Ragasa in Taiwan: প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ে লেকের পাড় ভেঙে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় বিশাল একটি এলাকা। জল ঢুকে যায় শহরে
1/6
টাইফুন রাগাসা
2/6
বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়
3/6
১৯ লাখ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়
4/6
ঝড়ে গতি
5/6
চিনের দিকে এগোচ্ছে
6/6
নিখোঁজ বহু
রাগাসা এখনওপর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে তাইওয়ানের। সেখানে গুয়াংফুতে একটি লেকের বাঁধ ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। নিখোঁজ ১২৪ জন। এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ৫২০০ জনকে। এলাকায় সেনা নামানো হয়েছে। তারাই দুর্গতদের খাবার দিচ্ছেন। গুয়াংফু প্রদেশে ওই লেকের বিশাল জলের পাহাড় আছড়ে পড়ে গুয়াংফু শহরে। সুনামির মতো আছড়ে পড়ে জলের পাহাড়। যে ১২৪ জন নিখোঁজ তাদের খোঁজ চালাচ্ছে সেনাবাহিনী।
